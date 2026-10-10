Das Spiel zwischen Union Berlin und Elversberg beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Elversberg

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Union Berlin und Elversberg ist live bei WOW sowie in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

Union Berlin vs. Elversberg: Spielvorschau

Union Berlin empfängt am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 den SV Elversberg in der Alten Försterei in Berlin.

Für Union Berlin ist die Partie nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge ein wichtiges Spiel. Zuletzt kassierte Union eine 7:0-Niederlage gegen Bayern München – ein Ergebnis, das den Druck auf Trainer Mauro Lustrinelli deutlich erhöht hat. In der Tabelle steht Union auf Platz 17.

Elversberg hingegen reist mit breiter Brust in die Hauptstadt. Die Saarländer haben aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege geholt und belegen Tabellenplatz 8. Der Bundesliga-Aufsteiger hat sich als ernstzunehmende Kraft in der Liga etabliert.

Besonders im Blick: Maurice Krattenmacher. Der 21-jährige Linksaußen hat in dieser Saison bereits drei Tore in vier Bundesliga-Spielen erzielt und ist einer der Gründe für Elversbergs starken Start.

Die Partie verspricht einen klaren Kontrast: ein abstiegsbedrohter Gastgeber gegen einen aufstrebenden Aufsteiger in starker Form. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.





Union Berlin vs. Elversberg: Aufstellungen

Form

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:1-Freundschaftsspielsieg gegen Rijeka, davor folgte die deutliche 7:0-Heimniederlage gegen Bayern München in der Bundesliga. Zudem verlor Union 1:3 gegen Schalke 04 und 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Elversberg präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich das Team torlos 0:0 von Schalke 04. Zuvor gewann Elversberg auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 4:3 und schlug Bayer Leverkusen zu Hause mit 3:2. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Bayern München.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Union Berlin und Elversberg liegen keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Die Partie am 10. Oktober dürfte für beide Klubs auf Bundesliga-Ebene ein seltenes oder erstmaliges Aufeinandertreffen darstellen.

Union Berlin vs. Elversberg: Die Tabellen

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