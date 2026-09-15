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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Würzburger Kickers - Alemannia Aachen
Würzburger Kickers
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Würzburger Kickers gegen Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Würzburger Kickers und Alemannia Aachen beginnt am 15.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Würzburger Kickers gegen Alemannia Aachen

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 6

Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen, sind nachfolgend aufgeführt.

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Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Würzburger Kickers Alemannia Aachen. Für beide Mannschaften geht es in dieser Begegnung um wichtige Punkte im Tabellenkampf.

Die Kickers stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und haben zuletzt vier der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Ralf Santellis Mannschaft braucht dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht vollends zu verlieren.

Alemannia Aachen reist als Tabellensechster an und zeigte zuletzt aufsteigende Form. Trainer Mersad Selimbegovic gewann mit seinem Team zuletzt 3:0 in Ingolstadt, auch wenn ein 0:3 gegen Meppen zuvor die Schwankungsbreite dieser Mannschaft verdeutlichte.

Die Ausgangslage ist klar: Würzburg braucht Punkte, Aachen will den Anschluss an die Spitzengruppe festigen. Es ist ein Duell zweier Teams in sehr unterschiedlicher Verfassung.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.


Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Würzburger Kickers vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Santelli

Form

WUK

WUK - Form

SVW
S4-0
KÖL
N1-2
DUI
N3-0
VFB
N1-2
ESN
N6-2
Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

VEL
S4-1
FOK
U1-1
SVM
N0-3
FCI
S0-3
SSV
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Würzburger Kickers kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 6:2 gegen RW Essen. Zuvor verlor Würzburg 1:2 gegen VfB Stuttgart II und 3:0 gegen MSV Duisburg. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Aachener 2:2 von Jahn Regensburg. Davor gab es einen 3:0-Auswärtssieg gegen Ingolstadt sowie ein 0:3 gegen Meppen. Aachen erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Für die aktuelle Begegnung liegen keine Daten aus direkten Duellen der vergangenen fünf Spiele vor.

Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
5401135+812
N
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
3
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
531198+110
S
S
N
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
5
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
5221107+38
U
S
N
U
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
5212117+47
U
N
S
S
N
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
52128807
S
N
N
U
S
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
521245-17
S
U
S
N
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
521246-27
U
S
N
N
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
51315506
U
U
S
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
520379-26
N
S
N
N
S
15
SC VerlSC VerlVEL
5203711-46
S
S
N
N
N
16
MeppenMeppenSVM
5203711-46
N
N
S
S
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
5113810-24
U
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
5113912-34
U
N
N
N
S
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
5113913-44
N
N
N
S
U
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
502329-72
N
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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