Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoBrighton
Ansehen auf Sky WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Sunderland vs. Brighton heute live im TV und Livestream?

Sunderland - Brighton
Sunderland
Brighton
Premier League

In der Premier League spielt Sunderland gegen Brighton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sunderland und Brighton beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Sunderland gegen Brighton

crest
Premier League - Spielwoche 6
Stadium of Light

Wer zeigt / überträgt Sunderland vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sunderland und Brighton wird live auf Sky WOW übertragen. Dort kann die Partie im Stream verfolgt werden.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Sunderland vs. Brighton: Spielvorschau

Im Stadium of Light empfängt Sunderland den englischen Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion. Das Duell zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Saisonzielen verspricht einen interessanten Nachmittag im Nordosten Englands.

Sunderland befindet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und kämpft darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Trainer Regis Le Bris hat seine Mannschaft defensiv gut organisiert, muss aber auf mehrere wichtige Spieler verzichten.

Brighton reist als Tabellendrittel an und zeigt sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Fabian Hürzeler hat die Seagulls zu einem der formstärksten Teams der Liga geformt, auch wenn die Verletzungsliste der Gäste lang ist.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Sunderland-Kapitän Granit Xhaka, der zuletzt außerhalb des Platzes für Schlagzeilen sorgte. Der Schweizer Mittelfeldspieler erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe nach seinem Geständnis im Zusammenhang mit einem gefälschten Covid-19-Impfzertifikat, steht dem Team aber weiterhin zur Verfügung.

Brighton gilt als einer der strukturell stärksten Klubs der Premier League. Trotz einer langen Verletztenliste reisen die Seagulls mit breitem Kader und klarer Spielidee an.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Sunderland vs. Brighton: Aufstellungen

Sunderland vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsO. AldereteO. AldereteReinildoReinildoK. DansoK. DansoN. MukieleN. MukieleN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierW. IsidorW. IsidorB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariP. GrossP. GrossChema AndrésChema AndrésD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Sunderland

Startelf

Brighton

Trainer

  • R. Le Bris
  • Fabian Hürzeler

Form

SUN

SUN - Form

BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
AZ
S1-0
MCI
N5-3
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BHA

BHA - Form

CHE
N4-3
LEE
U1-1
COV
S0-5
MUN
S2-3
ARS
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sunderland kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in der Premier League sowie einem Pokalsieg. Zuletzt unterlag die Mannschaft Manchester City mit 3:5, davor gab es ein 1:1 gegen Brentford. In der Europa League gewann Sunderland 1:0 gegen AZ Alkmaar. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte neun.

Brighton präsentiert sich deutlich konstanter: Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Begegnungen sprechen für sich. Der jüngste Auftritt brachte ein beeindruckendes 3:0 gegen FC Arsenal in der Premier League. Zuvor gewann Brighton 5:0 bei Coventry und 3:2 gegen Manchester United im Pokal. Die Seagulls trafen in diesen fünf Spielen vierzehnmal und kassierten lediglich fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SunderlandUnentschiedenBrighton
0
2
3
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
England EFL Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. März 2026 in der Premier League statt: Sunderland verlor daheim gegen Brighton mit 0:1. Zuvor trennten sich beide Teams im Dezember 2025 in Brighton torlos. Aus den letzten fünf dokumentierten Duellen geht Brighton als häufigerer Sieger hervor.

Sunderland vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen