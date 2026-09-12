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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

VfL Bochum - Greuther Fürth
VfL Bochum
Greuther Fürth
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt VfL Bochum gegen Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Greuther Fürth beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Greuther Fürth

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Greuther Fürth ist live über Sky WOW als Livestream verfügbar.

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VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den Tabellennachbarn Greuther Fürth zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften brauchen nach einem unruhigen Saisonstart dringend Punkte.

Bochum präsentiert sich in dieser Spielzeit unbeständig. Trainer Uwe Rösler sah sein Team zuletzt beim 1:2-Auswärtssieg in Dresden auftrumpfen – ein Ergebnis, das nach der 0:1-Heimniederlage gegen Osnabrück dringend nötig war.

Die Gäste aus Fürth reisen mit gemischten Gefühlen an. Heiko Vogels Mannschaft kassierte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, nachdem zuvor ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus für Hoffnung gesorgt hatte. Die Defensive bleibt eine Baustelle.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Bochum auf Platz sechs, Fürth auf Rang zwölf. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg Pflicht, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

VfL Bochum vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Uwe Rösler

Form

BOC

BOC - Form

BSC
N0-1
EBS
S0-1
GFT
S1-2
OSN
N0-1
DOD
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
GFT

GFT - Form

FCP
U1-1
FCN
N2-4
BOC
N1-2
COT
S3-4
HDH
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfL Bochum kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Bochum mit 2:1 bei Dynamo Dresden, nachdem zuvor eine 0:1-Heimniederlage gegen Osnabrück einen Rückschlag bedeutet hatte. Auch der Ligaauftakt mit einem 1:0-Sieg in Braunschweig unterstreicht die Heimstärke des Teams auf Reisen. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Greuther Fürth weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die letzte Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, davor gelang ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus. Zuvor kassierte Fürth ein 2:4 gegen Nürnberg. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth sieben Tore, ließ aber elf Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenGreuther Fürth
5
0
0
Deutschland DFB-Pokal
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
3
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
10Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 23. August 2026 im DFB-Pokal statt: Bochum gewann damals in Fürth mit 2:1. In der Liga setzte sich Bochum zuletzt am 26. April 2026 mit 2:1 im eigenen Stadion durch, während Fürth im November 2025 mit 0:3 unterlag. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Bochum viermal, Fürth einmal.

VfL Bochum vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
6
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
7
MagdeburgMagdeburgFCM
420278-16
N
S
S
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
9
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
11
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
411279-24
N
S
N
U
13
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
14
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
4103101003
N
N
N
S
16
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
17
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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