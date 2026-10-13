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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs. Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

TSV Havelse - Würzburger Kickers
TSV Havelse
Würzburger Kickers
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt TSV Havelse gegen Würzburger Kickers. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen TSV Havelse und Würzburger Kickers beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit TSV Havelse gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und den Würzburger Kickers wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream abrufbar.

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TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt TSV Havelse die Würzburger Kickers – ein Duell zweier Mannschaften, die den Abstiegskampf aus nächster Nähe kennen und dringend Punkte brauchen.

Havelse steht unter Trainer Samir Ferchichi unter erheblichem Druck. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg – ein Ergebnis, das die Lage der Niedersachsen eindrücklich beschreibt.

Auch die Würzburger Kickers reisen ohne Rückenwind an. Unter Coach Michael Schiele holte das Team aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg. Das 2:6 gegen RW Essen offenbarte die Schwächen der Defensive in aller Deutlichkeit.

Beide Teams befinden sich im unteren Tabellenbereich der 3. Liga. Für den Verlierer dieser Partie droht eine weitere Verschlechterung der ohnehin angespannten Situation – der Sieger verschafft sich zumindest etwas Luft.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

TSV Havelse vs Würzburger Kickers Aufstellungen

3-1-4-2
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV
page.match.formation.title
Würzburger Kickers crest
Würzburger Kickers
WUK
4-4-2
team-logoT. Opitzteam-logoD. Duahteam-logoY. Mausehundteam-logoE. Grzywaczteam-logoR. Velascoteam-logoL. Sommerteam-logoJ. Bergerteam-logoJ. Tugbenyoteam-logoK. Schumacherteam-logoY. WardakK. WriedtK. Wriedtteam-logoM. Rajkovacicteam-logoL. BreunigN. De MedinaN. De Medinateam-logoE. Farahnakteam-logoL. Hemmerichteam-logoX. Kiefersauerteam-logoD. Kinsombiteam-logoF. Evinateam-logoI. FranjicT. BongaT. Bongateam-logoT. Kastanaras
Würzburger Kickers crest
Würzburger Kickers
WUK
3-1-4-2
TSV Havelse

Startelf

Würzburger Kickers

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Ferchichi
  • M. Schiele

Form

HAV

HAV - Form

PRM
N2-1
SHG
U2-2
DUI
N2-1
FOK
N1-3
SSV
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WUK

WUK - Form

VFB
N1-2
ESN
N6-2
ALA
S1-0
VEL
N2-1
HRO
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Zuvor verlor Havelse 1:3 gegen Fortuna Köln. In fünf Spielen erzielte das Team acht Tore, kassierte dabei jedoch neun Gegentreffer.

Die Würzburger Kickers weisen eine ähnlich schwache Form auf: ein Sieg, null Unentschieden und vier Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Hansa Rostock. Besonders das 2:6 gegen RW Essen belastet die Bilanz. In fünf Spielen traf Würzburg viermal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TSV HavelseUnentschiedenWürzburger Kickers
0
1
1
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
3
END
Deutschland 3 Liga
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
0
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
0
END
1Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga fand im Februar 2022 statt und endete mit einem 1:3-Sieg der Würzburger Kickers als Gastgeber von Havelse. Aus den vorliegenden d-eeirekten Duellen geht Würzburg als häufigerer Sieger hervor – die Bilanz aus zwei bekannten Begegnungen zeigt einen Sieg für Würzburg und ein Unentschieden.

TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
9711229+1322
U
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311712+518
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94411715+216
U
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94321912+715
U
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141613+313
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241516-111
S
U
U
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
924389-110
N
U
S
N
U
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251117-68
U
N
N
S
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
17
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
18
MeppenMeppenSVM
9225916-78
U
U
N
N
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261020-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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