Das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 beginnt am 11.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Schalke 04

Bundesliga - Spielwoche 3 11. Sept. 2026 - 14:30 Alte Försterei

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Das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 ist live über Sky WOW zu verfolgen. Den Livestream gibt es direkt über den nachstehenden Link.

Union Berlin vs. Schalke 04: Spielvorschau

In der Alten Försterei in Berlin empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell zweier Mannschaften, die sich im unteren Tabellendrittel behaupten wollen.

Für Union Berlin war der Saisonstart durchwachsen. Nach einem 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt folgte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen – ein Rückschlag, der Trainer Mauro Lustrinelli unter Druck setzt.

Schalke 04 reist mit frischem Selbstvertrauen nach Berlin. Die Königsblauen trotzten dem FC Bayern München beim ersten Bundesliga-Heimspiel seit über 1200 Tagen ein 0:0 ab – ein Ergebnis, das der Mannschaft merklich Auftrieb gegeben hat.

Torwart Loris Karius war gegen Bayern der überragende Akteur auf Schalker Seite. Er parierte Chancen von Michael Olise und Harry Kane und hielt den Punkt mit mehreren Glanzparaden fest.

Die Tabellensituation ist für beide Teams ähnlich angespannt. Ein Sieg in Berlin wäre für Schalke ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität, während Union dringend Punkte vor heimischem Publikum benötigt.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Union Berlin vs. Schalke 04: Aufstellungen

Form

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Zuvor gab es ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt sowie einen 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Braunschweig. In den fünf Spielen erzielte Union Berlin 12 Tore und kassierte 15.

Schalke 04 weist ebenfalls eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war das 0:0 gegen Bayern München – ein Punktgewinn, der in der Entstehung einer Niederlage glich, am Ende aber Stabilität bewies. Davor setzte es eine 0:3-Niederlage beim FC Augsburg. Schalke traf in den letzten fünf Partien insgesamt 7 Mal und kassierte 9 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 19. Februar 2023, als Union Berlin und Schalke 04 in der Bundesliga 0:0 trennten. Aus den letzten fünf direkten Duellen – allesamt in der Bundesliga – entschied Union Berlin eines für sich, Schalke keines. Drei Partien endeten unentschieden, und in einem Spiel gewann Schalke mit 1:6 als Gastgeber gegen Union Berlin deutlich.

Union Berlin vs. Schalke 04: Die Tabellen

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