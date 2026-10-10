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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

VfL Bochum - Arminia Bielefeld
VfL Bochum
Arminia Bielefeld
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Arminia Bielefeld beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Arminia Bielefeld ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie im Live-Stream verfolgt werden.

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VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum Arminia Bielefeld zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle nicht allzu weit voneinander entfernt befinden – und beide Punkte dringend gebrauchen können.

Bochum steht unter Trainer Uwe Rösler unter Druck, nachdem die letzten Ligawochen gemischte Ergebnisse gebracht haben. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal an die eigene Anhängerschaft.

Arminia Bielefeld reist als Außenseiter an. Unter Oliver Kirch hat die Mannschaft in der Liga zuletzt nicht überzeugt und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Das Duell hat in der jüngeren Vergangenheit selten einen klaren Sieger hervorgebracht – enge Partien mit knappen Ergebnissen prägten die Begegnungen beider Klubs.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

VfL Bochum vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Uwe Rösler

Form

BOC

BOC - Form

OSN
N0-1
DOD
S1-2
GFT
U1-1
H96
N2-1
OSN
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ABI

ABI - Form

SHG
N2-2
FCN
N4-1
FCP
U2-2
SVD
N2-1
HDH
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Bochum kommt mit einer wechselhaften Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfL zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Liga ein 2:1 gegen Hannover 96 – allerdings auf der Verliererseite. Zuvor gelang ein 1:2-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden, während das Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 1:1 endete. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte acht.

Bielefeld präsentiert sich in einer schwächeren Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen gab es keinen einzigen Sieg – drei Niederlagen und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen FC Heidenheim, davor folgte eine 1:2-Niederlage gegen Darmstadt. Bielefeld traf in diesem Zeitraum neun Mal, ließ aber auch neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenArminia Bielefeld
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
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Arminia Bielefeld
ABI
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
0
END
Deutschland DFB-Pokal
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Arminia Bielefeld
ABI
2
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VfL Bochum
BOC
2
END
Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
2
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Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Bundesliga
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Arminia Bielefeld
ABI
2
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VfL Bochum
BOC
0
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Mai 2026 in der 2. Bundesliga mit einem 1:1 – damals war Bielefeld Gastgeber. Davor hatte Bochum im Dezember 2025 ein knappes 1:0 im eigenen Stadion gefeiert. Über die letzten fünf Begegnungen betrachtet hat Bochum die Nase leicht vorne, auch wenn enge und torlose Ausgänge das Bild der Serie bestimmen.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
9
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
10
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
11
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
13
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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