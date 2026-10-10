Das Spiel zwischen Sunderland und Brighton beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Sunderland gegen Brighton

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Stadium of Light

Wer zeigt / überträgt Sunderland vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sunderland und Brighton wird live auf Sky WOW übertragen. Dort kann die Partie im Stream verfolgt werden.

Sunderland vs. Brighton: Spielvorschau

Im Stadium of Light empfängt Sunderland den englischen Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion. Das Duell zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Saisonzielen verspricht einen interessanten Nachmittag im Nordosten Englands.

Sunderland befindet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und kämpft darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Trainer Regis Le Bris hat seine Mannschaft defensiv gut organisiert, muss aber auf mehrere wichtige Spieler verzichten.

Brighton reist als Tabellendrittel an und zeigt sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Fabian Hürzeler hat die Seagulls zu einem der formstärksten Teams der Liga geformt, auch wenn die Verletzungsliste der Gäste lang ist.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Sunderland-Kapitän Granit Xhaka, der zuletzt außerhalb des Platzes für Schlagzeilen sorgte. Der Schweizer Mittelfeldspieler erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe nach seinem Geständnis im Zusammenhang mit einem gefälschten Covid-19-Impfzertifikat, steht dem Team aber weiterhin zur Verfügung.

Brighton gilt als einer der strukturell stärksten Klubs der Premier League. Trotz einer langen Verletztenliste reisen die Seagulls mit breitem Kader und klarer Spielidee an.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Sunderland vs. Brighton: Aufstellungen

Form

Sunderland kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in der Premier League sowie einem Pokalsieg. Zuletzt unterlag die Mannschaft Manchester City mit 3:5, davor gab es ein 1:1 gegen Brentford. In der Europa League gewann Sunderland 1:0 gegen AZ Alkmaar. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte neun.

Brighton präsentiert sich deutlich konstanter: Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Begegnungen sprechen für sich. Der jüngste Auftritt brachte ein beeindruckendes 3:0 gegen FC Arsenal in der Premier League. Zuvor gewann Brighton 5:0 bei Coventry und 3:2 gegen Manchester United im Pokal. Die Seagulls trafen in diesen fünf Spielen vierzehnmal und kassierten lediglich fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. März 2026 in der Premier League statt: Sunderland verlor daheim gegen Brighton mit 0:1. Zuvor trennten sich beide Teams im Dezember 2025 in Brighton torlos. Aus den letzten fünf dokumentierten Duellen geht Brighton als häufigerer Sieger hervor.

Sunderland vs. Brighton: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.