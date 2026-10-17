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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Alemannia Aachen - Hansa Rostock
Alemannia Aachen
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Dort sind TV-Kanal und Livestream verfügbar.

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Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Gast aus dem Norden: Hansa Rostock gastiert bei Trainer Mersad Selimbegovic und seiner Mannschaft – ein Duell mit klaren Kontrasten in der Tabelle.

Aachen steht im Mittelfeld der Tabelle und hat zuletzt einen schwierigen Lauf hinter sich. Zwei Niederlagen in Folge – darunter ein 2:5 gegen Viktoria Köln und ein 3:0 gegen Wehen Wiesbaden – haben die Stimmung rund um den Klub getrübt. Selimbegovic braucht eine Reaktion seiner Mannschaft.

Hansa Rostock reist mit deutlich mehr Rückenwind an. André Breitenreiter hat sein Team im oberen Tabellendrittel etabliert, und die Norddeutschen haben zuletzt gezeigt, dass sie auch auswärts Punkte holen können.

Rostock hat allerdings zuletzt einen Dämpfer kassiert: Das 0:2 gegen Meppen war ein unerwarteter Rückschlag für ein Team, das zuvor mit einem 2:0-Erfolg gegen Würzburger Kickers überzeugt hatte. Wie Breitenreiters Mannschaft darauf reagiert, wird entscheidend sein.

Für Aachen ist das Heimspiel eine Chance, den Anschluss nach oben zu halten. Rostock hingegen will den Ausrutscher schnell vergessen machen und den Platz im oberen Tabellendrittel festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Selimbegovic

Form

ALA

ALA - Form

SSV
U2-2
WUK
N1-0
F95
S1-0
FCK
N2-5
SVW
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HRO

HRO - Form

FCK
N4-0
VFB
S3-2
ESN
U1-1
WUK
S0-2
SVM
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Alemannia Aachen kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es ein deutliches 0:3 gegen Wehen Wiesbaden, zuvor verlor die Mannschaft mit 2:5 gegen Viktoria Köln. Positiv zu vermerken bleibt der 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt traf Aachen in diesem Zeitraum sechsmal und kassierte acht Gegentreffer – eine Bilanz, die auf Schwankungen in beiden Mannschaftsteilen hindeutet.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:2 gegen Meppen – ein Ergebnis, das den zuvor positiven Eindruck etwas trübte. Zuvor hatte Rostock mit einem 2:0 gegen Würzburger Kickers und einem 3:2 gegen VfB Stuttgart II überzeugt. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und ließ neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenHansa Rostock
2
2
1
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga endete im Mai 2026 mit einem 1:1 – damals war Aachen Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, ergibt sich eine ausgeglichene Serie: Aachen gewann zweimal, Rostock einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Die Begegnungen waren häufig eng und torreich, was auf ein offenes Spiel auch diesmal hindeutet.

Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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