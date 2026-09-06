Das Spiel zwischen Valencia und FC Barcelona beginnt am 06.09.2026, 16:15.

Anstoßzeit Valencia gegen FC Barcelona

La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Wer zeigt / überträgt Valencia vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Valencia und dem FC Barcelona ist über DAZN als Live-Stream abrufbar. Die Übertragungs- und Streamingoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Valencia vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Der FC Barcelona reist zum Estadio Mestalla, um in der La Liga auf Valencia zu treffen. Das Duell findet am 6. September 2026 statt und stellt einen frühen Gradmesser für beide Klubs in der neuen Saison dar.

Valencia steht nach drei Spieltagen ohne Sieg. Carlos Corberán wartet noch auf den ersten Dreier der Spielzeit: Auf ein torloses Remis bei Celta Vigo folgten Niederlagen gegen Real Betis und zuletzt gegen Deportivo de A Coruña, die Valencia 3:1 besiegten. Die Mannschaft liegt auf dem 18. Tabellenplatz.

Der FC Barcelona präsentiert sich dagegen in beeindruckender Frühform. Hansi Flicks Mannschaft hat alle drei La-Liga-Partien gewonnen und dabei zwölf Tore erzielt. Das 5:2 gegen Rayo Vallecano war der bislang deutlichste Auftritt.

Raphinha wurde vor dem Spiel offiziell zum ersten brasilianischen Kapitän in der Geschichte des FC Barcelona ernannt. Der Angreifer führt die Blaugrana in dieser Saison als Stammkapitän aufs Feld. Lamine Yamal gehört ebenfalls zur neuen fünfköpfigen Führungsgruppe des Klubs.

Auch Neuzugang Anthony Gordon hat sich nach seinem Wechsel für 70 Millionen Pfund von Newcastle United schnell in die Mannschaft integriert. Der englische Nationalspieler steht in der voraussichtlichen Startelf von Flick.

Valencia kämpft mit einer langen Verletztenliste und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten. Mestalla war in der Vergangenheit ein schwieriges Pflaster für Auswärtsteams, doch die aktuelle Formkurve spricht klar für den Gast.

Nachfolgend finden sich alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Valencia vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

Valencia kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den jüngsten fünf Spielen holte der Klub einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Der einzige Erfolg gelang im Vorbereitungsspiel gegen Hercules (2:0). In der La Liga verlor Valencia gegen Real Betis (0:1) und zuletzt gegen Deportivo de A Coruña (1:3). Insgesamt erzielte Valencia in diesen fünf Partien drei Tore und kassierte sechs.

Der FC Barcelona gewann alle fünf jüngsten Pflicht- und Vorbereitungsspiele. In der La Liga besiegte Flicks Mannschaft Elche mit 5:0, Athletic Bilbao mit 2:0 und Rayo Vallecano mit 5:2. Dazu kamen Siege in der Vorbereitung gegen Al Ahly (2:1) und den FC Basel (5:2 auswärts). Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 23. Mai 2026 in der La Liga statt: Valencia gewann damals im Estadio Mestalla mit 3:1. Davor besiegte Barcelona Valencia im September 2025 mit 6:0. Über die letzten fünf Duelle gerechnet führt Barcelona mit drei Siegen, Valencia gewann einmal, und eine Partie endete unentschieden. Barcelona erzielte in diesem Zeitraum 19 Tore, Valencia sechs.

Valencia vs. FC Barcelona: Die Tabellen

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