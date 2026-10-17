Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Dort sind TV-Kanal und Livestream verfügbar.

Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Gast aus dem Norden: Hansa Rostock gastiert bei Trainer Mersad Selimbegovic und seiner Mannschaft – ein Duell mit klaren Kontrasten in der Tabelle.

Aachen steht im Mittelfeld der Tabelle und hat zuletzt einen schwierigen Lauf hinter sich. Zwei Niederlagen in Folge – darunter ein 2:5 gegen Viktoria Köln und ein 3:0 gegen Wehen Wiesbaden – haben die Stimmung rund um den Klub getrübt. Selimbegovic braucht eine Reaktion seiner Mannschaft.

Hansa Rostock reist mit deutlich mehr Rückenwind an. André Breitenreiter hat sein Team im oberen Tabellendrittel etabliert, und die Norddeutschen haben zuletzt gezeigt, dass sie auch auswärts Punkte holen können.

Rostock hat allerdings zuletzt einen Dämpfer kassiert: Das 0:2 gegen Meppen war ein unerwarteter Rückschlag für ein Team, das zuvor mit einem 2:0-Erfolg gegen Würzburger Kickers überzeugt hatte. Wie Breitenreiters Mannschaft darauf reagiert, wird entscheidend sein.

Für Aachen ist das Heimspiel eine Chance, den Anschluss nach oben zu halten. Rostock hingegen will den Ausrutscher schnell vergessen machen und den Platz im oberen Tabellendrittel festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

Alemannia Aachen kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es ein deutliches 0:3 gegen Wehen Wiesbaden, zuvor verlor die Mannschaft mit 2:5 gegen Viktoria Köln. Positiv zu vermerken bleibt der 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt traf Aachen in diesem Zeitraum sechsmal und kassierte acht Gegentreffer – eine Bilanz, die auf Schwankungen in beiden Mannschaftsteilen hindeutet.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:2 gegen Meppen – ein Ergebnis, das den zuvor positiven Eindruck etwas trübte. Zuvor hatte Rostock mit einem 2:0 gegen Würzburger Kickers und einem 3:2 gegen VfB Stuttgart II überzeugt. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und ließ neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga endete im Mai 2026 mit einem 1:1 – damals war Aachen Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, ergibt sich eine ausgeglichene Serie: Aachen gewann zweimal, Rostock einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Die Begegnungen waren häufig eng und torreich, was auf ein offenes Spiel auch diesmal hindeutet.

Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.