Das Spiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen RB Leipzig

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig ist live bei Sky WOW sowie im Rahmen der DAZN-Konferenz zu sehen. Die genauen Übertragungsoptionen sind in der Tabelle aufgeführt.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Werder Bremen empfängt RB Leipzig im Wohninvest WESERSTADION in Bremen zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie.

Für Werder ist es nach der 4:1-Niederlage beim SC Freiburg am ersten Spieltag ein früher Pflichtsieg-Moment. Daniel Thiounes Mannschaft steht tief in der Tabelle und braucht Punkte vor heimischem Publikum.

Niclas Füllkrug steht im Mittelpunkt der Bremer Erwartungen. Der erfahrene Stürmer, der nach seiner Rückkehr aus England sofort in der Startelf stand und im DFB-Pokal gegen FC Hansa Lüneburg traf, soll die Offensive beleben.

RB Leipzig reist dagegen mit Rückenwind an. Martin Demichelis' Mannschaft gewann das Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach deutlich mit 3:0 und präsentierte sich dabei konzentriert und effizient.

Die Rückkehr von Christopher Nkunku per Leihe von der AC Mailand verleiht Leipzig neue Qualität in der Offensive. Der Franzose, der zwischen 2019 und 2023 bereits für die Sachsen spielte, soll nach dem Abgang von Yan Diomande zu Real Madrid die Lücke im Angriff schließen.

Leipzig steht in dieser Saison vor einer vollen Belastung in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Das macht die Kadertiefe zum entscheidenden Faktor über die gesamte Spielzeit.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet Ihr nachfolgend.





Werder Bremen vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Form

Werder Bremen kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien steht ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 4:1-Niederlage beim SC Freiburg in der Bundesliga. Zuvor gewann Bremen das DFB-Pokal-Spiel gegen FC Hansa Lüneburg mit 3:0. In den fünf jüngsten Begegnungen erzielte Werder sieben Tore und kassierte neun.

RB Leipzig präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Den Auftakt in die Bundesliga-Saison gestaltete Leipzig mit einem 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach überzeugend. Bereits im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier zeigte Leipzig mit einem 6:0 seine Offensivstärke. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der Bundesliga statt: RB Leipzig gewann damals in Bremen mit 2:1. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Leipzig klar die Nase vorn: Die Sachsen gewannen drei der fünf Begegnungen, darunter auch ein 4:2 im Januar 2025 und ein 2:0 im November 2025. Werder konnte in diesem Zeitraum keinen Sieg einfahren, eine Partie endete torlos.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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