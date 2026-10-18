Das Spiel zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo beginnt am 18.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Atalanta Bergamo

Italien Serie A - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 12:00 San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Atalanta Bergamo heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist live bei DAZN zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Spielvorschau

Im San Siro empfängt AC Mailand am Sonntag Atalanta Bergamo zum Duell in der Serie A. Beide Mannschaften kommen aus intensiven Europacup-Wochen und treffen in einem Moment aufeinander, in dem die Formkurven unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das Mailand von Ruben Amorim zeigte zuletzt in der Europa League eine seiner überzeugendsten Leistungen der Saison. Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Salzburg war es vor allem der junge Alphadjo Cisse, der mit einem Hattrick für Aufsehen sorgte – der jüngste Italiener, der je einen Hattrick in einem europäischen Wettbewerb erzielt hat. Gonçalo Ramos trug mit dem vierten Treffer ebenfalls zur Gala bei.

Auch Amorim nutzte das Spiel, um Spielern wie Omari Hutchinson, Ardon Jashari und Davide Bartesaghi Spielzeit zu geben – alle drei überzeugten und melden nun Ansprüche auf mehr Einsatzzeit an. Die Tiefe des Kaders wirkt plötzlich wie eine Stärke, nicht wie eine Baustelle.

Atalanta reist mit einem 3:1-Sieg gegen Pafos in der Conference League im Gepäck nach Mailand – der gelungene Auftakt in der Gruppenphase. Trainer Maurizio Sarri muss jedoch einen weiteren Verletzungsrückschlag verkraften: Giacomo Raspadori musste nach seinem Elfmetertor bereits nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Die Bergamasken kämpfen derzeit mit einer langen Verletztenliste und stehen in der Tabelle unter Druck. Sarri braucht dringend Konstanz – und ein Auswärtserfolg im San Siro wäre ein Statement.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung, gibt es nachfolgend.





AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Aufstellungen

Form

AC Mailand kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war der deutliche 4:0-Sieg in Salzburg in der Europa League, zuvor gab es ein 1:1 gegen Sassuolo in der Serie A. In fünf Spielen erzielte Mailand zehn Treffer und kassierte fünf Gegentore.

Atalanta weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 3:1 gegen Pafos in der Conference League sowie 3:1 gegen Venedig in der Serie A. Davor setzte es jedoch Niederlagen gegen Juventus (0:2), Cagliari (1:2) und AS Rom (2:1). Atalanta erzielte in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Serie A statt – Atalanta gewann damals im San Siro mit 3:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Atalanta zwei Siege, Mailand einen, zwei Partien endeten unentschieden. Die Torbilanz fällt mit elf Treffern für Atalanta gegenüber acht für Mailand zugunsten der Bergamasken aus.

AC Mailand vs. Atalanta Bergamo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.