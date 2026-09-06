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Wer zeigt / überträgt Valencia vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Valencia - FC Barcelona
Valencia
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In der La Liga spielt Valencia gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Valencia und FC Barcelona beginnt am 06.09.2026, 16:15.

Anstoßzeit Valencia gegen FC Barcelona

crest
La Liga - Spielwoche 4
Estadio Mestalla

Wer zeigt / überträgt Valencia vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Valencia und dem FC Barcelona ist über DAZN als Live-Stream abrufbar. Die Übertragungs- und Streamingoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Valencia vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Der FC Barcelona reist zum Estadio Mestalla, um in der La Liga auf Valencia zu treffen. Das Duell findet am 6. September 2026 statt und stellt einen frühen Gradmesser für beide Klubs in der neuen Saison dar.

Valencia steht nach drei Spieltagen ohne Sieg. Carlos Corberán wartet noch auf den ersten Dreier der Spielzeit: Auf ein torloses Remis bei Celta Vigo folgten Niederlagen gegen Real Betis und zuletzt gegen Deportivo de A Coruña, die Valencia 3:1 besiegten. Die Mannschaft liegt auf dem 18. Tabellenplatz.

Der FC Barcelona präsentiert sich dagegen in beeindruckender Frühform. Hansi Flicks Mannschaft hat alle drei La-Liga-Partien gewonnen und dabei zwölf Tore erzielt. Das 5:2 gegen Rayo Vallecano war der bislang deutlichste Auftritt.

Raphinha wurde vor dem Spiel offiziell zum ersten brasilianischen Kapitän in der Geschichte des FC Barcelona ernannt. Der Angreifer führt die Blaugrana in dieser Saison als Stammkapitän aufs Feld. Lamine Yamal gehört ebenfalls zur neuen fünfköpfigen Führungsgruppe des Klubs.

Auch Neuzugang Anthony Gordon hat sich nach seinem Wechsel für 70 Millionen Pfund von Newcastle United schnell in die Mannschaft integriert. Der englische Nationalspieler steht in der voraussichtlichen Startelf von Flick.

Valencia kämpft mit einer langen Verletztenliste und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten. Mestalla war in der Vergangenheit ein schwieriges Pflaster für Auswärtsteams, doch die aktuelle Formkurve spricht klar für den Gast.

Nachfolgend finden sich alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Valencia vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Valencia vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

5-3-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Aufstellung
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
1S. Dimitrievski21Jesus Vázquez5César Tárrega22A. Martinez4M. Diakhaby24P. Maffeo23F. Ugrinic8J. Guerra18Pepelu9H. Duro39R. Sato1J. Garcia24E. Garcia18G. Martin12X. Espart5P. Cubarsi8Pedri10L. Yamal22M. Bernal7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
5-3-2
Valencia

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • C. Corberan
  • H. Flick

Form

VAL

VAL - Form

CDT
N0-1
HER
S2-0
CEL
U0-0
BET
N0-1
COR
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BAR

BAR - Form

BAS
S2-5
AHL
S2-1
ELC
S0-5
ATH
S2-0
RAY
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
19/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Valencia kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den jüngsten fünf Spielen holte der Klub einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Der einzige Erfolg gelang im Vorbereitungsspiel gegen Hercules (2:0). In der La Liga verlor Valencia gegen Real Betis (0:1) und zuletzt gegen Deportivo de A Coruña (1:3). Insgesamt erzielte Valencia in diesen fünf Partien drei Tore und kassierte sechs.

Der FC Barcelona gewann alle fünf jüngsten Pflicht- und Vorbereitungsspiele. In der La Liga besiegte Flicks Mannschaft Elche mit 5:0, Athletic Bilbao mit 2:0 und Rayo Vallecano mit 5:2. Dazu kamen Siege in der Vorbereitung gegen Al Ahly (2:1) und den FC Basel (5:2 auswärts). Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ValenciaUnentschiedenFC Barcelona
1
0
4
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
END
Spanien Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
END
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
5Erzielte Tore21
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 23. Mai 2026 in der La Liga statt: Valencia gewann damals im Estadio Mestalla mit 3:1. Davor besiegte Barcelona Valencia im September 2025 mit 6:0. Über die letzten fünf Duelle gerechnet führt Barcelona mit drei Siegen, Valencia gewann einmal, und eine Partie endete unentschieden. Barcelona erzielte in diesem Zeitraum 19 Tore, Valencia sechs.

Valencia vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300122+109
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
4
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
S
S
U
U
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
6
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
321031+27
S
S
U
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
N
S
U
S
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
S
S
N
N
9
FC SevillaFC SevillaSEV
320165+16
N
S
S
10
LevanteLevanteLEV
31115504
S
U
N
11
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
N
S
N
U
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
S
N
U
N
13
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
U
S
N
N
14
EspanyolEspanyolESP
310254+13
N
N
S
15
GetafeGetafeGET
310214-33
N
S
N
16
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
17
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
U
N
N
U
18
ValenciaValenciaVAL
301214-31
N
N
U
19
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
N
U
N
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UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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