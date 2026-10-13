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Champions League
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Wer zeigt / überträgt Viking vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

Viking - Bayern München
Viking
Bayern München
Champions League

In der Champions League spielt Viking gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viking und Bayern München beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Viking gegen Bayern München

crest
Champions League - Spielwoche 2
Lyse Arena

Wer zeigt / überträgt Viking vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viking und Bayern München ist live auf Prime Video zu sehen.

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Viking vs. Bayern München: Spielvorschau

Bayern München reist nach Stavanger, um im Lyse Arena gegen Viking in der Champions League anzutreten. Vincent Kompanys Mannschaft steht in der Königsklasse gut da und will diesen Schwung mitnehmen.

Viking präsentiert sich in der heimischen Eliteserien in starker Verfassung und hat zuletzt vier seiner fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte der norwegische Klub in der Champions League gegen VfB Stuttgart – ein Ergebnis, das zeigt, wie groß der Sprung zu Europas Elite noch ist.

Bayern kommt mit gemischten Gefühlen aus dem Bundesliga-Alltag: Das 2:2 gegen Augsburg hinterließ einen bitteren Beigeschmack, nachdem Kompanys Mannschaft vier Tore aberkannt bekam und trotz 29 Schüssen und zweier Pfostentreffer nicht als Sieger vom Platz ging. Die Effizienz vor dem Tor bleibt ein Thema.

Harry Kane führt den Angriff der Münchner an und genießt die volle Rückendeckung des Vereinspräsidenten – auch im Rennen um den Ballon d'Or. Michael Olise, dessen Name zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, ist ebenfalls im Kader, nachdem der Klub etwaige Wechselgerüchte klar abgewiesen hat. Joshua Kimmich, dessen Stammplatz in der Nationalmannschaft zuletzt diskutiert wurde, will auf Klubebene Antworten liefern.

Für Viking ist es die Chance, norwegischen Fußball auf der europäischen Bühne zu repräsentieren – gegen einen Gegner, der in der Champions-League-Tabelle auf Rang zwei steht. Wie und wo Sie das Spiel live verfolgen können, erfahren Sie hier.


Viking vs. Bayern München: Aufstellungen

Viking vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
Arild ÖstböArild ÖstböK. HaugenK. HaugenH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. Heggheimteam-logoHenrik Rörvik BjördalZ. TripicZ. TripicJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenE. BotheimE. BotheimP. ChristiansenP. ChristiansenM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-4-2
Viking

Startelf

Bayern München

Trainer

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Form

VIK

VIK - Form

VFB
N3-1
KBK
S8-1
LIL
S3-0
MAD
S0-3
BRA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking kommt mit einer Bilanz von vier Siegen, keinem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Stavanger. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Auswärtssieg gegen Brann in der Eliteserien am 9. Oktober. Besonders eindrucksvoll war der 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK im September. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:3 gegen VfB Stuttgart in der Champions League. Insgesamt erzielte Viking in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sechs.

Bayern weist aus den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Unentschieden auf, ohne eine Niederlage. Das jüngste Resultat war das 2:2 gegen Augsburg, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Schalke 04. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 7:0 gegen Union Berlin, dazu kommt ein 5:0 gegen Bodø/Glimt in der Champions League. Bayern traf in diesen fünf Spielen 15-mal und ließ nur zwei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Viking und Bayern München liegen keine Daten aus früheren Begegnungen vor. Sollten weitere Informationen verfügbar sein, werden sie rechtzeitig vor dem Anpfiff ergänzt.

Viking vs. Bayern München: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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