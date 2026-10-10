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Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Elversberg heute live im TV und Livestream?

Union Berlin - Elversberg
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In der Bundesliga spielt Union Berlin gegen Elversberg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Union Berlin und Elversberg beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Elversberg

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Union Berlin und Elversberg ist live bei WOW sowie in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

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Union Berlin vs. Elversberg: Spielvorschau

Union Berlin empfängt am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 den SV Elversberg in der Alten Försterei in Berlin.

Für Union Berlin ist die Partie nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge ein wichtiges Spiel. Zuletzt kassierte Union eine 7:0-Niederlage gegen Bayern München – ein Ergebnis, das den Druck auf Trainer Mauro Lustrinelli deutlich erhöht hat. In der Tabelle steht Union auf Platz 17.

Elversberg hingegen reist mit breiter Brust in die Hauptstadt. Die Saarländer haben aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege geholt und belegen Tabellenplatz 8. Der Bundesliga-Aufsteiger hat sich als ernstzunehmende Kraft in der Liga etabliert.

Besonders im Blick: Maurice Krattenmacher. Der 21-jährige Linksaußen hat in dieser Saison bereits drei Tore in vier Bundesliga-Spielen erzielt und ist einer der Gründe für Elversbergs starken Start.

Die Partie verspricht einen klaren Kontrast: ein abstiegsbedrohter Gastgeber gegen einen aufstrebenden Aufsteiger in starker Form. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.


Union Berlin vs. Elversberg: Aufstellungen

Union Berlin vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Aufstellung
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
Frederik RönnowFrederik RönnowF. UduokhaiF. UduokhaiC. TrimmelC. TrimmelL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheM. AebischerM. AebischerT. SkarkeT. SkarkeR. KhediraR. KhediraA. KemleinA. KemleinW. JeongW. JeongM. LjubicicM. LjubicicN. KristofN. KristofLasse GüntherLasse GüntherL. PinckertL. PinckertJ. GyamerahJ. GyamerahM. RohrM. RohrL. PetkovL. PetkovM. KrattenmacherM. KrattenmacherN. DarvichN. DarvichF. KeidelF. KeidelL. PorebaL. PorebaN. FutkeuN. Futkeu
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
Union Berlin

Startelf

Elversberg

Trainer

  • M. Lustrinelli
  • V. Wagner

Form

FCU

FCU - Form

SGE
U3-3
B04
N4-0
S04
N1-3
FCB
N7-0
RJK
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELV

ELV - Form

B04
S3-2
BMG
S3-4
FCB
N1-2
S04
U0-0
WMA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:1-Freundschaftsspielsieg gegen Rijeka, davor folgte die deutliche 7:0-Heimniederlage gegen Bayern München in der Bundesliga. Zudem verlor Union 1:3 gegen Schalke 04 und 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Elversberg präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich das Team torlos 0:0 von Schalke 04. Zuvor gewann Elversberg auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 4:3 und schlug Bayer Leverkusen zu Hause mit 3:2. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Bayern München.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Union Berlin und Elversberg liegen keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Die Partie am 10. Oktober dürfte für beide Klubs auf Bundesliga-Ebene ein seltenes oder erstmaliges Aufeinandertreffen darstellen.

Union Berlin vs. Elversberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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