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Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Union Berlin - Schalke 04
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In der Bundesliga spielt Union Berlin gegen Schalke 04. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 beginnt am 11.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Schalke 04

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 ist live über Sky WOW zu verfolgen. Den Livestream gibt es direkt über den nachstehenden Link.

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Union Berlin vs. Schalke 04: Spielvorschau

In der Alten Försterei in Berlin empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell zweier Mannschaften, die sich im unteren Tabellendrittel behaupten wollen.

Für Union Berlin war der Saisonstart durchwachsen. Nach einem 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt folgte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen – ein Rückschlag, der Trainer Mauro Lustrinelli unter Druck setzt.

Schalke 04 reist mit frischem Selbstvertrauen nach Berlin. Die Königsblauen trotzten dem FC Bayern München beim ersten Bundesliga-Heimspiel seit über 1200 Tagen ein 0:0 ab – ein Ergebnis, das der Mannschaft merklich Auftrieb gegeben hat.

Torwart Loris Karius war gegen Bayern der überragende Akteur auf Schalker Seite. Er parierte Chancen von Michael Olise und Harry Kane und hielt den Punkt mit mehreren Glanzparaden fest.

Die Tabellensituation ist für beide Teams ähnlich angespannt. Ein Sieg in Berlin wäre für Schalke ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität, während Union dringend Punkte vor heimischem Publikum benötigt.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Union Berlin vs. Schalke 04: Aufstellungen

Union Berlin vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-2-1-2
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Aufstellung
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-4-2-1
Frederik RönnowFrederik RönnowA. KemleinA. KemleinJ. JuranovicJ. JuranovicF. UduokhaiF. UduokhaiL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuR. KhediraR. KhediraM. LjubicicM. LjubicicE. Latte LathE. Latte LathL. KariusL. KariusT. BeckerT. BeckerH. KurucayH. KurucayN. KaticN. KaticR. GosensR. GosensS. TanakaS. TanakaD. LjubicicD. LjubicicS. El-FaouziS. El-FaouziE. EbimbeE. EbimbeA. AouchicheA. AouchicheM. SyllaM. Sylla
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-1-2-1-2
Union Berlin

Startelf

Schalke 04

Trainer

  • M. Lustrinelli
  • M. Muslic

Form

FCU

FCU - Form

ARL
S3-2
IPS
N2-4
EBS
S2-4
SGE
U3-3
B04
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
S04

S04 - Form

ATA
N0-3
RMA
N0-3
HAL
S2-5
FCA
N3-0
FCB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Zuvor gab es ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt sowie einen 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Braunschweig. In den fünf Spielen erzielte Union Berlin 12 Tore und kassierte 15.

Schalke 04 weist ebenfalls eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war das 0:0 gegen Bayern München – ein Punktgewinn, der in der Entstehung einer Niederlage glich, am Ende aber Stabilität bewies. Davor setzte es eine 0:3-Niederlage beim FC Augsburg. Schalke traf in den letzten fünf Partien insgesamt 7 Mal und kassierte 9 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Union BerlinUnentschiedenSchalke 04
1
4
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
6
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 19. Februar 2023, als Union Berlin und Schalke 04 in der Bundesliga 0:0 trennten. Aus den letzten fünf direkten Duellen – allesamt in der Bundesliga – entschied Union Berlin eines für sich, Schalke keines. Drei Partien endeten unentschieden, und in einem Spiel gewann Schalke mit 1:6 als Gastgeber gegen Union Berlin deutlich.

Union Berlin vs. Schalke 04: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
8
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
10
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
U
N
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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