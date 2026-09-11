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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Viktoria Köln - Hansa Rostock
Viktoria Köln
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Viktoria Köln gegen Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Hansa Rostock beginnt am 11.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Hansa Rostock

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Hansa Rostock wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

Viktoria Köln empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga. Marian Wilhelms Mannschaft geht nach einem durchwachsenen Saisonstart als Achter in dieses Heimspiel, während die Gäste aus Rostock mit Tabellenplatz drei deutlich besser in die Spielzeit gefunden haben.

Für Köln war der jüngste Auftritt ein Rückschlag. Das 0:1 gegen RW Essen ließ die Aufwärtsbewegung der Vorwoche – ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Preußen Münster – schnell in den Hintergrund treten. Die Offensivkraft ist vorhanden, doch die Konstanz fehlt noch.

Hansa Rostock reist mit Rückenwind an. Daniel Brinkmanns Team holte zuletzt ein 1:1 bei Wehen Wiesbaden und feierte davor einen starken 4:2-Auswärtssieg in Saarbrücken. Die Norddeutschen zählen zu den formstärksten Teams der Liga.

Das Duell hat tabellarische Brisanz. Rostock kann mit einem Sieg seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigen, während Köln dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Alle Infos zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Wilhelm

Form

FCK

FCK - Form

SSV
N2-5
VFB
S1-3
FCN
N1-1
PRM
S4-1
ESN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HRO

HRO - Form

TSG
S2-3
WMA
U3-3
VFB
N0-4
SAB
S2-4
SVW
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Viktoria Köln kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen RW Essen in der 3. Liga. Davor gelang ein deutlicher 4:1-Sieg gegen Preußen Münster. In fünf Spielen erzielte Köln elf Tore und kassierte zehn.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Rostocker mit 1:1 von Wehen Wiesbaden. Zuvor gewann Rostock auswärts in Saarbrücken mit 4:2. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenHansa Rostock
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 3. Liga statt: Hansa Rostock gewann das Heimspiel mit 2:3 gegen Viktoria Köln. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Rostock mit drei Siegen, während Köln zwei Siege verbuchen konnte. Klare Ergebnisse in beide Richtungen sind in dieser Paarung keine Seltenheit.

Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Hansa RostockHansa RostockHRO
4220118+38
U
S
U
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
6
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
8
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
420298+16
N
S
S
N
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
420224-26
S
N
N
S
11
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
13
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
41127704
N
N
S
U
15
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
411224-24
U
S
N
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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