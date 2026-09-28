Das Spiel zwischen Türkei und Italien beginnt am 28.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Türkei gegen Italien

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Türkei vs Italien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Infos zur Übertragung.

Türkei vs. Italien: Spielvorschau

Im Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu empfängt die Türkei am Samstag die Azzurri im Rahmen der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen am unteren Ende der Gruppe und brauchen dringend Punkte.

Vincenzo Montella schickt seine Milli Takım nach einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich in das Duell – ein Ergebnis, das den Druck auf die Türkei spürbar erhöht. Im Sommer gelang beim Weltmeisterschaftsturnier zumindest ein 3:2-Sieg gegen die USA, doch insgesamt war die WM-Kampagne enttäuschend.

Italien reist seinerseits mit einem getrübten Selbstvertrauen an. Roberto Mancinis Mannschaft kassierte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Belgien und befindet sich damit in der Tabelle auf dem letzten Platz der Gruppe. Punkte sind für die Azzurri keine Kür, sondern Pflicht.

Die Begegnung zwischen diesen beiden Nationen hat eine gewisse Tradition – zuletzt trennten sie sich 2024 torlos, was zeigt, dass Tore in diesem Duell keine Selbstverständlichkeit sind. Wer diesmal den entscheidenden Unterschied macht, bleibt offen.

Nachfolgend erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, wann der Anstoß erfolgt und welche Spieler zur Verfügung stehen.





Türkei vs. Italien: Aufstellungen

Form

Die Türkei kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich in der Nations League, zuvor folgte bei der WM ein 3:2-Erfolg gegen die USA – der einzige Lichtblick in einer insgesamt schwachen Serie. In den fünf Partien erzielte die Türkei sieben Tore, kassierte aber acht.

Italien weist ebenfalls eine durchwachsene Form auf: zwei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden in den letzten fünf Spielen – wobei die jüngste Partie, ein 0:2 gegen Belgien, besonders schmerzte. Die Azzurri blieben in zwei der fünf Spiele ohne Gegentor, erzielten insgesamt vier Treffer und kassierten drei. Die Niederlage gegen Belgien unterbricht eine kurze positive Phase, in der Mancinis Team zweimal zu Null gewann.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im Juni 2024 in einem torlosen Remis – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Italien die Nase vorn: Die Azzurri gewannen zweimal, darunter ein 3:0 bei der Europameisterschaft 2021 und ein 3:2 in einem Freundschaftsspiel 2022. Zwei weitere Begegnungen endeten 1:1. Die Türkei konnte in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchen.

Türkei vs. Italien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Belgien BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 S 2 Frankreich FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 3 Türkei TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 N 4 Italien ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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