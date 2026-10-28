Das Spiel zwischen AC Mailand und Bologna beginnt am 28.10.2026, 18:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit AC Mailand gegen Bologna

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 13:30 San Siro

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AC Mailand vs. Bologna: Spielvorschau

Der AC Mailand empfängt Bologna FC im San Siro zum Mittwochabendspiel der 9. Serie-A-Runde. Anstoß ist um 18:30 Uhr MEZ.

Die Rossoneri kommen mit Rückenwind: Zuletzt bezwangen sie Udinese auswärts mit 2:0, wobei Christian Pulisic bereits in der sechsten Minute traf und Omari Hutchinson in der zweiten Halbzeit den Endstand sicherte. Es war eine Antwort, die das Team nach der 0:3-Niederlage gegen Bournemouth in der Europa League dringend brauchte.

Ruben Amorim muss jedoch mit einem massiv ausgedünnten Kader planen. Gleich acht Spieler fehlen verletzt, darunter Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila und zuletzt auch Ruben Loftus-Cheek, der sich beim Spiel in Udine verletzte.

Bologna reist nach Mailand mit neuem Selbstvertrauen. Unter Raffaele Palladino hat die Mannschaft zuletzt Cagliari mit 2:0 besiegt und in den letzten vier Ligaspielen sieben Punkte geholt.

In der Tabelle steht Mailand auf dem vierten Platz und will den Anschluss an die Spitze festigen. Bologna kämpft als 13. um Boden gutzumachen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





AC Mailand vs. Bologna: Aufstellungen

Form

Mailand kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Rossoneri erzielten dabei elf Tore und kassierten fünf. Zuletzt gewannen sie mit 2:0 bei Udinese, davor bezwangen sie Atalanta mit 3:2 in der Liga. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Bournemouth in der Europa League.

Bologna weist in den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Mannschaft traf dabei fünfmal und kassierte sechs Gegentore. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Cagliari, zuvor verlor Bologna 1:3 gegen Inter.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 3. Februar 2026 in der Serie A statt: Mailand gewann auswärts bei Bologna mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Mailand dreimal gewonnen, Bologna einmal – dieser Erfolg gelang in einem Coppa-Italia-Spiel im Mai 2025. Ein weiteres Duell endete mit einem Sieg Bolognass mit 2:1 im Februar 2025.

AC Mailand vs. Bologna: Die Tabellen

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