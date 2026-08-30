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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Viktoria Köln - Preußen Münster
Viktoria Köln
Preußen Münster
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Viktoria Köln gegen Preußen Münster. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Preußen Münster beginnt am 30.08.2026, 19:30.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Preußen Münster

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Das 3.-Liga-Spiel zwischen Viktoria Köln und Preußen Münster wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Optionen zum TV-Sender und Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Viktoria Köln vs. Preußen Münster: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln den Tabellenfünften Preußen Münster. Für beide Klubs ist die Partie ein wichtiger Gradmesser in der noch jungen Saison.

Viktoria Köln steht nach einem durchwachsenen Saisonstart unter Druck. Trainer Marian Wilhelm sucht nach Konstanz: Der deutlichen 2:5-Heimpleite gegen Jahn Regensburg folgte zwar ein 1:3-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II, doch im DFB-Pokal setzte es zuletzt eine Niederlage gegen 1. FC Nürnberg. Aktuell belegt Köln den zehnten Tabellenplatz.

Preußen Münster reist mit etwas mehr Rückenwind an. Thomas Wörles Mannschaft steht auf Rang fünf der Tabelle und zeigte in der Liga zuletzt solide Leistungen. Der 1:3-Auswärtssieg in Wehen Wiesbaden war ein klares Ausrufezeichen.

Allerdings hat auch Münster zuletzt Rückschläge hinnehmen müssen. Das Remis gegen Ingolstadt und das Pokal-Aus gegen Karlsruher SC trübten den Eindruck. Die Konstanz fehlt noch.

Das Duell zweier westdeutscher Traditionsklubs verspricht eine umkämpfte Partie mit offenem Ausgang. Köln braucht Punkte, Münster will die gute Ausgangsposition in der Tabelle festigen.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr nachfolgend.


Viktoria Köln vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Preußen Münster Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK
Aufstellung
Preußen Münster crest
Preußen Münster
PRM
Preußen Münster crest
Preußen Münster
PRM

Trainer

  • M. Wilhelm

Form

FCK

FCK - Form

DUI
U1-1
ELV
S2-1
SSV
N2-5
VFB
S1-3
FCN
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
PRM

PRM - Form

ELV
N3-0
SOU
N1-2
SVW
S1-3
FCI
U1-1
KSC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Viktoria Köln kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag der Klub im DFB-Pokal gegen 1. FC Nürnberg, zuvor gewann er auswärts bei VfB Stuttgart II mit 3:1. Die 2:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg bleibt ein Warnsignal. In den letzten fünf Partien erzielte Köln sieben Tore und kassierte neun Gegentore.

Preußen Münster weist ebenfalls eine wechselhafte Bilanz vor. Aus den jüngsten fünf Spielen stehen ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Der 3:1-Auswärtserfolg in Wehen Wiesbaden war das deutlichste Ergebnis, das Remis gegen Ingolstadt (1:1) zeigte aber auch die Grenzen. Insgesamt erzielte Münster in diesem Zeitraum sieben Tore und ließ sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenPreußen Münster
2
1
1
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
5
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
11Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/4

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 27. April 2024 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln unterlag Preußen Münster zu Hause mit 3:5. Davor trennten sich die Teams im November 2023 mit einem 3:3-Unentschieden. Aus den vier vorliegenden Aufeinandertreffen gewann Münster zwei Partien, Köln ebenfalls zwei – mit einem Remis dazwischen.

Viktoria Köln vs. Preußen Münster: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
4
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
5
IngolstadtIngolstadtFCI
312053+25
S
U
U
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
8
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
31115504
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
13
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
17
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
19
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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