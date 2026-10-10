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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

St. Pauli - Karlsruher SC
St. Pauli
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt St. Pauli gegen Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen St. Pauli und Karlsruher SC beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Karlsruher SC

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Millerntor Stadion

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem Karlsruher SC ist live auf WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

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St. Pauli vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Im Millerntor Stadion empfängt St. Pauli den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Saison, in der die Tabellensituation Druck erzeugt.

St. Pauli befindet sich im Mittelfeld der Tabelle und sucht nach Konstanz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die Punkte liegen lässt – drei Unentschieden in den letzten vier Pflichtspielen sprechen für sich.

Marcel Rapp steht an der Seitenlinie der Gastgeber und wird seine Mannschaft auf einen Gegner einstellen, der zuletzt mit Problemen zu kämpfen hatte. Das Millerntor ist bekannt für seine Atmosphäre, und St. Pauli wird den Heimvorteil zu nutzen wissen.

Der Karlsruher SC reist als Tabellenschlusslicht nach Hamburg und befindet sich in einer schwierigen Lage. Trainer Maximilian Senft muss eine Mannschaft stabilisieren, die in der Liga zuletzt dreimal in Folge verloren hat.

Die Ausgangslage könnte für beide Seiten kaum unterschiedlicher sein – St. Pauli mit Blick nach oben, KSC mit dem Blick über die Schulter. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet hier alle Informationen zur Übertragung.


St. Pauli vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

St. Pauli vs Karlsruher SC Aufstellungen

4-1-3-2
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
page.match.formation.title
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
3-5-2
team-logoB. VollL. OppieL. Oppieteam-logoL. RitzkaA. PyrkaA. PyrkaD. NemethD. NemethC. MetcalfeC. Metcalfeteam-logoE. SmithM. RasmussenM. Rasmussenteam-logoJ. FujitaY. NiangY. Niangteam-logoA. CeesayH. BernatH. Bernatteam-logoS. TremouletM. FrankeM. Franketeam-logoC. Kobaldteam-logoD. Zorteam-logoV. BerghM. WanitzekM. WanitzekR. Pinto PedrosaR. Pinto Pedrosateam-logoD. Ofliteam-logoS. Fukudateam-logoL. Ben Farhat
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
4-1-3-2
St. Pauli

Startelf

Karlsruher SC

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp
  • M. Senft

Form

FCP

FCP - Form

FCK
N1-2
ABI
U2-2
WOB
S1-0
COT
U1-1
BMG
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
KSC

KSC - Form

PRM
S1-2
WOB
N2-5
H96
U2-2
COT
N0-3
FCN
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

St. Pauli kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Energie Cottbus in der Liga, zuvor gelang ein 1:0-Heimsieg gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte St. Pauli in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Der Karlsruher SC präsentiert sich in schlechter Verfassung. Drei Niederlagen aus den letzten vier Ligaspielen – darunter ein 0:3 gegen Energie Cottbus und ein 2:5 gegen VfL Wolfsburg – zeigen die Probleme der Mannschaft. Lediglich ein Unentschieden gegen Hannover 96 verhinderte eine noch düsterere Bilanz. In fünf Spielen gelangen KSC nur fünf Treffer, während die Defensive 14 Gegentore hinnehmen musste.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

St. PauliUnentschiedenKarlsruher SC
2
2
1
Klub Freundschaftsspiele
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
6
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
4
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
4
END
14Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juli 2025 in einem Freundschaftsspiel statt – St. Pauli gewann dabei auswärts mit 6:1 gegen den Karlsruher SC. In der 2. Bundesliga liegt das letzte Duell weiter zurück: Im April 2024 siegte KSC zu Hause mit 2:1. Aus den letzten fünf Begegnungen insgesamt – inklusive des Freundschaftsspiels – gewann St. Pauli dreimal, KSC einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

St. Pauli vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
7700198+1121
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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