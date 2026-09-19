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Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Augsburg heute live im TV und Livestream?

Werder Bremen - Augsburg
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Augsburg
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In der Bundesliga spielt Werder Bremen gegen Augsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Augsburg beginnt am 19.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Augsburg

crest
Bundesliga - Spielwoche 4
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Das Spiel zwischen Werder Bremen und Augsburg ist live bei Sky WOW als Einzelspiel zu sehen. Wer alle Samstags-Partien gleichzeitig verfolgen möchte, findet die Bundesliga-Konferenz bei DAZN.

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Werder Bremen vs. Augsburg: Spielvorschau

Im Wohninvest Weserstadion empfängt Werder Bremen den FC Augsburg zum Bundesliga-Duell. Die Fuggerstädter reisen als Tabellendritter an die Weser – und bringen eine beeindruckende Frühform mit.

Daniel Thiounes Mannschaft steht nach dem 1:1 gegen Köln am letzten Spieltag unter leichtem Druck. Die Bremer Defensive hat in dieser Saison noch Luft nach oben: In fünf Pflichtspielen kassierte der SVW bereits neun Gegentreffer.

Niclas Füllkrug kehrt nach seiner Zeit in England zurück und steht sofort in der Startelf. Er soll der Offensive der Hanseaten die nötige Wucht verleihen.

Augsburg reist mit breiter Brust an. Manuel Baums Team startete mit einem 3:0 gegen Schalke und einem 4:1 bei Eintracht Frankfurt in die Saison, ehe es zuletzt ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen gab. Leihspieler Arijon Ibrahimovic hat sich seit seinem Wechsel von Bayern München auf Anhieb als Stammkraft etabliert.

Die Gäste aus Schwaben belegen aktuell Rang drei der Bundesliga-Tabelle und wollen diesen Platz mit einem Auswärtssieg untermauern. Für Werder ist es ein Heimspiel, das Punkte im Abstiegskampf dringend nötig macht.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


Werder Bremen vs. Augsburg: Aufstellungen

Werder Bremen vs Augsburg Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Aufstellung
Augsburg crest
Augsburg
FCA
3-4-2-1
K. HeinK. HeinO. DemanO. DemanM. FriedlM. FriedlA. PieperA. PieperArthurArthurE. DinkciE. DinkciMarco GrüllMarco Grüllteam-logoL. ReisChukiChukiY. RegeerY. RegeerNiclas FüllkrugNiclas FüllkrugF. DahmenF. DahmenC. BrackelmannC. BrackelmannC. MatsimaC. MatsimaN. BanksN. BanksH. MassengoH. MassengoM. WolfM. WolfF. RiederF. RiederA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. BehrensH. BehrensR. FellhauerR. FellhauerM. GregoritschM. Gregoritsch
Augsburg crest
Augsburg
FCA
4-2-3-1
Werder Bremen

Startelf

Augsburg

Trainer

  • D. Thioune
  • M. Baum

Form

SVW

SVW - Form

AJA
N0-1
LSK
S0-3
SCF
N4-1
RBL
S3-1
KÖL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCA

FCA - Form

LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
SGE
S1-4
B04
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen den 1. FC Köln, zuvor l-el-lgelang ein 3:1-Sieg gegen RB Leipzig. In diesen fünf Partien erzielte der SVW zehn Tore und kassierte neun – ein Muster, das die Anfälligkeit der Defensive unterstreicht.

Augsburg weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt trennten sich die Fuggerstädter 2:2 von Bayer Leverkusen, nachdem zuvor ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden war. Insgesamt erzielte Augsburg in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte nur sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. Mai 2026 in der Bundesliga statt: Augsburg gewann damals in Bremen mit 3:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Augsburg dreimal gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden und einmal siegte Werder Bremen.

Werder Bremen vs. Augsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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