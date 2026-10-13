Das Spiel zwischen TSV Havelse und Würzburger Kickers beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit TSV Havelse gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und den Würzburger Kickers wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream abrufbar.

TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt TSV Havelse die Würzburger Kickers – ein Duell zweier Mannschaften, die den Abstiegskampf aus nächster Nähe kennen und dringend Punkte brauchen.

Havelse steht unter Trainer Samir Ferchichi unter erheblichem Druck. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg – ein Ergebnis, das die Lage der Niedersachsen eindrücklich beschreibt.

Auch die Würzburger Kickers reisen ohne Rückenwind an. Unter Coach Michael Schiele holte das Team aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg. Das 2:6 gegen RW Essen offenbarte die Schwächen der Defensive in aller Deutlichkeit.

Beide Teams befinden sich im unteren Tabellenbereich der 3. Liga. Für den Verlierer dieser Partie droht eine weitere Verschlechterung der ohnehin angespannten Situation – der Sieger verschafft sich zumindest etwas Luft.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Form

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Zuvor verlor Havelse 1:3 gegen Fortuna Köln. In fünf Spielen erzielte das Team acht Tore, kassierte dabei jedoch neun Gegentreffer.

Die Würzburger Kickers weisen eine ähnlich schwache Form auf: ein Sieg, null Unentschieden und vier Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Hansa Rostock. Besonders das 2:6 gegen RW Essen belastet die Bilanz. In fünf Spielen traf Würzburg viermal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga fand im Februar 2022 statt und endete mit einem 1:3-Sieg der Würzburger Kickers als Gastgeber von Havelse. Aus den vorliegenden d-eeirekten Duellen geht Würzburg als häufigerer Sieger hervor – die Bilanz aus zwei bekannten Begegnungen zeigt einen Sieg für Würzburg und ein Unentschieden.

TSV Havelse vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

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