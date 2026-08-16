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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
VfB Stuttgart II
Viktoria Köln
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt VfB Stuttgart II gegen Viktoria Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Viktoria Köln beginnt am 16.08.2026, 19:30.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird exklusiv bei MagentaSport übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht. Nachfolgend findet Ihr alle Optionen, um die Partie live zu verfolgen.

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VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den Tabellenletzten Viktoria Köln. Die Stuttgarter Reserve tritt als Gastgeber an und will vor heimischem Publikum an den Saisonstart anknüpfen.

Stuttgart II steht nach dem Auftakt auf Tabellenplatz acht und zeigte zuletzt beim 2:3-Auswärtssieg gegen TSV Havelse, dass die Mannschaft von Trainer Nico Willig in der Lage ist, Spiele zu drehen.

Viktoria Köln reist als 17. der Tabelle an und braucht dringend Punkte. Der Saisonstart verlief für die Kölner enttäuschend: Beim 2:5 gegen Jahn Regensburg am vergangenen Spieltag kassierte das Team von Trainer Marian Wilhelm eine deutliche Niederlage.

Die Kölner zeigten in der Rückrunde der vergangenen Saison Schwächen in der Defensive. Gegen Alemannia Aachen setzte es ein 0:3, und auch das 1:1 gegen MSV Duisburg ließ wenig Stabilität erkennen.

Das direkte Duell zwischen beiden Mannschaften hat in den vergangenen Begegnungen keine klare Dominanz eines Teams gezeigt. Beide Seiten kennen sich aus der 3. Liga gut, was dem Spiel eine gewisse Brisanz verleiht.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.


VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Viktoria Köln Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
Aufstellung
Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK
Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK

Trainer

  • N. Willig

Form

VFB

VFB - Form

HAV
N3-2
ESN
S6-1
HRO
N5-3
OSN
N3-4
HAV
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
17/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FCK

FCK - Form

UMF
S0-2
ALA
N0-3
DUI
U1-1
ELV
S2-1
SSV
N2-5
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

VfB Stuttgart II kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege und drei Niederlagen. Den jüngsten Sieg holte die Mannschaft am 8. August mit einem 2:3-Auswärtserfolg bei TSV Havelse. Zuvor verlor Stuttgart II mit 3:4 gegen Osnabrück und mit 5:3 gegen Hansa Rostock. Einzig das deutliche 6:1 gegen RW Essen stach als starke Leistung heraus. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien 19 Tore, kassierte aber auch 13.

Viktoria Köln weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete am 8. August mit einer 2:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Auch das 0:3 gegen Alemannia Aachen in der Rückrunde der Vorsaison zeigte die defensiven Schwächen der Kölner. Positiv zu vermerken ist der 2:1-Testspielsieg gegen Elversberg sowie der 0:2-Auswärtserfolg bei Ulm. Insgesamt traf Viktoria in diesen fünf Spielen fünfmal und kassierte zwölf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB Stuttgart IIUnentschiedenViktoria Köln
1
0
3
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das bislang letzte direkte Duell beider Mannschaften fand am 28. Februar 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln gewann das Heimspiel gegen VfB Stuttgart II mit 2:0. Davor hatte Stuttgart II das Heimspiel am 20. September 2025 mit 2:1 für sich entschieden. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Viktoria Köln zwei Siege, VfB Stuttgart II ebenfalls zwei Siege, bei keinem Unentschieden. Die Torbilanz aus diesen vier Spielen lautet 7:5 zugunsten von Viktoria Köln.

VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
5
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
16
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
200214-30
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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