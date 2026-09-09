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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Viking heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart - Viking
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Viking
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In der Champions League spielt VfB Stuttgart gegen Viking. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Viking beginnt am 09.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Viking

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Champions League - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs Viking heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Viking wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung findet ihr unten.

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VfB Stuttgart vs. Viking: Spielvorschau

In der MHP Arena in Stuttgart empfängt VfB Stuttgart den norwegischen Vertreter Viking in der Champions League. Für beide Mannschaften geht es in dieser Gruppenphase um wichtige erste Punkte auf der europäischen Bühne.

Stuttgart befindet sich nach einem durchwachsenen Saisonstart in einer entscheidenden Phase. Zuletzt setzte sich der Bundesligist mit 4:1 gegen 1. FC Köln durch und zeigte damit eine klare Reaktion auf die 1:5-Niederlage gegen Bayern München in der Woche zuvor. Coach Sebastian Hoeness wird auf eine stabile Defensive setzen wollen.

Personell gibt es beim VfB Einschränkungen: Dennis Seimen und Tiago Tomás fallen verletzt aus, Nikolas Nartey ist gesperrt. Das zwingt Hoeness zu Anpassungen in seiner Aufstellung.

Viking reist mit Rückenwind aus Norwegen an. Die Mannschaft von Trainer Morten Jensen hat sich eindrucksvoll durch die Champions-League-Qualifikation gespielt und Dinamo Zagreb ausgeschaltet. Zuletzt trennten sich die Norweger in der Eliteserien 1:1 gegen Sandefjord.

Auch im Kader von Viking fehlen einige Spieler: Veton Berisha, Anders Bärtelsen und Sondre Björshol stehen nicht zur Verfügung. Trotzdem bringt Viking genug Qualität mit, um Stuttgart zu fordern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Übertragungsoptionen es gibt, erfahrt ihr im Folgenden.


VfB Stuttgart vs. Viking: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Viking Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Aufstellung
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
F. BredlowF. BredlowJ. VagnomanJ. VagnomanJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerChris FührichChris FührichGrischa PrömelGrischa PrömelD. UndavD. UndavD. PejcinovicD. PejcinovicArild ÖstböArild ÖstböG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimJ. DalandJ. DalandV. AuklendV. AuklendK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellT. MoiT. MoiZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-Egeskog
Viking crest
Viking
VIK
4-4-2
VfB Stuttgart

Startelf

Viking

Trainer

  • S. Hoeness
  • M. Jensen

Form

VFB

VFB - Form

EVE
S3-1
FUL
N1-0
HRO
S0-4
FCB
N5-1
KÖL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VIK

VIK - Form

DZG
U2-2
DZG
S3-1
AAL
S2-1
BRO
S1-3
SAN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

VfB Stuttgart kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel gewann Stuttgart mit 4:1 gegen 1. FC Köln. Zuvor kassierte der VfB eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Bayern München. In den fünf Partien erzielte Stuttgart insgesamt 13 Tore und kassierte acht.

Viking weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt spielte Viking 1:1 gegen Sandefjord in der Eliteserien. Zuvor schlug die Mannschaft Dinamo Zagreb mit 3:1 in der Champions-League-Qualifikation. Über die fünf Spiele erzielte Viking acht Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren direkten Begegnungen zwischen VfB Stuttgart und Viking vor.

VfB Stuttgart vs. Viking: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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