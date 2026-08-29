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Union Berlin - Eintracht Frankfurt
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In der Bundesliga spielt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt wird live im deutschen Fernsehen und per Stream übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Der Bundesliga-Auftakt bringt Union Berlin und Eintracht Frankfurt in der Alten Försterei zusammen. Zwei Klubs, die den Sommer auf sehr unterschiedliche Weise erlebt haben, treffen nun am ersten Spieltag aufeinander.

Bei Union Berlin stand in den letzten Transferwochen vor allem ein möglicher Abgang im Vordergrund. Stürmer Ilyas Ansah soll vor einem Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger Hull City stehen, wobei die Berliner laut Berichten bis zu 22 Millionen Euro einnehmen könnten – ein potenzieller Vereinsrekord.

Eintracht Frankfurt reist mit frisch gelösten Torhüterfragen an den Main. Trainer Adolf Hütter entschied sich nach einem 0:7-Debakel im Testspiel gegen Brentford gegen Stammkeeper Kaua Santos und verpflichtete Noah Atubolu per Leihe vom SC Freiburg als neue Nummer eins. Der 24-Jährige könnte gleich in seinem ersten Pflichtspiel für die SGE zwischen den Pfosten stehen.

Hütter hat damit vor dem Saisonstart klare Verhältnisse geschaffen. Santos wurde degradiert, Atubolu soll die Frankfurter Defensive stabilisieren – eine Maßnahme, die intern nicht ohne Reibung verlief. Hütter sagte dazu offen: "Die Wahrheit ist: Er hat uns zum Zweifeln gebracht, und wir haben jetzt entschieden."

Für Union geht es darum, trotz möglicher Kaderveränderungen einen guten Start in die Saison zu finden. Mauro Lustrinelli schickt sein Team in ein Heimspiel, das angesichts der Tabellensituation aus der Vorsaison kein leichtes werden dürfte.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was ihr sonst noch zur Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier.


Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Aufstellung
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
31M. Raab18J. Juranovic15T. Rothe4Z. Van Den Bosch14L. Querfeld8R. Khedira11W. Jeong9L. Burcu6A. Kemlein29E. Latte Lath27M. Ljubicic40Kaua4R. Koch2E. Baum26K. Kosugi5Otávio Fernandes29A. Amaimouni-Echghouyab25R. Onyedika8F. Chaibi27Mario Götze11Y. Ebnoutalib42C. Uzun
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
Union Berlin

Startelf

Eintracht Frankfurt

Trainer

  • M. Lustrinelli
  • Adolf Hütter

Form

FCU

FCU - Form

DOD
N2-1
CGL
U2-2
ARL
S3-2
IPS
N2-4
EBS
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SGE

SGE - Form

WMA
S0-1
HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
Tor erzielt (kassiert)
19/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Union Berlin kommt mit einer gemischten Vorbereitung in die Saison. Aus den letzten fünf Spielen holten die Eisernen zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Union im DFB-Pokal gegen Braunschweig mit 4:2, davor gab es eine 4:2-Niederlage im Testspiel gegen Ipswich. Insgesamt erzielte Union in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich in besserer Verfassung: Vier Siege aus fünf Spielen stehen zu Buche, darunter ein 11:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen DJK Teutonia St. Tönis. Einzig das 0:7 gegen Brentford trübte die Bilanz erheblich. In den fünf Partien traf die SGE 19-mal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Union BerlinUnentschiedenEintracht Frankfurt
2
3
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
4
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 6. Februar 2026 in der Bundesliga mit einem 1:1 in der Alten Försterei. In den letzten fünf direkten Duellen entschied Union Berlin zwei Spiele für sich, während Eintracht Frankfurt einmal gewann und zwei Partien unentschieden endeten. Besonders in Erinnerung dürfte das 4:3 der Frankfurter aus dem September 2025 geblieben sein, als die SGE trotz Rückstand noch drehte.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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