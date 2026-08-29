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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. RW Essen heute live im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - RW Essen
Wehen Wiesbaden
RW Essen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen RW Essen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und RW Essen beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und RW Essen wird live bei MagentaSport übertragen. Dort ist die 3. Liga in dieser Saison vollständig zu empfangen.

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Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Spielvorschau

Wehen Wiesbaden empfängt RW Essen in der 3. Liga. Beide Klubs stehen unter Druck, nachdem der Saisonstart alles andere als wunschgemäß verlaufen ist.

Für Wiesbaden war die jüngste Woche besonders bitter. Im DFB-Pokal setzte es eine 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, und auch in der Liga ließ die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning zuletzt mit einem 0:4 gegen Würzburger Kickers und einem 1:3 gegen Preußen Münster deutlich Federn. Die Tabellensituation ist ernst.

RW Essen reist nach Wiesbaden mit gemischten Gefühlen an. Der 2:5-Auftakt gegen Saarbrücken war ein Schock, doch der anschließende 1:0-Sieg gegen TSV Havelse brachte die ersten Punkte. Im DFB-Pokal gelang Trainer Uwe Koschinat zuletzt ein bemerkenswerter 2:0-Erfolg gegen St. Pauli, was zumindest etwas Selbstvertrauen getankt hat.

In der Tabelle der 3. Liga trennen beide Teams derzeit sechs Plätze. Wiesbaden steht auf Rang 20, Essen auf Platz 14. Für den Gastgeber ist das Heimspiel damit mehr als nur drei Punkte wert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Aufstellung
RW Essen crest
RW Essen
ESN
RW Essen crest
RW Essen
ESN

Trainer

  • D. Scherning

Form

SVW

SVW - Form

TSG
S2-0
FCB
S2-1
PRM
N1-3
WUK
N4-0
B04
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ESN

ESN - Form

BMG
N1-2
B04
N3-0
SAB
N5-2
HAV
S1-0
FCP
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Wehen Wiesbaden kommt mit drei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Gastgeber im DFB-Pokal Bayer Leverkusen mit 0:4, zuvor gab es in der Liga ein 0:4 gegen Würzburger Kickers und ein 1:3 gegen Preußen Münster. Aus den letzten fünf Spielen insgesamt stehen zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche. Positiv zu vermerken: Ein 2:1-Testspielsieg gegen Bayern München und ein 2:0 gegen Hoffenheim II zeigen, dass Wiesbaden durchaus Tore erzielen kann.

RW Essen weist aus den jüngsten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Der DFB-Pokal-Erfolg gegen St. Pauli mit 2:0 war der jüngste, davor gelang in der Liga ein 1:0 gegen TSV Havelse. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken sowie Niederlagen in der Vorbereitung gegen Bayer Leverkusen (0:3) und Borussia Mönchengladbach (1:2) trüben das Bild. In den fünf Partien erzielte Essen fünf Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenRW Essen
2
1
2
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
RW Essen badge
RW Essen
ESN
4
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
END
11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs endete am 1. Februar 2026 in Essen mit einem 1:1-Unentschieden in der 3. Liga. Davor gewann RW Essen beim Gastspiel in Wiesbaden am 22. August 2025 mit 4:3. Aus den letzten fünf Begegnungen kommt RW Essen auf drei Siege, Wehen Wiesbaden auf einen, bei einem Unentschieden.

Wehen Wiesbaden vs. RW Essen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
3
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
8
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
210153+23
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
10
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
14
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
15
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
16
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
17
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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