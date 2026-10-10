Das Spiel zwischen Würzburger Kickers und Hansa Rostock beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Würzburger Kickers gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Würzburger Kickers und Hansa Rostock ist live bei MagentaSport zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Würzburger Kickers den Traditionsklub Hansa Rostock. Das Duell zweier Teams mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen verspricht eine klare sportliche Ausgangslage.

Die Kickers befinden sich in einer schwierigen Phase. Unter Trainer Michael Schiele konnte die Mannschaft in den vergangenen Wochen kaum Punkte sammeln und steht damit tief im Tabellenkeller.

Hansa Rostock reist hingegen mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. André Breitenreiter hat sein Team stabilisiert, und die Norddeutschen stehen im oberen Tabellendrittel – ein Kontrast, der sich auch auf dem Platz zeigen dürfte.

Die Kickers haben zuletzt nur einen Sieg aus fünf Spielen geholt und dabei viele Gegentore kassiert. Das Heimrecht könnte ein Faktor sein, doch die Formkurve zeigt klar nach unten.

Rostock seinerseits hat in den letzten Wochen gezeigt, dass die Mannschaft Auswärtspunkte holen kann. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern kommen mit breiter Brust nach Unterfranken.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick.





Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

Würzburger Kickers kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:1-Niederlage gegen SC Verl. Besonders schmerzhaft war das 2:6 gegen RW Essen, das die Anfälligkeit der Defensive deutlich offenbarte. Insgesamt erzielte Würzburg in diesen fünf Spielen sechs Tore, kassierte aber zwölf.

Hansa Rostock weist eine deutlich stabilere Form vor: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei RW Essen. Zuvor gelang ein 3:2-Erfolg gegen VfB Stuttgart II. Lediglich das 0:4 gegen Viktoria Köln trübt die ansonsten solide Bilanz der Gäste, die in fünf Spielen elf Tore erzielt und neun kassiert haben.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga fand im Juni 2020 statt und endete mit einem 3:1-Sieg der Würzburger Kickers als Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich eine ausgeglichene Bilanz: Würzburg gewann zweimal, Rostock zweimal, ein Spiel endete unentschieden. Die Begegnungen waren häufig torreich und zeigten, dass zwischen diesen beiden Mannschaften selten etwas vorherzusagen ist.

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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