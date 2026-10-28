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Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Bologna heute live im TV und Livestream?

AC Mailand - Bologna
AC Mailand
Bologna
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt AC Mailand gegen Bologna. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AC Mailand und Bologna beginnt am 28.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit AC Mailand gegen Bologna

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
San Siro

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Milan gegen Bologna wird exklusiv live bei DAZN übertragen. Ein aktives Abonnement ist erforderlich, um die Partie per App oder auf dem Smart-TV zu sehen.

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AC Mailand vs. Bologna: Spielvorschau

Der AC Mailand empfängt Bologna FC im San Siro zum Mittwochabendspiel der 9. Serie-A-Runde. Anstoß ist um 18:30 Uhr MEZ.

Die Rossoneri kommen mit Rückenwind: Zuletzt bezwangen sie Udinese auswärts mit 2:0, wobei Christian Pulisic bereits in der sechsten Minute traf und Omari Hutchinson in der zweiten Halbzeit den Endstand sicherte. Es war eine Antwort, die das Team nach der 0:3-Niederlage gegen Bournemouth in der Europa League dringend brauchte.

Ruben Amorim muss jedoch mit einem massiv ausgedünnten Kader planen. Gleich acht Spieler fehlen verletzt, darunter Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila und zuletzt auch Ruben Loftus-Cheek, der sich beim Spiel in Udine verletzte.

Bologna reist nach Mailand mit neuem Selbstvertrauen. Unter Raffaele Palladino hat die Mannschaft zuletzt Cagliari mit 2:0 besiegt und in den letzten vier Ligaspielen sieben Punkte geholt.

In der Tabelle steht Mailand auf dem vierten Platz und will den Anschluss an die Spitze festigen. Bologna kämpft als 13. um Boden gutzumachen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


AC Mailand vs. Bologna: Aufstellungen

AC Mailand vs Bologna Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriPervis EstupinánPervis EstupinánO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiAlphadjo CissèAlphadjo CissèL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Mailand

Startelf

Bologna

Trainer

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Form

MIL

MIL - Form

SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOL

BOL - Form

NAP
N1-0
TOR
U1-1
LEC
S1-2
INT
N1-3
CGL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mailand kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Rossoneri erzielten dabei elf Tore und kassierten fünf. Zuletzt gewannen sie mit 2:0 bei Udinese, davor bezwangen sie Atalanta mit 3:2 in der Liga. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Bournemouth in der Europa League.

Bologna weist in den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Mannschaft traf dabei fünfmal und kassierte sechs Gegentore. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Cagliari, zuvor verlor Bologna 1:3 gegen Inter.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AC MailandUnentschiedenBologna
3
0
2
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 3. Februar 2026 in der Serie A statt: Mailand gewann auswärts bei Bologna mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Mailand dreimal gewonnen, Bologna einmal – dieser Erfolg gelang in einem Coppa-Italia-Spiel im Mai 2025. Ein weiteres Duell endete mit einem Sieg Bolognass mit 2:1 im Februar 2025.

AC Mailand vs. Bologna: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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