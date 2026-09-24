Das Spiel zwischen Türkei und Frankreich beginnt am 25.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Türkei gegen Frankreich

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Wer zeigt / überträgt Türkei vs Frankreich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über DAZN zu sehen. Den entsprechenden Zugang erhaltet ihr über den unten stehenden Link.

Türkei vs. Frankreich: Spielvorschau

Im Kocaeli Stadium empfängt die Türkei Frankreich in der Gruppe 1 der UEFA Nations League A – ein Duell zweier Mannschaften, die nach dem Sommer sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben.

Vincenzo Montella schickt eine türkische Mannschaft ins Rennen, die bei der WM 2026 einen durchwachsenen Eindruck hinterließ. Auf den Auftaktsieg gegen die USA folgten Niederlagen gegen Paraguay und Australien, womit das Turnier früh endete.

Frankreich hingegen kam bei der WM deutlich weiter, scheiterte aber im Halbfinale an England mit 4:6 – ein bitteres Aus, das Zinedine Zidane als neuer Nationaltrainer nun aufarbeiten muss. Zidane hat seinen ersten Kader bereits bekanntgegeben und dabei fünf bisher unberücksichtigte Spieler nominiert.

Kylian Mbappé bleibt Kapitän und dürfte auf der linken Seite agieren, wie Zidane in seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer andeutete. Der neue Coach hat beim Trainingsauftakt in Clairefontaine klare Zeichen gesetzt: Ablenkungen sollen der Vergangenheit angehören, der Fokus liegt vollständig auf dem Fußball.

Für Frankreich geht es darum, in der Nations League einen Neuanfang zu demonstrieren. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Übertragungsinfos im Folgenden.





Türkei vs. Frankreich: Aufstellungen

Form

Die Türkei kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, eine Niederlage – zuletzt gewann das Team von Montella 3:2 gegen die USA, verlor jedoch gegen Paraguay (0:1) und Australien (0:2). In diesen fünf Partien erzielte die Türkei neun Tore, kassierte aber auch sechs.

Frankreich zeigte in den letzten fünf Spielen ebenfalls ein zweigeteiltes Bild. Auf drei Siege – darunter ein 3:0 gegen Schweden und ein 2:0 gegen Marokko – folgten zwei Niederlagen: das 0:2 gegen Spanien im WM-Viertelfinale und das bittere 4:6 gegen England im Halbfinale. Insgesamt traf Frankreich in diesen fünf Partien zehnmal, ließ aber auch acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete im Oktober 2019 in der EM-Qualifikation mit einem 1:1 in Frankreich. Davor hatte die Türkei im Juni 2019 in Istanbul mit 2:0 gewonnen. Blickt man auf alle vier überlieferten Duelle, kommt die Türkei auf einen Sieg, Frankreich auf zwei, bei einem Unentschieden – Frankreich erzielte dabei insgesamt sechs Tore, die Türkei vier.

Türkei vs. Frankreich: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Belgien BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankreich FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italien ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkei TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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