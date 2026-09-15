Das Spiel zwischen Würzburger Kickers und Alemannia Aachen beginnt am 15.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Würzburger Kickers gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen, sind nachfolgend aufgeführt.

Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Würzburger Kickers Alemannia Aachen. Für beide Mannschaften geht es in dieser Begegnung um wichtige Punkte im Tabellenkampf.

Die Kickers stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und haben zuletzt vier der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Ralf Santellis Mannschaft braucht dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht vollends zu verlieren.

Alemannia Aachen reist als Tabellensechster an und zeigte zuletzt aufsteigende Form. Trainer Mersad Selimbegovic gewann mit seinem Team zuletzt 3:0 in Ingolstadt, auch wenn ein 0:3 gegen Meppen zuvor die Schwankungsbreite dieser Mannschaft verdeutlichte.

Die Ausgangslage ist klar: Würzburg braucht Punkte, Aachen will den Anschluss an die Spitzengruppe festigen. Es ist ein Duell zweier Teams in sehr unterschiedlicher Verfassung.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.





Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Form

Würzburger Kickers kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 6:2 gegen RW Essen. Zuvor verlor Würzburg 1:2 gegen VfB Stuttgart II und 3:0 gegen MSV Duisburg. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Aachener 2:2 von Jahn Regensburg. Davor gab es einen 3:0-Auswärtssieg gegen Ingolstadt sowie ein 0:3 gegen Meppen. Aachen erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Für die aktuelle Begegnung liegen keine Daten aus direkten Duellen der vergangenen fünf Spiele vor.

Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

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