Das Spiel zwischen Viking und Bayern München beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Viking gegen Bayern München

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Lyse Arena

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Das Spiel zwischen Viking und Bayern München ist live auf Prime Video zu sehen.

Viking vs. Bayern München: Spielvorschau

Bayern München reist nach Stavanger, um im Lyse Arena gegen Viking in der Champions League anzutreten. Vincent Kompanys Mannschaft steht in der Königsklasse gut da und will diesen Schwung mitnehmen.

Viking präsentiert sich in der heimischen Eliteserien in starker Verfassung und hat zuletzt vier seiner fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte der norwegische Klub in der Champions League gegen VfB Stuttgart – ein Ergebnis, das zeigt, wie groß der Sprung zu Europas Elite noch ist.

Bayern kommt mit gemischten Gefühlen aus dem Bundesliga-Alltag: Das 2:2 gegen Augsburg hinterließ einen bitteren Beigeschmack, nachdem Kompanys Mannschaft vier Tore aberkannt bekam und trotz 29 Schüssen und zweier Pfostentreffer nicht als Sieger vom Platz ging. Die Effizienz vor dem Tor bleibt ein Thema.

Harry Kane führt den Angriff der Münchner an und genießt die volle Rückendeckung des Vereinspräsidenten – auch im Rennen um den Ballon d'Or. Michael Olise, dessen Name zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, ist ebenfalls im Kader, nachdem der Klub etwaige Wechselgerüchte klar abgewiesen hat. Joshua Kimmich, dessen Stammplatz in der Nationalmannschaft zuletzt diskutiert wurde, will auf Klubebene Antworten liefern.

Für Viking ist es die Chance, norwegischen Fußball auf der europäischen Bühne zu repräsentieren – gegen einen Gegner, der in der Champions-League-Tabelle auf Rang zwei steht. Wie und wo Sie das Spiel live verfolgen können, erfahren Sie hier.





Viking vs. Bayern München: Aufstellungen

Form

Viking kommt mit einer Bilanz von vier Siegen, keinem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Stavanger. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Auswärtssieg gegen Brann in der Eliteserien am 9. Oktober. Besonders eindrucksvoll war der 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK im September. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:3 gegen VfB Stuttgart in der Champions League. Insgesamt erzielte Viking in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sechs.

Bayern weist aus den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Unentschieden auf, ohne eine Niederlage. Das jüngste Resultat war das 2:2 gegen Augsburg, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Schalke 04. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 7:0 gegen Union Berlin, dazu kommt ein 5:0 gegen Bodø/Glimt in der Champions League. Bayern traf in diesen fünf Spielen 15-mal und ließ nur zwei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Viking und Bayern München liegen keine Daten aus früheren Begegnungen vor. Sollten weitere Informationen verfügbar sein, werden sie rechtzeitig vor dem Anpfiff ergänzt.

Viking vs. Bayern München: Die Tabellen

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