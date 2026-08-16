Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Viktoria Köln beginnt am 16.08.2026, 19:30.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird exklusiv bei MagentaSport übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht. Nachfolgend findet Ihr alle Optionen, um die Partie live zu verfolgen.

VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den Tabellenletzten Viktoria Köln. Die Stuttgarter Reserve tritt als Gastgeber an und will vor heimischem Publikum an den Saisonstart anknüpfen.

Stuttgart II steht nach dem Auftakt auf Tabellenplatz acht und zeigte zuletzt beim 2:3-Auswärtssieg gegen TSV Havelse, dass die Mannschaft von Trainer Nico Willig in der Lage ist, Spiele zu drehen.

Viktoria Köln reist als 17. der Tabelle an und braucht dringend Punkte. Der Saisonstart verlief für die Kölner enttäuschend: Beim 2:5 gegen Jahn Regensburg am vergangenen Spieltag kassierte das Team von Trainer Marian Wilhelm eine deutliche Niederlage.

Die Kölner zeigten in der Rückrunde der vergangenen Saison Schwächen in der Defensive. Gegen Alemannia Aachen setzte es ein 0:3, und auch das 1:1 gegen MSV Duisburg ließ wenig Stabilität erkennen.

Das direkte Duell zwischen beiden Mannschaften hat in den vergangenen Begegnungen keine klare Dominanz eines Teams gezeigt. Beide Seiten kennen sich aus der 3. Liga gut, was dem Spiel eine gewisse Brisanz verleiht.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.





VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart II kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege und drei Niederlagen. Den jüngsten Sieg holte die Mannschaft am 8. August mit einem 2:3-Auswärtserfolg bei TSV Havelse. Zuvor verlor Stuttgart II mit 3:4 gegen Osnabrück und mit 5:3 gegen Hansa Rostock. Einzig das deutliche 6:1 gegen RW Essen stach als starke Leistung heraus. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien 19 Tore, kassierte aber auch 13.

Viktoria Köln weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete am 8. August mit einer 2:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Auch das 0:3 gegen Alemannia Aachen in der Rückrunde der Vorsaison zeigte die defensiven Schwächen der Kölner. Positiv zu vermerken ist der 2:1-Testspielsieg gegen Elversberg sowie der 0:2-Auswärtserfolg bei Ulm. Insgesamt traf Viktoria in diesen fünf Spielen fünfmal und kassierte zwölf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte direkte Duell beider Mannschaften fand am 28. Februar 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln gewann das Heimspiel gegen VfB Stuttgart II mit 2:0. Davor hatte Stuttgart II das Heimspiel am 20. September 2025 mit 2:1 für sich entschieden. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Viktoria Köln zwei Siege, VfB Stuttgart II ebenfalls zwei Siege, bei keinem Unentschieden. Die Torbilanz aus diesen vier Spielen lautet 7:5 zugunsten von Viktoria Köln.

VfB Stuttgart II vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

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