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Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Atalanta Bergamo heute live im TV und Livestream?

AC Mailand - Atalanta Bergamo
AC Mailand
Atalanta Bergamo
Italien Serie A

In der Serie A spielt AC Mailand gegen Atalanta Bergamo. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo beginnt am 18.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Atalanta Bergamo

crest
Italien Serie A - Spielwoche 7
San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Atalanta Bergamo heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist live bei DAZN zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Spielvorschau

Im San Siro empfängt AC Mailand am Sonntag Atalanta Bergamo zum Duell in der Serie A. Beide Mannschaften kommen aus intensiven Europacup-Wochen und treffen in einem Moment aufeinander, in dem die Formkurven unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das Mailand von Ruben Amorim zeigte zuletzt in der Europa League eine seiner überzeugendsten Leistungen der Saison. Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Salzburg war es vor allem der junge Alphadjo Cisse, der mit einem Hattrick für Aufsehen sorgte – der jüngste Italiener, der je einen Hattrick in einem europäischen Wettbewerb erzielt hat. Gonçalo Ramos trug mit dem vierten Treffer ebenfalls zur Gala bei.

Auch Amorim nutzte das Spiel, um Spielern wie Omari Hutchinson, Ardon Jashari und Davide Bartesaghi Spielzeit zu geben – alle drei überzeugten und melden nun Ansprüche auf mehr Einsatzzeit an. Die Tiefe des Kaders wirkt plötzlich wie eine Stärke, nicht wie eine Baustelle.

Atalanta reist mit einem 3:1-Sieg gegen Pafos in der Conference League im Gepäck nach Mailand – der gelungene Auftakt in der Gruppenphase. Trainer Maurizio Sarri muss jedoch einen weiteren Verletzungsrückschlag verkraften: Giacomo Raspadori musste nach seinem Elfmetertor bereits nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Die Bergamasken kämpfen derzeit mit einer langen Verletztenliste und stehen in der Tabelle unter Druck. Sarri braucht dringend Konstanz – und ein Auswärtserfolg im San Siro wäre ein Statement.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung, gibt es nachfolgend.


AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Aufstellungen

AC Mailand vs Atalanta Bergamo Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
page.match.formation.title
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
4-2-3-1
M. MaignanM. MaignanPervis EstupinánPervis EstupinánS. PavlovicS. PavlovicK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahA. RabiotA. RabiotG. RamosG. RamosC. PulisicC. PulisicAlphadjo CissèAlphadjo CissèM. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiT. KristensenT. KristensenD. ZappacostaD. ZappacostaS. KolasinacS. KolasinacN. ZalewskiN. ZalewskiM. PasalicM. PasalicÉdersonÉdersonC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweG. ScamaccaG. Scamacca
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
4-3-3
AC Mailand

Startelf

Atalanta Bergamo

Trainer

  • R. Amorim
  • M. Sarri

Form

MIL

MIL - Form

LAZ
U2-2
BEN
N0-2
LEC
S3-0
SAS
U1-1
SAL
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATA

ATA - Form

ROM
N2-1
CGL
N1-2
JUV
N2-0
VEN
S3-1
PAF
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AC Mailand kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war der deutliche 4:0-Sieg in Salzburg in der Europa League, zuvor gab es ein 1:1 gegen Sassuolo in der Serie A. In fünf Spielen erzielte Mailand zehn Treffer und kassierte fünf Gegentore.

Atalanta weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 3:1 gegen Pafos in der Conference League sowie 3:1 gegen Venedig in der Serie A. Davor setzte es jedoch Niederlagen gegen Juventus (0:2), Cagliari (1:2) und AS Rom (2:1). Atalanta erzielte in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AC MailandUnentschiedenAtalanta Bergamo
0
2
3
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
3
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Serie A statt – Atalanta gewann damals im San Siro mit 3:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Atalanta zwei Siege, Mailand einen, zwei Partien endeten unentschieden. Die Torbilanz fällt mit elf Treffern für Atalanta gegenüber acht für Mailand zugunsten der Bergamasken aus.

AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
6510114+716
S
S
U
S
S
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
U
S
S
S
N
6
AC MailandAC MailandMIL
6330115+612
U
S
U
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
632195+411
U
S
N
U
S
8
ComoComoCOM
632196+311
U
N
S
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
10
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
63038809
S
N
N
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
12
FC TurinFC TurinTOR
621379-27
S
U
N
S
N
13
LecceLecceLEC
6204612-66
N
N
S
N
N
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
N
N
N
N
S
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
N
S
N
U
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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