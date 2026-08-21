Das Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München beginnt am 21.08.2026, 18:20.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Bayern München

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München ist live bei DAZN und MagentaSport zu sehen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

Union Berlin vs. Bayern München: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt Union Berlin den Tabellenführer FC Bayern München. Die Münchenerinnen reisen als klarer Favorit an und wollen ihre starke Saison mit einem weiteren Sieg bestätigen.

Bayern steht in der Tabelle auf Platz zwei und hat zuletzt eine beeindruckende Form gezeigt. Drei Siege aus den letzten vier Bundesliga-Spielen unterstreichen den Anspruch des Rekordmeisters auf den Titel.

Union Berlin kämpft dagegen mit einer schwierigen Phase. Die Köpenicknerinnen verloren ihre letzten beiden Ligaspiele und benötigen dringend Punkte, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

Das direkte Duell dieser Saison gewann Bayern bereits deutlich. Im Hinspiel setzte sich der FCB mit 3:2 durch und zeigte dabei seine individuelle Klasse.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.





Union Berlin vs. Bayern München: Aufstellungen

Form

Union Berlin kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Köpenicknerinnen nur einen Sieg, bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Das jüngste Spiel verloren sie mit 2:4 gegen Eintracht Frankfurt, zuvor setzte es ein 0:2 gegen Hoffenheim. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum fuhren sie mit 1:0 beim Hamburger SV ein. Insgesamt erzielten Union Berlin in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierten aber zehn Gegentreffer.

Bayern München präsentiert sich in starker Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich, darunter ein 4:0 gegen VfL Wolfsburg im DFB-Pokal der Frauen und ein 2:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Lediglich gegen den FC Barcelona in der Women's Champions League gab es eine 2:4-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Bayern acht Tore und kassierte nur sieben.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngsten Duelle sprechen klar für Bayern München. Im April 2026 gewann der FCB das Bundesliga-Duell in Berlin mit 3:2. Beim Aufeinandertreffen im November 2025 fiel das Ergebnis noch deutlicher aus: Bayern siegte zuhause mit 4:0. Aus diesen beiden Begegnungen geht Bayern als klarer Seriensieger hervor.

Union Berlin vs. Bayern München: Die Tabellen

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