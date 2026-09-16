Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und RW Essen beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist. Den Livestream gibt es direkt über MagentaSport.

Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt RW Essen in der 3. Liga – ein Duell zweier Klubs, die sich in dieser Saison in sehr unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Die Gastgeber stehen nach einer durchwachsenen Hinrunde auf dem zehnten Tabellenplatz. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen haben Rui Motas Mannschaft ins Wanken gebracht, auch wenn der Abstand zur Abstiegszone noch überschaubar ist.

Ganz anders präsentiert sich RW Essen. Die Mannschaft von Uwe Koschinat hat zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen und steht auf dem zweiten Tabellenplatz – mit einer beeindruckenden Siegesserie im Rücken.

Der jüngste Auftritt der Essener war ein Fingerzeig: Ein 6:2 gegen die Würzburger Kickers zeigte die volle Offensivstärke des Aufstiegskandidaten. Koschinat hat seine Mannschaft in kurzer Zeit zu einem der formstärksten Teams der Liga geformt.

Für Waldhof wird es darauf ankommen, die eigene Defensive zu stabilisieren und dem Druck der Gäste standzuhalten. Ein Heimsieg wäre wichtig, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller zu rutschen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel ging 0:1 gegen Wehen Wiesbaden verloren. Zuvor unterlag die Mannschaft SC Verl mit 0:1 und TSV Havelse mit 2:3. Einzig das 3:3 gegen Hansa Rostock brachte neben dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden einen positiven Ausschlag.

RW Essen präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein beeindruckendes 6:2 gegen die Würzburger Kickers. Davor besiegte Essen Viktoria Köln mit 1:0 und spielte torlos gegen Wehen Wiesbaden. Die Essener haben in diesem Zeitraum zehn Tore erzielt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. März 2026 in der 3. Liga statt und endete 1:0 für RW Essen. In den letzten fünf direkten Duellen hat Waldhof Mannheim zwei Siege geholt, RW Essen gewann dreimal – darunter ein deutliches 6:1 für Mannheim im September 2025.

Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Die Tabellen

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