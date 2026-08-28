Das Spiel zwischen VfL Bochum und Osnabrück beginnt am 28.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Osnabrück

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3 28. Aug. 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Osnabrück ist live zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

VfL Bochum vs. Osnabrück: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion empfängt VfL Bochum den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Zwei Klubs mit demselben Namenszusatz – und doch trennt sie in der aktuellen Tabelle eine Welt.

Bochum hat sich nach einem wechselhaften Saisonstart zuletzt stabilisiert. Der Auswärtssieg in Braunschweig zum Ligaauftakt war ein solides erstes Zeichen, und auch im DFB-Pokal zog man beim Auswärtserfolg gegen Greuther Fürth weiter. Trainer Uwe Rösler dürfte mit der Entwicklung zumindest vorsichtig zufrieden sein.

Osnabrück hingegen steckt in einer tiefen Krise. Zwei Pflichtspielniederlagen zu Saisonbeginn – darunter ein 0:3 gegen Magdeburg – haben den Aufsteiger früh unter Druck gesetzt. Timo Schultz sucht dringend nach Stabilität in seiner Mannschaft.

Für Bochum bietet die Partie die Gelegenheit, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen und Heimstärke zu demonstrieren. Das Vonovia Ruhrstadion soll zur Festung werden – zumindest gegen einen Gegner, der bislang wenig Gegenwehr geboten hat.

Osnabrück reist ohne Rückenwind an. Die Niederlage gegen Magdeburg war deutlich, und auch das 3:4 gegen Heidenheim zeigte, dass die Defensive noch erhebliche Schwächen aufweist. Punkte in Bochum zu holen, wäre eine echte Überraschung.

Wer das Spiel live verfolgen möchte – alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es weiter unten.





VfL Bochum vs. Osnabrück: Aufstellungen

Form

VfL Bochum kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien. Zuletzt bezwang Bochum Greuther Fürth im DFB-Pokal mit 2:1 – ein Auswärtserfolg, der Selbstvertrauen gibt. Auch der 1:0-Sieg in Braunschweig zum Ligaauftakt war ein positives Signal. In den fünf Spielen erzielte Bochum vier Tore und kassierte drei.

Osnabrück steht nach fünf Spielen bei einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 0:3 gegen Magdeburg – eine deutliche Niederlage, die die Schwäche der Defensive offenbarte. Bereits zuvor unterlag Osnabrück Heidenheim mit 3:4, kassierte also in zwei Pflichtspielen sieben Gegentreffer. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum stammt noch aus der 3. Liga.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga datiert vom 6. Februar 2021: Osnabrück verlor damals im eigenen Stadion mit 1:2 gegen Bochum. In den vier erfassten Ligaduellen gewann Bochum zweimal, einmal trennten sich die Teams 0:0, und einmal endete die Partie 1:1. Bochum hat in dieser Begegnungsserie kein einziges Ligaspiel verloren.

VfL Bochum vs. Osnabrück: Die Tabellen

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