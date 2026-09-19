Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Jahn Regensburg beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Jahn Regensburg

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VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

VfB Stuttgart II empfängt Jahn Regensburg in der 3. Liga. Beide Mannschaften stecken tief in der Tabelle und brauchen dringend Punkte.

Nico Willigs Stuttgart-Reserveteam belegt Tabellenplatz 16 und hat zuletzt vier der vergangenen fünf Ligaspiele verloren. Der einzige Lichtblick war ein Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers.

Die Lage bei Jahn Regensburg ist noch ernster. Sascha Hildmanns Mannschaft steht auf dem letzten Tabellenplatz und hat in den jüngsten fünf Pflichtspielen nur einmal gewonnen. Vier Niederlagen in der Liga sprechen eine deutliche Sprache.

Regensburg verlor zuletzt 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf und kassierte davor ein 2:2 gegen Alemannia Aachen, nachdem es zuvor 1:2 gegen MSV Duisburg und 1:5 gegen Hoffenheim II gesetzt hatte. Der Negativtrend hält an.

Stuttgart kommt nach einem 2:3 gegen Hansa Rostock in diese Partie – ein weiterer Rückschlag nach der 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster. Willig sucht nach Antworten.

Für beide Teams ist diese Partie wegweisend. Ein Sieg könnte Luft nach unten verschaffen – eine weitere Niederlage würde den Druck erheblich erhöhen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.





VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart II kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers. Zuletzt unterlag Stuttgart II Hansa Rostock mit 2:3 und zuvor Preußen Münster mit 1:2. In fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte acht.

Jahn Regensburg weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Das letzte Spiel endete mit einem 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf, davor gab es ein 2:2 gegen Alemannia Aachen. Regensburg traf in diesen fünf Partien neunmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 4. April 2026 in der 3. Liga statt: VfB Stuttgart II gewann damals zu Hause mit 3:1 gegen Jahn Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen führt Stuttgart II mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Regensburg.

VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

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