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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart II - Hoffenheim II
VfB Stuttgart II
Hoffenheim II
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt VfB Stuttgart II gegen Hoffenheim II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Hoffenheim II beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Hoffenheim II wird live bei MagentaSport übertragen.

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VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft VfB Stuttgart II auf Hoffenheim II – ein Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Stuttgart II unter Trainer Nico Willig steckt im unteren Tabellendrittel fest und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Die jüngsten Ergebnisse haben wenig Stabilität gezeigt.

Hoffenheim II hingegen reist mit Rückenwind an. Trainer Stefan Kleineheismann hat seine Mannschaft gut eingestellt, und die Gäste haben zuletzt bewiesen, dass sie in der Liga mithalten können.

Das Aufeinandertreffen zweier Reservemannschaften täuscht nicht über die sportliche Brisanz hinweg: Stuttgart II kämpft um den Klassenerhalt, während Hoffenheim II die obere Tabellenhälfte im Blick hat.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es weiter unten.


VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Hoffenheim II Aufstellungen

4-2-3-1
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
page.match.formation.title
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
4-2-3-1
team-logoJ. von der Felsenteam-logoTim Köhlerteam-logoD. Nothnagelteam-logoJ. BungiL. StergiouL. Stergiouteam-logoJulian Lüersteam-logoJ. Malangateam-logoE. Redzepiteam-logoL. Pennateam-logoV. Stangeteam-logoOliver Rölketeam-logoN. Biedermannteam-logoValentin Lässigteam-logoM. Mooreteam-logoT. SprangerS. DulicS. Dulicteam-logoY. Zorteam-logoD. Dagdevirenteam-logoT. Pollerteam-logoB. MakandaL. EngelnsL. Engelnsteam-logoJ. Fields
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
4-2-3-1
VfB Stuttgart II

Startelf

Hoffenheim II

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig
  • S. Kleineheismann

Form

VFB

VFB - Form

WUK
S1-2
PRM
N1-2
HRO
N3-2
SSV
U3-3
SVM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
TSG

TSG - Form

SHG
N1-0
FOK
U2-2
FCI
S1-2
SVM
S1-0
DUI
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

VfB Stuttgart II kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Meppen, davor folgte ein 3:3 gegen Jahn Regensburg – ein Spiel, das Stuttgarts Offensivpotenzial zeigte, aber auch defensive Schwächen offenbarte. Der einzige Sieg gelang auswärts bei den Würzburger Kickers mit 2:1. Insgesamt erzielte Stuttgart II in diesem Zeitraum acht Tore und ließ neun zu.

Hoffenheim II präsentiert sich in besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Das jüngste Spiel brachte eine 2:3-Niederlage bei MSV Duisburg, davor gewann die Mannschaft 1:0 gegen Meppen und 2:1 bei Ingolstadt. Mit neun erzielten Toren bei fünf Gegentoren zeigt Hoffenheim II eine solide Bilanz auf beiden Seiten des Platzes.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB Stuttgart IIUnentschiedenHoffenheim II
3
2
0
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
0
END
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
END
Deutschland 4
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
0
END
Deutschland 4
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 4
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im März 2026 in der 3. Liga statt: VfB Stuttgart II gewann zu Hause mit 1:0 gegen Hoffenheim II. Davor hatte Hoffenheim II im Oktober 2025 das Heimspiel mit 1:3 verloren – Stuttgart II siegte also auch damals. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle zurück, darunter auch Begegnungen in der vierten Liga, hat Stuttgart II die Nase vorn und ist in dieser Serie das formstärkere Team der Direktbegegnungen.

VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
9711229+1322
U
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
94411612+416
U
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94411715+216
U
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94321912+715
U
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141613+313
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
925288011
U
U
S
N
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241516-111
S
U
U
N
N
12
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
13
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251117-68
U
N
N
S
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
17
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
18
MeppenMeppenSVM
9225916-78
U
U
N
N
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261020-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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