Das Spiel zwischen Tottenham und Newcastle United beginnt am 29.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit Tottenham gegen Newcastle United

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

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Der TV-Sender und Livestream für Tottenham vs Newcastle United sind unten aufgeführt.

Tottenham vs. Newcastle United: Spielvorschau

Tottenham empfängt Newcastle United am Samstag, den 29. August 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London zum zweiten Premier-League-Spieltag der Saison 2026/27.

Roberto De Zerbi steht mit Spurs unter Druck. Die 3:0-Niederlage gegen Brentford zum Ligaauftakt war ein schlechter Start, und nun muss der Italiener vor eigenem Publikum eine Reaktion fordern. Abseits des Platzes lief der Sommer dagegen nach Plan: Omar Marmoush kam auf Leihbasis von Manchester City mit einer Kaufverpflichtung über 60 Millionen Pfund, und Sávio erzielte beim 5:1-Carabao-Cup-Sieg gegen Charlton Athletic direkt in seinem ersten Einsatz ein Tor.

De Zerbi stellte dem Brasilianer nach dem Debüt öffentlich eine zweistellige Torquote als Ziel in Aussicht – ein klares Signal, welche Erwartungen der Trainer an seinen neuen Flügelspieler hat. Das Transferfenster ist noch offen, und Spurs sollen weiter aktiv auf der Suche nach Verstärkung sein.

Newcastle reist unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle nach Nord-London. Der Österreicher feierte unter der Woche seinen ersten Pflichtspielsieg beim 3:2-Comeback-Erfolg gegen West Bromwich Albion im Carabao Cup, bei dem Harvey Barnes zweimal als Joker traf. Zum Auftakt der Premier-League-Saison holte Newcastle ein 2:2 bei Liverpool – ein Ergebnis, das Mut macht.

Nick Woltemade, Newcastles Rekordtransfer der vergangenen Saison, steht offenbar vor einem Abgang. Napoli soll Kontakt aufgenommen haben, und der Klub scheint bereit, den Deutschen ziehen zu lassen. Vier Spieler fehlen verletzungsbedingt, was Jaissles Optionen für dieses Auswärtsspiel einschränkt.

Beide Mannschaften wollen in der Liga Boden gutmachen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.





Tottenham vs. Newcastle United: Aufstellungen

Form

Tottenham kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann das Team 5:1 gegen Charlton Athletic im Carabao Cup, davor gab es jedoch eine deutliche 0:3-Niederlage in der Premier League gegen Brentford. In der Vorbereitung trennten sich die Spurs zweimal von Hoffenheim – 2:2 und 3:0 – und spielten 1:1 gegen Getafe. Insgesamt erzielte Tottenham in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte fünf.

Newcastle weist eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Zuletzt gewannen die Magpies 3:2 gegen West Bromwich Albion im Carabao Cup, nachdem sie zum Ligaauftakt 2:2 bei Liverpool gespielt hatten. Die Vorbereitungsphase verlief mit einem 1:1 gegen Straßburg, einer 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen und einem 1:3 gegen Everton weniger überzeugend. Newcastle traf in diesen fünf Spielen neunmal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 10. Februar 2026 in der Premier League statt: Newcastle gewann damals mit 2:1 im Tottenham Hotspur Stadium. Davor trennten sich beide Teams im Dezember 2025 mit 2:2 in St James' Park. Über die letzten fünf Duelle in allen Wettbewerben – darunter auch ein 2:0 für Newcastle im Carabao Cup im Oktober 2025, ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel im August 2025 und ein weiteres 2:1 für Newcastle im Januar 2025 – lautet die Bilanz: drei Siege für Newcastle, zwei Unentschieden und kein Sieg für Tottenham.

Tottenham vs. Newcastle United: Die Tabellen

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