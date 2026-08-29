Das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Spielwoche 1 29. Aug. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt wird live im deutschen Fernsehen und per Stream übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Der Bundesliga-Auftakt bringt Union Berlin und Eintracht Frankfurt in der Alten Försterei zusammen. Zwei Klubs, die den Sommer auf sehr unterschiedliche Weise erlebt haben, treffen nun am ersten Spieltag aufeinander.

Bei Union Berlin stand in den letzten Transferwochen vor allem ein möglicher Abgang im Vordergrund. Stürmer Ilyas Ansah soll vor einem Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger Hull City stehen, wobei die Berliner laut Berichten bis zu 22 Millionen Euro einnehmen könnten – ein potenzieller Vereinsrekord.

Eintracht Frankfurt reist mit frisch gelösten Torhüterfragen an den Main. Trainer Adolf Hütter entschied sich nach einem 0:7-Debakel im Testspiel gegen Brentford gegen Stammkeeper Kaua Santos und verpflichtete Noah Atubolu per Leihe vom SC Freiburg als neue Nummer eins. Der 24-Jährige könnte gleich in seinem ersten Pflichtspiel für die SGE zwischen den Pfosten stehen.

Hütter hat damit vor dem Saisonstart klare Verhältnisse geschaffen. Santos wurde degradiert, Atubolu soll die Frankfurter Defensive stabilisieren – eine Maßnahme, die intern nicht ohne Reibung verlief. Hütter sagte dazu offen: "Die Wahrheit ist: Er hat uns zum Zweifeln gebracht, und wir haben jetzt entschieden."

Für Union geht es darum, trotz möglicher Kaderveränderungen einen guten Start in die Saison zu finden. Mauro Lustrinelli schickt sein Team in ein Heimspiel, das angesichts der Tabellensituation aus der Vorsaison kein leichtes werden dürfte.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was ihr sonst noch zur Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier.





Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Form

Union Berlin kommt mit einer gemischten Vorbereitung in die Saison. Aus den letzten fünf Spielen holten die Eisernen zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Union im DFB-Pokal gegen Braunschweig mit 4:2, davor gab es eine 4:2-Niederlage im Testspiel gegen Ipswich. Insgesamt erzielte Union in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich in besserer Verfassung: Vier Siege aus fünf Spielen stehen zu Buche, darunter ein 11:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen DJK Teutonia St. Tönis. Einzig das 0:7 gegen Brentford trübte die Bilanz erheblich. In den fünf Partien traf die SGE 19-mal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 6. Februar 2026 in der Bundesliga mit einem 1:1 in der Alten Försterei. In den letzten fünf direkten Duellen entschied Union Berlin zwei Spiele für sich, während Eintracht Frankfurt einmal gewann und zwei Partien unentschieden endeten. Besonders in Erinnerung dürfte das 4:3 der Frankfurter aus dem September 2025 geblieben sein, als die SGE trotz Rückstand noch drehte.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.