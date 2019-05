Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN - alles zur Übertragung der Champions League 2019

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur! Goal erklärt Euch, wer das Champions-League-Halbfinale live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Zwei Teams, ein Ziel: Das Finale der Champions League 2019. Wem gelingt der Sprung ins Endspiel? Im entscheidenden Halbfinalrückspiel treffen am Mittwochabend (8. Mai) um 21 Uhr Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur in der Johan-Cruyff-Arena aufeinander.

Amsterdam ist das Überraschungsteam der diesjährigen Champions-League-Saison. Die Niederländer mussten den weiten Weg über die Qualifikation im letzten Sommer gehen und stehen nun im Halbfinale. Mit bärenstarken Leistungen bezwang Ajax sowohl Titelverteidiger Real Madrid als auch Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin - zwei heiße Favoriten auf den begehrten Henkelpott. Marschiert Ajax Amsterdam jetzt durch bis ins Finale?

hat da allerdings noch ein Wörtchen mitzureden. Die Londoner geben sich auch nach der 0:1-Niederlage vor heimischem Publikum im Hinspiel nicht auf. Denn die Spurs stehen zum ersten Mal seit 57 Jahren wieder im Halbfinale der Königsklasse. Bis zum Finale am 1. Juni im Wanda Metropolitano ist es nur noch ein Schritt. Dort trifft dann entweder Ajax oder Tottenham auf den FC Barcelona oder den FC Liverpool.

Ajax Amsterdam empfängt im Rückspiel des Halbfinales der Tottenham Hotspur: Goal verrät Euch, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem liefern wir Euch in unserer CL-Übersicht alle Infos zur Rechtevergabe der Königsklasse.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Das Champions-League-Halbfinale auf einen Blick

Duell Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur Datum Mittwoch, 08. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam Zuschauer 54.990 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute live im TV?

Es geht in die heiße Phase dieser Champions-League-Saison. Sowohl Ajax Amsterdam als auch Tottenham Hotspur wollen ins Endspiel der Königsklasse einziehen. Die Fußballwelt erwartet ein packendes und brisantes Halbfinalrückspiel. Doch läuft Ajax vs. Tottenham im deutschen Free-TV? Und wer zeigt / überträgt das Duell zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur überhaupt live im TV?

Sky zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur live im TV

Aufatmen bei allen Ajax- und Spurs-Fans: Sky zeigt die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur über die vollen 90 Minuten live im TV. Der Sender aus Unterföhring hat auch in diesem Jahr die Champions League im TV-Programm. Zusammen mit DAZN teilt sich der Pay-TV-Kanal die Übertragung der Königsklasse. Wie dies genau vonstatten geht, verraten wir Euch in einem Extra-Übersichtsartikel.

Ihr wollt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur live im TV verfolgen? Dann sind die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1 Eure ersten Anlaufstellen. Dort beginnt bereits ab 19 Uhr die Vorberichterstattung aus dem Unterföhringer Studio. Eine illustre Expertenrunde liefert Euch die spannendsten Analysen und Hintergrundgeschichten zum Halbfinale der Königsklasse. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky rüber in die Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena und zeigt Euch die Partie live und in voller Länge.

Ihr benötigt allerdings ein Sky Abo, um die Partie zwischen Ajax und Tottenham verfolgen zu können. Dieses müsst Ihr im Vorfeld beim Bezahlsender abschließen. Mehr Informationen zu den Vertragsmodalitäten und Preisen erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website des Senders.

Wird Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im deutschen Free-TV übertragen?

Wir müssen Euch leider enttäuschen: Ajax vs. Tottenham wird nicht im deutschen Free-TV gezeigt. Das liegt daran, dass weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch RTL oder weitere bekannte deutsche Privatsender Rechte an der Übertragung der Champions League besitzen. Diese sind ausschließlich zu Sky und DAZN gewandert.

Daher zeigt das ZDF, das noch in der vergangenen Saison die CL im Programm hatte, seit diesem Jahr keine Königsklasse mehr im frei empfangbaren TV. Und auch RTL zeigt keine einzige Partie der Champions League live. Stattdessen hat der Privatsender seit dieser Spielzeit die Europa League im Programm.

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM?

Alternativ zum TV-Programm läuft die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur auch im LIVE-STREAM im Internet. Doch wer zeigt / überträgt das CL-Halbfinale im LIVE-STREAM?

Zeigt / überträgt DAZN Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM?

Aber sowas von! DAZN zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur live im Stream. Woran liegt es, dass sowohl Sky als auch DAZN die Partie übertragen? Beide Anbieter haben sich darauf geeinigt, dass alle Halbfinalspiele sowie das Finale der Champions League sowohl bei DAZN als auch auf Sky live laufen.

Somit könnt Ihr das CL-Halbfinale auch im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Wie gewohnt beginnt die Vorberichterstattung des Streamingdienstes 15 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20.45 Uhr. Tobi Wahnschaffe übernimmt am Mittwochabend die Moderation. Kommentiert wird Ajax vs. Tottenham von Uli Hebel, der Experte Benny Lauth an seiner Seite hat und mit ihm zusammen die 90 Minuten aus der Johan-Cruyff-Arena begleiten wird.

Das Beste bei DAZN: Selbst wenn Ihr am Mittwochmorgen noch kein Abonnement des Streamingdienstes besitzt, könnt Ihr das Duell zwischen Ajax und den Spurs trotzdem verfolgen - und das sogar kostenlos! Denn mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr alle Vorteile von DAZN vier Wochen lang gratis testen - besser geht’s nicht!

Wer den Streamingdienst nutzen möchte, kann dies auf den meisten Endgeräten tun. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr die Programmvielfalt von DAZN auf Eurem Smart-TV, Handy, Computer, Laptop oder Tablet genießen wollt. Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl und klickt Euch durch zahlreiche LIVE-STREAMS:

Zeigt / überträgt Sky Go Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM?

Die Antwort lautet: Ja! Sky besitzt nicht nur die Rechte an der TV-Übertragung, sondern darf Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur auch im LIVE-STREAM auf Sky Go zeigen. Auf dem Online-Dienst läuft das Champions-League-Halbfinale analog zur Übertragung im TV. Auch mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go verpasst ihr keine Minute des entscheidenden Rückspiels in der Königsklasse.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen können, müsst Ihr jedoch Sky-Kunde sein. Denn nur wer ein Abonnement beim Bezahlsender abgeschlossen hat, erhält einen kostenlosen Login für die Online-Plattform.

Die Sky-Go-App könnt Ihr Euch übrigens ganz leicht auf Euren Computer laden. Oder Ihr holt Euch die App für Eure mobilen Geräte im App-Store Eurer Wahl. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go beispielsweise ganz leicht herunterladen und installieren.

Sky Ticket zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM

Für Euch lohnt sich ein langfristiges Abonnement bei Sky nicht? Dann hat der Bezahlsender mit Sky Ticket eine Alternative am Start, mit der Ihr ohne lange Vertragslaufzeit das Sky-Programm nutzen könnt. Denn auch mit Sky Ticket könnt Ihr Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM verfolgen.

Was Ihr tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website. Der Vorteil des kurzfristigen Abonnements: Dort kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat. Danach zahlt Ihr für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Die Übertragung im Überblick