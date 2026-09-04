Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Energie Cottbus beginnt am 05.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Energie Cottbus

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Energie Cottbus ist live bei Sky WOW zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

VfL Wolfsburg vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg empfängt der VfL Wolfsburg den Aufsteiger Energie Cottbus zum Zweitliga-Duell der 2. Bundesliga.

Wolfsburg präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Tobias Strobl hat eine Mannschaft geformt, die defensiv stabil steht und im Angriff effizient agiert – drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen das.

Zuletzt setzte Wolfsburg beim Karlsruher SC ein klares Ausrufezeichen: Ein 5:2-Auswärtssieg in der Liga macht deutlich, dass die Niedersachsen in dieser Spielzeit zu den ernstzunehmenden Kräften im Unterhaus gehören.

Cottbus dagegen kämpft mit einer holprigen Frühphase. Trainer Claus-Dieter Wollitz muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierte – darunter ein 4:3 gegen Greuther Fürth am vergangenen Spieltag und ein frühes Pokal-Aus gegen den FC Augsburg.

Der Aufsteiger aus der Lausitz steht damit bereits früh in der Saison unter Zugzwang. Auswärts in Wolfsburg eine Trendwende einzuleiten, dürfte eine der schwierigsten Aufgaben dieser Spielzeit sein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





VfL Wolfsburg vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Form

VfL Wolfsburg kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Partien in dieses Spiel – eine beeindruckende Ausbeute. Zuletzt gewann Wolfsburg beim Karlsruher SC mit 5:2, zuvor setzte sich der VfL im DFB-Pokal gegen VSG Altglienicke mit 3:3 nach regulärer Spielzeit durch. In der Liga blieb Wolfsburg gegen Kaiserslautern torlos, besiegte Hannover 96 mit 1:0 und gewann ein Vorbereitungsspiel gegen Telstar mit 3:1. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt neun Tore und kassierte sechs.

Energie Cottbus weist aus den vergangenen fünf Partien lediglich einen Sieg auf – vier Niederlagen prägen das Bild. Die jüngste Partie endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Greuther Fürth, zuvor verlor Cottbus mit 0:2 gegen den FC Augsburg im Pokal und mit 0:3 gegen Arminia Bielefeld in der Liga. Der einzige Lichtblick war ein 3:1-Sieg gegen Hannover 96 zum Ligaauftakt. Cottbus kassierte in diesen fünf Spielen insgesamt 13 Tore und erzielte selbst nur neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 8. Januar 2016: In einem Freundschaftsspiel gewann VfL Wolfsburg auswärts bei Energie Cottbus mit 2:0. Aus den fünf erfassten direkten Duellen hält Wolfsburg drei Siege, Cottbus gewann zweimal – darunter ein 1:3 im DFB-Pokal im Dezember 2010 in der Volkswagen Arena sowie ein 2:0 in der Bundesliga im April 2009. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt sieben Tore, Cottbus fünf.

VfL Wolfsburg vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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