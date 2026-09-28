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UEFA Nations League A
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Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
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Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Italien heute live im TV und Livestream?

Türkei - Italien
Türkei
Italien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Türkei gegen Italien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Türkei und Italien beginnt am 28.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Türkei gegen Italien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Türkei vs Italien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Infos zur Übertragung.

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Türkei vs. Italien: Spielvorschau

Im Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu empfängt die Türkei am Samstag die Azzurri im Rahmen der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen am unteren Ende der Gruppe und brauchen dringend Punkte.

Vincenzo Montella schickt seine Milli Takım nach einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich in das Duell – ein Ergebnis, das den Druck auf die Türkei spürbar erhöht. Im Sommer gelang beim Weltmeisterschaftsturnier zumindest ein 3:2-Sieg gegen die USA, doch insgesamt war die WM-Kampagne enttäuschend.

Italien reist seinerseits mit einem getrübten Selbstvertrauen an. Roberto Mancinis Mannschaft kassierte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Belgien und befindet sich damit in der Tabelle auf dem letzten Platz der Gruppe. Punkte sind für die Azzurri keine Kür, sondern Pflicht.

Die Begegnung zwischen diesen beiden Nationen hat eine gewisse Tradition – zuletzt trennten sie sich 2024 torlos, was zeigt, dass Tore in diesem Duell keine Selbstverständlichkeit sind. Wer diesmal den entscheidenden Unterschied macht, bleibt offen.

Nachfolgend erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, wann der Anstoß erfolgt und welche Spieler zur Verfügung stehen.


Türkei vs. Italien: Aufstellungen

Türkei vs Italien Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Türkei crest
Türkei
TUR
Aufstellung
Italien crest
Italien
ITA
4-3-3
A. BayindirA. BayindirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciM. CelikM. CelikM. DemiralM. DemiralE. ElmaliE. ElmaliArda GülerArda GülerSalih ÖzcanSalih ÖzcanIsmail YüksekIsmail YüksekF. KadiogluF. KadiogluK. AkturkogluK. AkturkogluD. GulD. GulG. DonnarummaG. DonnarummaR. CalafioriR. CalafioriA. BastoniA. BastoniG. Di LorenzoG. Di LorenzoG. ScalviniG. ScalviniN. BarellaN. BarellaD. FrattesiD. FrattesiI. DoumbiaI. DoumbiaG. ScamaccaG. ScamaccaG. RaspadoriG. RaspadoriD. MaldiniD. Maldini
Italien crest
Italien
ITA
3-4-2-1
Türkei

Startelf

Italien

Trainer

  • V. Montella
  • R. Mancini

Form

TUR

TUR - Form

VEN
S2-1
AUS
N2-0
PAR
N0-1
USA
S3-2
FRA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ITA

ITA - Form

NIR
S2-0
BIH
N1-1
LUX
S0-1
GRI
S0-1
BEL
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Die Türkei kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich in der Nations League, zuvor folgte bei der WM ein 3:2-Erfolg gegen die USA – der einzige Lichtblick in einer insgesamt schwachen Serie. In den fünf Partien erzielte die Türkei sieben Tore, kassierte aber acht.

Italien weist ebenfalls eine durchwachsene Form auf: zwei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden in den letzten fünf Spielen – wobei die jüngste Partie, ein 0:2 gegen Belgien, besonders schmerzte. Die Azzurri blieben in zwei der fünf Spiele ohne Gegentor, erzielten insgesamt vier Treffer und kassierten drei. Die Niederlage gegen Belgien unterbricht eine kurze positive Phase, in der Mancinis Team zweimal zu Null gewann.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TürkeiUnentschiedenItalien
0
3
2
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
0
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Europameisterschaft
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im Juni 2024 in einem torlosen Remis – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Italien die Nase vorn: Die Azzurri gewannen zweimal, darunter ein 3:0 bei der Europameisterschaft 2021 und ein 3:2 in einem Freundschaftsspiel 2022. Zwei weitere Begegnungen endeten 1:1. Die Türkei konnte in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchen.

Türkei vs. Italien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
BelgienBelgienBEL
110020+23
S
2
FrankreichFrankreichFRA
110010+13
S
3
TürkeiTürkeiTUR
100101-10
N
4
ItalienItalienITA
100102-20
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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