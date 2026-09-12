Das Spiel zwischen VfL Bochum und Greuther Fürth beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Greuther Fürth

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 07:00 Vonovia Ruhrstadion

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Das Spiel zwischen VfL Bochum und Greuther Fürth ist live über Sky WOW als Livestream verfügbar.

VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den Tabellennachbarn Greuther Fürth zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften brauchen nach einem unruhigen Saisonstart dringend Punkte.

Bochum präsentiert sich in dieser Spielzeit unbeständig. Trainer Uwe Rösler sah sein Team zuletzt beim 1:2-Auswärtssieg in Dresden auftrumpfen – ein Ergebnis, das nach der 0:1-Heimniederlage gegen Osnabrück dringend nötig war.

Die Gäste aus Fürth reisen mit gemischten Gefühlen an. Heiko Vogels Mannschaft kassierte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, nachdem zuvor ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus für Hoffnung gesorgt hatte. Die Defensive bleibt eine Baustelle.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Bochum auf Platz sechs, Fürth auf Rang zwölf. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg Pflicht, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Form

VfL Bochum kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Bochum mit 2:1 bei Dynamo Dresden, nachdem zuvor eine 0:1-Heimniederlage gegen Osnabrück einen Rückschlag bedeutet hatte. Auch der Ligaauftakt mit einem 1:0-Sieg in Braunschweig unterstreicht die Heimstärke des Teams auf Reisen. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Greuther Fürth weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die letzte Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, davor gelang ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus. Zuvor kassierte Fürth ein 2:4 gegen Nürnberg. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth sieben Tore, ließ aber elf Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 23. August 2026 im DFB-Pokal statt: Bochum gewann damals in Fürth mit 2:1. In der Liga setzte sich Bochum zuletzt am 26. April 2026 mit 2:1 im eigenen Stadion durch, während Fürth im November 2025 mit 0:3 unterlag. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Bochum viermal, Fürth einmal.

VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

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