Das Spiel zwischen St. Pauli und Karlsruher SC beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Karlsruher SC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 11. Okt. 2026 - 07:30 Millerntor Stadion

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem Karlsruher SC ist live auf WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

St. Pauli vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Im Millerntor Stadion empfängt St. Pauli den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Saison, in der die Tabellensituation Druck erzeugt.

St. Pauli befindet sich im Mittelfeld der Tabelle und sucht nach Konstanz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die Punkte liegen lässt – drei Unentschieden in den letzten vier Pflichtspielen sprechen für sich.

Marcel Rapp steht an der Seitenlinie der Gastgeber und wird seine Mannschaft auf einen Gegner einstellen, der zuletzt mit Problemen zu kämpfen hatte. Das Millerntor ist bekannt für seine Atmosphäre, und St. Pauli wird den Heimvorteil zu nutzen wissen.

Der Karlsruher SC reist als Tabellenschlusslicht nach Hamburg und befindet sich in einer schwierigen Lage. Trainer Maximilian Senft muss eine Mannschaft stabilisieren, die in der Liga zuletzt dreimal in Folge verloren hat.

Die Ausgangslage könnte für beide Seiten kaum unterschiedlicher sein – St. Pauli mit Blick nach oben, KSC mit dem Blick über die Schulter. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet hier alle Informationen zur Übertragung.





St. Pauli vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

St. Pauli kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Energie Cottbus in der Liga, zuvor gelang ein 1:0-Heimsieg gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte St. Pauli in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Der Karlsruher SC präsentiert sich in schlechter Verfassung. Drei Niederlagen aus den letzten vier Ligaspielen – darunter ein 0:3 gegen Energie Cottbus und ein 2:5 gegen VfL Wolfsburg – zeigen die Probleme der Mannschaft. Lediglich ein Unentschieden gegen Hannover 96 verhinderte eine noch düsterere Bilanz. In fünf Spielen gelangen KSC nur fünf Treffer, während die Defensive 14 Gegentore hinnehmen musste.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juli 2025 in einem Freundschaftsspiel statt – St. Pauli gewann dabei auswärts mit 6:1 gegen den Karlsruher SC. In der 2. Bundesliga liegt das letzte Duell weiter zurück: Im April 2024 siegte KSC zu Hause mit 2:1. Aus den letzten fünf Begegnungen insgesamt – inklusive des Freundschaftsspiels – gewann St. Pauli dreimal, KSC einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

St. Pauli vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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