Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoJahn Regensburg
Ansehen auf MagentaSport
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart II - Jahn Regensburg
VfB Stuttgart II
Jahn Regensburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt VfB Stuttgart II gegen Jahn Regensburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Jahn Regensburg beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Jahn Regensburg

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt beim Anbieter.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

VfB Stuttgart II empfängt Jahn Regensburg in der 3. Liga. Beide Mannschaften stecken tief in der Tabelle und brauchen dringend Punkte.

Nico Willigs Stuttgart-Reserveteam belegt Tabellenplatz 16 und hat zuletzt vier der vergangenen fünf Ligaspiele verloren. Der einzige Lichtblick war ein Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers.

Die Lage bei Jahn Regensburg ist noch ernster. Sascha Hildmanns Mannschaft steht auf dem letzten Tabellenplatz und hat in den jüngsten fünf Pflichtspielen nur einmal gewonnen. Vier Niederlagen in der Liga sprechen eine deutliche Sprache.

Regensburg verlor zuletzt 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf und kassierte davor ein 2:2 gegen Alemannia Aachen, nachdem es zuvor 1:2 gegen MSV Duisburg und 1:5 gegen Hoffenheim II gesetzt hatte. Der Negativtrend hält an.

Stuttgart kommt nach einem 2:3 gegen Hansa Rostock in diese Partie – ein weiterer Rückschlag nach der 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster. Willig sucht nach Antworten.

Für beide Teams ist diese Partie wegweisend. Ein Sieg könnte Luft nach unten verschaffen – eine weitere Niederlage würde den Druck erheblich erhöhen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.


VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Willig

Form

VFB

VFB - Form

FCK
N1-3
F95
N1-0
WUK
S1-2
PRM
N1-2
HRO
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SSV

SSV - Form

SAB
N0-1
TSG
N5-1
DUI
N1-2
ALA
U2-2
F95
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfB Stuttgart II kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers. Zuletzt unterlag Stuttgart II Hansa Rostock mit 2:3 und zuvor Preußen Münster mit 1:2. In fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte acht.

Jahn Regensburg weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Das letzte Spiel endete mit einem 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf, davor gab es ein 2:2 gegen Alemannia Aachen. Regensburg traf in diesen fünf Partien neunmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB Stuttgart IIUnentschiedenJahn Regensburg
1
1
3
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
3
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
4
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
8Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste direkte Duell fand am 4. April 2026 in der 3. Liga statt: VfB Stuttgart II gewann damals zu Hause mit 3:1 gegen Jahn Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen führt Stuttgart II mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Regensburg.

VfB Stuttgart II vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
63121711+610
U
N
S
N
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
6312138+510
S
U
N
S
S
8
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
9
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
11
IngolstadtIngolstadtFCI
622278-18
N
S
N
S
U
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
6204912-36
N
N
S
N
N
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
19
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
20
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen