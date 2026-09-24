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Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Frankreich heute live im TV und Livestream?

Türkei - Frankreich
Türkei
Frankreich
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Türkei gegen Frankreich. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Türkei und Frankreich beginnt am 25.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Türkei gegen Frankreich

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Kocaeli Stadium

Wer zeigt / überträgt Türkei vs Frankreich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über DAZN zu sehen. Den entsprechenden Zugang erhaltet ihr über den unten stehenden Link.

DAZN

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Hier ansehen

Türkei vs. Frankreich: Spielvorschau

Im Kocaeli Stadium empfängt die Türkei Frankreich in der Gruppe 1 der UEFA Nations League A – ein Duell zweier Mannschaften, die nach dem Sommer sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben.

Vincenzo Montella schickt eine türkische Mannschaft ins Rennen, die bei der WM 2026 einen durchwachsenen Eindruck hinterließ. Auf den Auftaktsieg gegen die USA folgten Niederlagen gegen Paraguay und Australien, womit das Turnier früh endete.

Frankreich hingegen kam bei der WM deutlich weiter, scheiterte aber im Halbfinale an England mit 4:6 – ein bitteres Aus, das Zinedine Zidane als neuer Nationaltrainer nun aufarbeiten muss. Zidane hat seinen ersten Kader bereits bekanntgegeben und dabei fünf bisher unberücksichtigte Spieler nominiert.

Kylian Mbappé bleibt Kapitän und dürfte auf der linken Seite agieren, wie Zidane in seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer andeutete. Der neue Coach hat beim Trainingsauftakt in Clairefontaine klare Zeichen gesetzt: Ablenkungen sollen der Vergangenheit angehören, der Fokus liegt vollständig auf dem Fußball.

Für Frankreich geht es darum, in der Nations League einen Neuanfang zu demonstrieren. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Übertragungsinfos im Folgenden.


Türkei vs. Frankreich: Aufstellungen

Türkei vs Frankreich Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Türkei crest
Türkei
TUR
Aufstellung
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-3-3
U. CakirU. CakirO. KabakO. KabakAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciM. CelikM. CelikF. KadiogluF. KadiogluSalih ÖzcanSalih ÖzcanC. UzunC. UzunArda GülerArda GülerIsmail YüksekIsmail YüksekK. AkturkogluK. AkturkogluB. YilmazB. YilmazM. MaignanM. MaignanA. TruffertA. TruffertJules KoundéJules KoundéM. LacroixM. LacroixD. UpamecanoD. UpamecanoA. RabiotA. RabiotR. CherkiR. CherkiKouadio KonéKouadio KonéDésiré DouéDésiré DouéKylian MbappéKylian MbappéM. OliseM. Olise
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-2-3-1
Türkei

Startelf

Frankreich

Trainer

  • V. Montella
  • Z. Zidane

Form

TUR

TUR - Form

MKD
S4-0
VEN
S2-1
AUS
N2-0
PAR
N0-1
USA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FRA

FRA - Form

SWE
S3-0
PAR
S0-1
MAR
S2-0
ESP
N0-2
ENG
N4-6
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Die Türkei kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, eine Niederlage – zuletzt gewann das Team von Montella 3:2 gegen die USA, verlor jedoch gegen Paraguay (0:1) und Australien (0:2). In diesen fünf Partien erzielte die Türkei neun Tore, kassierte aber auch sechs.

Frankreich zeigte in den letzten fünf Spielen ebenfalls ein zweigeteiltes Bild. Auf drei Siege – darunter ein 3:0 gegen Schweden und ein 2:0 gegen Marokko – folgten zwei Niederlagen: das 0:2 gegen Spanien im WM-Viertelfinale und das bittere 4:6 gegen England im Halbfinale. Insgesamt traf Frankreich in diesen fünf Partien zehnmal, ließ aber auch acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TürkeiUnentschiedenFrankreich
1
1
2
European Championship Qualification
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Frankreich badge
Frankreich
FRA
0
END
Freundschaftsspiele
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
4
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete im Oktober 2019 in der EM-Qualifikation mit einem 1:1 in Frankreich. Davor hatte die Türkei im Juni 2019 in Istanbul mit 2:0 gewonnen. Blickt man auf alle vier überlieferten Duelle, kommt die Türkei auf einen Sieg, Frankreich auf zwei, bei einem Unentschieden – Frankreich erzielte dabei insgesamt sechs Tore, die Türkei vier.

Türkei vs. Frankreich: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
BelgienBelgienBEL
00000000
2
FrankreichFrankreichFRA
00000000
3
ItalienItalienITA
00000000
4
TürkeiTürkeiTUR
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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