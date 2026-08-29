Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und RW Essen beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und RW Essen wird live bei MagentaSport übertragen. Dort ist die 3. Liga in dieser Saison vollständig zu empfangen.

Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Spielvorschau

Wehen Wiesbaden empfängt RW Essen in der 3. Liga. Beide Klubs stehen unter Druck, nachdem der Saisonstart alles andere als wunschgemäß verlaufen ist.

Für Wiesbaden war die jüngste Woche besonders bitter. Im DFB-Pokal setzte es eine 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, und auch in der Liga ließ die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning zuletzt mit einem 0:4 gegen Würzburger Kickers und einem 1:3 gegen Preußen Münster deutlich Federn. Die Tabellensituation ist ernst.

RW Essen reist nach Wiesbaden mit gemischten Gefühlen an. Der 2:5-Auftakt gegen Saarbrücken war ein Schock, doch der anschließende 1:0-Sieg gegen TSV Havelse brachte die ersten Punkte. Im DFB-Pokal gelang Trainer Uwe Koschinat zuletzt ein bemerkenswerter 2:0-Erfolg gegen St. Pauli, was zumindest etwas Selbstvertrauen getankt hat.

In der Tabelle der 3. Liga trennen beide Teams derzeit sechs Plätze. Wiesbaden steht auf Rang 20, Essen auf Platz 14. Für den Gastgeber ist das Heimspiel damit mehr als nur drei Punkte wert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Aufstellungen

Form

Wehen Wiesbaden kommt mit drei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Gastgeber im DFB-Pokal Bayer Leverkusen mit 0:4, zuvor gab es in der Liga ein 0:4 gegen Würzburger Kickers und ein 1:3 gegen Preußen Münster. Aus den letzten fünf Spielen insgesamt stehen zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche. Positiv zu vermerken: Ein 2:1-Testspielsieg gegen Bayern München und ein 2:0 gegen Hoffenheim II zeigen, dass Wiesbaden durchaus Tore erzielen kann.

RW Essen weist aus den jüngsten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Der DFB-Pokal-Erfolg gegen St. Pauli mit 2:0 war der jüngste, davor gelang in der Liga ein 1:0 gegen TSV Havelse. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken sowie Niederlagen in der Vorbereitung gegen Bayer Leverkusen (0:3) und Borussia Mönchengladbach (1:2) trüben das Bild. In den fünf Partien erzielte Essen fünf Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs endete am 1. Februar 2026 in Essen mit einem 1:1-Unentschieden in der 3. Liga. Davor gewann RW Essen beim Gastspiel in Wiesbaden am 22. August 2025 mit 4:3. Aus den letzten fünf Begegnungen kommt RW Essen auf drei Siege, Wehen Wiesbaden auf einen, bei einem Unentschieden.

Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Die Tabellen

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