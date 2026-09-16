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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. RW Essen heute live im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim - RW Essen
Waldhof Mannheim
RW Essen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Waldhof Mannheim gegen RW Essen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und RW Essen beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen RW Essen

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 6

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist. Den Livestream gibt es direkt über MagentaSport.

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Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt RW Essen in der 3. Liga – ein Duell zweier Klubs, die sich in dieser Saison in sehr unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Die Gastgeber stehen nach einer durchwachsenen Hinrunde auf dem zehnten Tabellenplatz. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen haben Rui Motas Mannschaft ins Wanken gebracht, auch wenn der Abstand zur Abstiegszone noch überschaubar ist.

Ganz anders präsentiert sich RW Essen. Die Mannschaft von Uwe Koschinat hat zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen und steht auf dem zweiten Tabellenplatz – mit einer beeindruckenden Siegesserie im Rücken.

Der jüngste Auftritt der Essener war ein Fingerzeig: Ein 6:2 gegen die Würzburger Kickers zeigte die volle Offensivstärke des Aufstiegskandidaten. Koschinat hat seine Mannschaft in kurzer Zeit zu einem der formstärksten Teams der Liga geformt.

Für Waldhof wird es darauf ankommen, die eigene Defensive zu stabilisieren und dem Druck der Gäste standzuhalten. Ein Heimsieg wäre wichtig, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller zu rutschen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mota

Form

WMA

WMA - Form

HRO
U3-3
FCK
N0-1
HAV
N3-2
VEL
N0-1
SVW
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ESN

ESN - Form

HAV
S1-0
FCP
S2-0
SVW
U0-0
FCK
S1-0
WUK
S6-2
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel ging 0:1 gegen Wehen Wiesbaden verloren. Zuvor unterlag die Mannschaft SC Verl mit 0:1 und TSV Havelse mit 2:3. Einzig das 3:3 gegen Hansa Rostock brachte neben dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden einen positiven Ausschlag.

RW Essen präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein beeindruckendes 6:2 gegen die Würzburger Kickers. Davor besiegte Essen Viktoria Köln mit 1:0 und spielte torlos gegen Wehen Wiesbaden. Die Essener haben in diesem Zeitraum zehn Tore erzielt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Waldhof MannheimUnentschiedenRW Essen
2
0
3
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
6
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. März 2026 in der 3. Liga statt und endete 1:0 für RW Essen. In den letzten fünf direkten Duellen hat Waldhof Mannheim zwei Siege geholt, RW Essen gewann dreimal – darunter ein deutliches 6:1 für Mannheim im September 2025.

Waldhof Mannheim vs. RW Essen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
531198+110
S
S
N
U
S
5
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
8
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
5212117+47
U
N
S
S
N
12
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
52128807
S
N
N
U
S
13
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
62131013-37
S
N
N
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
6213812-47
U
S
S
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
51315506
U
U
S
U
N
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
520379-26
N
S
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
19
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
502329-72
N
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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