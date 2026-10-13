Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Hoffenheim II beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Hoffenheim II wird live bei MagentaSport übertragen.

VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft VfB Stuttgart II auf Hoffenheim II – ein Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Stuttgart II unter Trainer Nico Willig steckt im unteren Tabellendrittel fest und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Die jüngsten Ergebnisse haben wenig Stabilität gezeigt.

Hoffenheim II hingegen reist mit Rückenwind an. Trainer Stefan Kleineheismann hat seine Mannschaft gut eingestellt, und die Gäste haben zuletzt bewiesen, dass sie in der Liga mithalten können.

Das Aufeinandertreffen zweier Reservemannschaften täuscht nicht über die sportliche Brisanz hinweg: Stuttgart II kämpft um den Klassenerhalt, während Hoffenheim II die obere Tabellenhälfte im Blick hat.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es weiter unten.





VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart II kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Meppen, davor folgte ein 3:3 gegen Jahn Regensburg – ein Spiel, das Stuttgarts Offensivpotenzial zeigte, aber auch defensive Schwächen offenbarte. Der einzige Sieg gelang auswärts bei den Würzburger Kickers mit 2:1. Insgesamt erzielte Stuttgart II in diesem Zeitraum acht Tore und ließ neun zu.

Hoffenheim II präsentiert sich in besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Das jüngste Spiel brachte eine 2:3-Niederlage bei MSV Duisburg, davor gewann die Mannschaft 1:0 gegen Meppen und 2:1 bei Ingolstadt. Mit neun erzielten Toren bei fünf Gegentoren zeigt Hoffenheim II eine solide Bilanz auf beiden Seiten des Platzes.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im März 2026 in der 3. Liga statt: VfB Stuttgart II gewann zu Hause mit 1:0 gegen Hoffenheim II. Davor hatte Hoffenheim II im Oktober 2025 das Heimspiel mit 1:3 verloren – Stuttgart II siegte also auch damals. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle zurück, darunter auch Begegnungen in der vierten Liga, hat Stuttgart II die Nase vorn und ist in dieser Serie das formstärkere Team der Direktbegegnungen.

VfB Stuttgart II vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.