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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim
Wehen Wiesbaden
Waldhof Mannheim
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim beginnt am 13.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist. Den Livestream gibt es direkt über MagentaSport.

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Wehen Wiesbaden vs. Waldhof Mannheim: Spielvorschau

Wehen Wiesbaden empfängt Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Für den Tabellenletzten aus Wiesbaden ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel – es geht um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Daniel Scherning steht mit seinem Team auf dem letzten Tabellenplatz. Die Bilanz der letzten Wochen macht die Lage deutlich: Niederlagen gegen Würzburger Kickers und Preußen Münster sowie ein frühes Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen haben den Druck auf den Aufsteiger erhöht. Das 1:1 zuletzt gegen Hansa Rostock brachte zumindest einen Punkt.

Waldhof Mannheim reist als Tabellenzehnter an – also aus einer deutlich komfortableren Position. Die Mannschaft von Trainer Rui Mota verlor zuletzt mit 0:1 gegen SC Verl und kassierte zuvor eine 2:3-Niederlage gegen TSV Havelse. Die Form zeigt Risse, doch der Abstand zur Gefahrenzone ist noch komfortabel.

Das direkte Duell beider Klubs hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass Tore keine Seltenheit sind. Das Hinspiel endete 3:3 – ein Ergebnis, das den offenen Charakter dieser Begegnung unterstreicht.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Wehen Wiesbaden vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Scherning

Form

SVW

SVW - Form

PRM
N1-3
WUK
N4-0
B04
N0-4
ESN
U0-0
HRO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
2/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WMA

WMA - Form

F95
S2-1
HRO
U3-3
FCK
N0-1
HAV
N3-2
VEL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Wehen Wiesbaden kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit einem Unentschieden, einem weiteren Remis und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Hansa Rostock in der 3. Liga. Davor gab es ein 0:0 gegen RW Essen sowie ein 0:4 im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. In fünf Spielen erzielte Wiesbaden insgesamt sechs Tore und kassierte elf.

Waldhof Mannheim gewann zuletzt eines der fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Die jüngste Partie ging 0:1 gegen SC Verl verloren. Zuvor unterlag die Mannschaft TSV Havelse mit 2:3 und schied im DFB-Pokal mit 0:1 gegen Kaiserslautern aus. Einzig das 3:3 gegen Hansa Rostock und der 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf zu Saisonbeginn brachten positive Ergebnisse.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenWaldhof Mannheim
1
3
1
Deutschland 3 Liga
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Wehen Wiesbaden
SVW
3
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
END
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
1
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Wehen Wiesbaden
SVW
0
END
Deutschland 3 Liga
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Wehen Wiesbaden
SVW
2
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Waldhof Mannheim
WMA
2
END
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
2
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Wehen Wiesbaden
SVW
2
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
10Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der 3. Liga statt und endete 3:3. In den vergangenen fünf direkten Duellen führt Wehen Wiesbaden mit zwei Siegen, während Waldhof Mannheim einen Sieg verbuchen konnte – die übrigen Partien endeten unentschieden. Klare Ergebnisse in beide Richtungen sind in dieser Paarung keine Seltenheit.

Wehen Wiesbaden vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
5401135+812
N
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
4
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
5221107+38
U
S
N
U
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
521245-17
S
U
S
N
N
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
521246-27
U
S
N
N
S
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
12
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
13
SC VerlSC VerlVEL
5203711-46
S
S
N
N
N
14
MeppenMeppenSVM
5203711-46
N
N
S
S
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
16
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
5113810-24
U
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
5113912-34
U
N
N
N
S
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
5113913-44
N
N
N
S
U
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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