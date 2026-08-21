Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Kaiserslautern beginnt am 21.08.2026, 18:00.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 1 21. Aug. 2026 - 12:00 Carl Benz Stadion

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Waldhof Mannheim und Kaiserslautern ist live bei Sky WOW zu sehen. Die TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Waldhof Mannheim vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

Im DFB-Pokal kommt es im Carl Benz Stadion in Mannheim zur Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern. Zwei Klubs aus der Region treffen in der ersten Runde des nationalen Pokalwettbewerbs aufeinander – ein Duell mit regionalem Reiz und sportlichem Gewicht.

Waldhof Mannheim geht als Drittligist in diese Partie. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft zuletzt in der Liga gegen Hansa Rostock auf die Probe gestellt – das Spiel endete 3:3. Zuvor holte Mannheim mit dem 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf einen überzeugenden Ligaauftakt.

Der 1. FC Kaiserslautern reist als Zweitligist an und bringt nach einem soliden Saisonstart Selbstvertrauen mit. Die Roten Teufel trennten sich zum Auftakt 0:0 von VfL Wolfsburg und spielten zuletzt 0:0 gegen den Karlsruher SC – zwei Unentschieden, die die defensive Stabilität der Pfälzer unterstreichen.

Für Kaiserslautern ist der Pokal eine Gelegenheit, die Saison früh mit einem Erfolgserlebnis zu versehen. Gegen einen Drittligisten aus der Nachbarschaft ist der FCK zwar nominell favorisiert, doch Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze – und Waldhof ist auf heimischem Boden kein einfacher Gegner.

Mannheim seinerseits wird den Pokal als Chance begreifen, sich gegen höherklassige Konkurrenz zu beweisen. Das Carl Benz Stadion dürfte gut gefüllt sein und dem Gastgeber Rückenwind geben.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Waldhof Mannheim vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich Mannheim in der 3. Liga 3:3 von Hansa Rostock. Davor gelang ein 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf – ein überzeugender Ligaauftakt. In der Vorbereitung verlor Mannheim 0:1 gegen Eintracht Frankfurt, besiegte FC Thun mit 2:1 und unterlag in der Liga Ingolstadt mit 1:5. Über alle fünf Partien erzielte Mannheim neun Tore und kassierte elf.

Kaiserslautern präsentiert sich in einer stabilen, wenn auch torarmen Phase. Aus den jüngsten fünf Spielen stehen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Das letzte Spiel endete 0:0 gegen den Karlsruher SC, zuvor gab es ebenfalls ein 0:0 gegen VfL Wolfsburg zum Saisonauftakt. In der Vorsaison schlug der FCK Magdeburg auswärts mit 1:0 und Arminia Bielefeld mit 2:0, verlor aber im Testspiel 1:4 gegen Mainz 05. Kaiserslautern erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 20. Februar 2022 in der 3. Liga statt – die Partie im Carl Benz Stadion endete 0:0. Aus den letzten fünf Begegnungen, die alle in der 3. Liga ausgetragen wurden, holte Kaiserslautern einen Sieg, während Mannheim ebenfalls einmal gewann; drei Spiele endeten unentschieden. Tore fielen in dieser Serie kaum: Insgesamt wurden in fünf Partien lediglich fünf Treffer erzielt.

Waldhof Mannheim vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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