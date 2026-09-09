Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Viking beginnt am 09.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Viking

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 12:45 MHPArena

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs Viking heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Viking wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung findet ihr unten.

VfB Stuttgart vs. Viking: Spielvorschau

In der MHP Arena in Stuttgart empfängt VfB Stuttgart den norwegischen Vertreter Viking in der Champions League. Für beide Mannschaften geht es in dieser Gruppenphase um wichtige erste Punkte auf der europäischen Bühne.

Stuttgart befindet sich nach einem durchwachsenen Saisonstart in einer entscheidenden Phase. Zuletzt setzte sich der Bundesligist mit 4:1 gegen 1. FC Köln durch und zeigte damit eine klare Reaktion auf die 1:5-Niederlage gegen Bayern München in der Woche zuvor. Coach Sebastian Hoeness wird auf eine stabile Defensive setzen wollen.

Personell gibt es beim VfB Einschränkungen: Dennis Seimen und Tiago Tomás fallen verletzt aus, Nikolas Nartey ist gesperrt. Das zwingt Hoeness zu Anpassungen in seiner Aufstellung.

Viking reist mit Rückenwind aus Norwegen an. Die Mannschaft von Trainer Morten Jensen hat sich eindrucksvoll durch die Champions-League-Qualifikation gespielt und Dinamo Zagreb ausgeschaltet. Zuletzt trennten sich die Norweger in der Eliteserien 1:1 gegen Sandefjord.

Auch im Kader von Viking fehlen einige Spieler: Veton Berisha, Anders Bärtelsen und Sondre Björshol stehen nicht zur Verfügung. Trotzdem bringt Viking genug Qualität mit, um Stuttgart zu fordern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Übertragungsoptionen es gibt, erfahrt ihr im Folgenden.





VfB Stuttgart vs. Viking: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel gewann Stuttgart mit 4:1 gegen 1. FC Köln. Zuvor kassierte der VfB eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Bayern München. In den fünf Partien erzielte Stuttgart insgesamt 13 Tore und kassierte acht.

Viking weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt spielte Viking 1:1 gegen Sandefjord in der Eliteserien. Zuvor schlug die Mannschaft Dinamo Zagreb mit 3:1 in der Champions-League-Qualifikation. Über die fünf Spiele erzielte Viking acht Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren direkten Begegnungen zwischen VfB Stuttgart und Viking vor.

VfB Stuttgart vs. Viking: Die Tabellen

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