Das Spiel zwischen VfL Bochum und Arminia Bielefeld beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 11. Okt. 2026 - 07:30 Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Arminia Bielefeld ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie im Live-Stream verfolgt werden.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum Arminia Bielefeld zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle nicht allzu weit voneinander entfernt befinden – und beide Punkte dringend gebrauchen können.

Bochum steht unter Trainer Uwe Rösler unter Druck, nachdem die letzten Ligawochen gemischte Ergebnisse gebracht haben. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal an die eigene Anhängerschaft.

Arminia Bielefeld reist als Außenseiter an. Unter Oliver Kirch hat die Mannschaft in der Liga zuletzt nicht überzeugt und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Das Duell hat in der jüngeren Vergangenheit selten einen klaren Sieger hervorgebracht – enge Partien mit knappen Ergebnissen prägten die Begegnungen beider Klubs.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Form

Bochum kommt mit einer wechselhaften Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfL zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Liga ein 2:1 gegen Hannover 96 – allerdings auf der Verliererseite. Zuvor gelang ein 1:2-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden, während das Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 1:1 endete. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte acht.

Bielefeld präsentiert sich in einer schwächeren Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen gab es keinen einzigen Sieg – drei Niederlagen und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen FC Heidenheim, davor folgte eine 1:2-Niederlage gegen Darmstadt. Bielefeld traf in diesem Zeitraum neun Mal, ließ aber auch neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Mai 2026 in der 2. Bundesliga mit einem 1:1 – damals war Bielefeld Gastgeber. Davor hatte Bochum im Dezember 2025 ein knappes 1:0 im eigenen Stadion gefeiert. Über die letzten fünf Begegnungen betrachtet hat Bochum die Nase leicht vorne, auch wenn enge und torlose Ausgänge das Bild der Serie bestimmen.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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