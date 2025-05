Albanien trifft am Montag bei der U17 EM auf Portugal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der U17 EM steigen die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe A. Dabei bekommt es der Gastgeber Albanien am Montag (19. Mai) mit Portugal zu tun. Der Anstoß in Tirana erfolgt um 18.00 Uhr.

Zudem dient das Air Albania Stadium als Kulisse der Partie zwischen den Rot-Schwarzen und den Lusitanern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Albanien vs. Portugal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Portugal (U17 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Auftaktspiel bei der U17 EM in Albanien zwischen dem Gastgeber und Portugal bei Sportdigital im TV und via LIVE STREAM mitverfolgen, wobei die Vorberichte um 17.50 Uhr beginnen. Hierfür benötigt Ihr allerdings einen kostenpflichtigen Pass. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro und einem Jahrespass für 44,99 Euro entscheiden.

Alternativ seht Ihr Albanien vs. Portugal auch live bei DAZN und bei MagentaSport, hier ist in Eurem Abo jeweils Sportdigital als Kanal integriert. Auch für DAZN und MagentaSport müsst Ihr etwas bezahlen.

Spiel Albanien – Portugal Wettbewerb U17 EM, Gruppe A Datum Montag, 19. Mai 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Air Albania Stadium (Tirana)

Anstoßzeit Albanien gegen Portugal

Albanien vs Portugal: Aufstellungen

News über Albanien

Albaniens U17 Nationalteam absolvierte seit dem Herbst ausschließlich EM Qualifikationsspiele. Hierbei verzeichnete der Gastgeber der Endrunde zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden.

Genauer gesagt war die Mannschaft von Andrea Tedesco mit einem 1:1 gegen Kroatien in die Gruppe 3 der ersten Runde gestartet. Anschließend hatte sie ein 0:5 gegen Holland und ein 1:0 gegen die Färöer Inseln erlebt.

Danach fuhren die Rot-Schwarzen in der Gruppe 6 der zweiten Runde im März ein 4:1 gegen Aserbaidschan und ein 1:2 gegen Wales ein.

News über Portugal

Die portugiesische U17 Nationalmannschaft nahm in ihren drei Qualifikationsspielen im März die volle Punktanzahl von neun Zählern mit.

Hierbei fädelte die Elf von Bino Micaes ein 2:0 gegen Ungarn, ein 3:1 gegen Holland sowie ein 3:1 gegen Serbien ein.

Davor hatten die Lusitaner im Februar vor heimischer Kulisse das Torneio Internacional Algarve bestritten. Im Zuge dessen hatten sie ein 1:0 gegen Spanien sowie ein 2:0 gegen Deutschland und dazwischen eine Nullnummer gegen Dänemark verzeichnet.

Form

Bilanz direkte Duelle

ALB Letzte 2 Spiele POR 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Portugal U17 3 - 0 Albanien U17

Portugal U17 4 - 0 Albanien U17 0 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Albanien vs Portugal: Die Tabellen

Albanien vs. Portugal (U17 EM) live anschauen: Nützliche Links