Das Spiel zwischen Werder Bremen und Augsburg beginnt am 19.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Augsburg

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Augsburg ist live bei Sky WOW als Einzelspiel zu sehen. Wer alle Samstags-Partien gleichzeitig verfolgen möchte, findet die Bundesliga-Konferenz bei DAZN.

Werder Bremen vs. Augsburg: Spielvorschau

Im Wohninvest Weserstadion empfängt Werder Bremen den FC Augsburg zum Bundesliga-Duell. Die Fuggerstädter reisen als Tabellendritter an die Weser – und bringen eine beeindruckende Frühform mit.

Daniel Thiounes Mannschaft steht nach dem 1:1 gegen Köln am letzten Spieltag unter leichtem Druck. Die Bremer Defensive hat in dieser Saison noch Luft nach oben: In fünf Pflichtspielen kassierte der SVW bereits neun Gegentreffer.

Niclas Füllkrug kehrt nach seiner Zeit in England zurück und steht sofort in der Startelf. Er soll der Offensive der Hanseaten die nötige Wucht verleihen.

Augsburg reist mit breiter Brust an. Manuel Baums Team startete mit einem 3:0 gegen Schalke und einem 4:1 bei Eintracht Frankfurt in die Saison, ehe es zuletzt ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen gab. Leihspieler Arijon Ibrahimovic hat sich seit seinem Wechsel von Bayern München auf Anhieb als Stammkraft etabliert.

Die Gäste aus Schwaben belegen aktuell Rang drei der Bundesliga-Tabelle und wollen diesen Platz mit einem Auswärtssieg untermauern. Für Werder ist es ein Heimspiel, das Punkte im Abstiegskampf dringend nötig macht.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





Werder Bremen vs. Augsburg: Aufstellungen

Form

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen den 1. FC Köln, zuvor l-el-lgelang ein 3:1-Sieg gegen RB Leipzig. In diesen fünf Partien erzielte der SVW zehn Tore und kassierte neun – ein Muster, das die Anfälligkeit der Defensive unterstreicht.

Augsburg weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt trennten sich die Fuggerstädter 2:2 von Bayer Leverkusen, nachdem zuvor ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden war. Insgesamt erzielte Augsburg in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte nur sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. Mai 2026 in der Bundesliga statt: Augsburg gewann damals in Bremen mit 3:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Augsburg dreimal gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden und einmal siegte Werder Bremen.

Werder Bremen vs. Augsburg: Die Tabellen

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