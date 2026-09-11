Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Hansa Rostock beginnt am 11.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Hansa Rostock wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

Viktoria Köln empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga. Marian Wilhelms Mannschaft geht nach einem durchwachsenen Saisonstart als Achter in dieses Heimspiel, während die Gäste aus Rostock mit Tabellenplatz drei deutlich besser in die Spielzeit gefunden haben.

Für Köln war der jüngste Auftritt ein Rückschlag. Das 0:1 gegen RW Essen ließ die Aufwärtsbewegung der Vorwoche – ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Preußen Münster – schnell in den Hintergrund treten. Die Offensivkraft ist vorhanden, doch die Konstanz fehlt noch.

Hansa Rostock reist mit Rückenwind an. Daniel Brinkmanns Team holte zuletzt ein 1:1 bei Wehen Wiesbaden und feierte davor einen starken 4:2-Auswärtssieg in Saarbrücken. Die Norddeutschen zählen zu den formstärksten Teams der Liga.

Das Duell hat tabellarische Brisanz. Rostock kann mit einem Sieg seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigen, während Köln dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Alle Infos zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

Viktoria Köln kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen RW Essen in der 3. Liga. Davor gelang ein deutlicher 4:1-Sieg gegen Preußen Münster. In fünf Spielen erzielte Köln elf Tore und kassierte zehn.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Rostocker mit 1:1 von Wehen Wiesbaden. Zuvor gewann Rostock auswärts in Saarbrücken mit 4:2. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 3. Liga statt: Hansa Rostock gewann das Heimspiel mit 2:3 gegen Viktoria Köln. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Rostock mit drei Siegen, während Köln zwei Siege verbuchen konnte. Klare Ergebnisse in beide Richtungen sind in dieser Paarung keine Seltenheit.

Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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