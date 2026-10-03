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Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Tschechien heute live im TV und Livestream?

Spanien - Tschechien
Spanien
Tschechien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Spanien gegen Tschechien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Spanien und Tschechien beginnt am 03.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Spanien gegen Tschechien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Nuevo Carlos Tartiere

Wer zeigt / überträgt Spanien vs Tschechien heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

DAZN

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Spanien vs. Tschechien: Spielvorschau

Spanien empfängt Tschechien im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo in der UEFA Nations League Gruppe 3. Der amtierende Weltmeister geht als klarer Favorit in diese Partie und hat in dieser Spielzeit noch keine Punkte abgegeben.

Luis de la Fuentes Mannschaft kommt in blendender Verfassung. Zuletzt bezwang Spanien Kroatien mit 4:1 und setzte sich zuvor mit 3:2 gegen England durch – ein weiterer Beweis dafür, dass La Roja nach dem WM-Triumph in Nordamerika nichts von ihrer Schlagkraft eingebüßt hat.

Ein Wermutstropfen für den Gastgeber: Nico Williams hat sich mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Kader zurückgezogen. De la Fuente deutete zudem an, Lamine Yamal möglicherweise zu schonen, auch wenn der Barça-Youngster jederzeit entscheidend eingreifen kann.

Tschechien hingegen steckt tief in der Krise. Santi Denias Mannschaft hat alle drei bisherigen Nations-League-Spiele verloren und reist als Tabellenletzter nach Oviedo. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen England.

Für Tschechien geht es darum, nicht noch weiter abgehängt zu werden. Für Spanien ist es die nächste Gelegenheit, die Tabellenführung zu festigen und die Dominanz der vergangenen Monate zu bestätigen.

Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.


Spanien vs. Tschechien: Aufstellungen

Spanien vs Tschechien Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Spanien crest
Spanien
ESP
Aufstellung
Tschechien crest
Tschechien
CZE
4-2-3-1
U. SimonU. SimonP. CubarsiP. CubarsiM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenM. PubillM. PubillPedriPedriD. OlmoD. OlmoRodriRodriÁlex BaenaÁlex BaenaL. YamalL. YamalM. OyarzabalM. OyarzabalM. KovarM. KovarL. KrejciL. Krejciteam-logoJ. SlamaR. HranacR. HranacS. ChaloupekS. ChaloupekL. AmbrosL. Ambrosteam-logoM. RadostaL. CervL. CervM. SadilekM. Sadilekteam-logoO. LingrA. HlozekA. Hlozek
Tschechien crest
Tschechien
CZE
4-3-3
Spanien

Startelf

Tschechien

Trainer

  • L. de la Fuente
  • S. Denia

Form

ESP

ESP - Form

BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
ENG
S2-3
CRO
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CZE

CZE - Form

KOR
N2-1
SAF
U1-1
MEX
N0-3
CRO
N1-2
ENG
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Spanien präsentiert sich in dieser Saison in Topform und gewann alle fünf der jüngsten Pflichtspiele. Nach den WM-Siegen gegen Belgien (2:1), Frankreich (2:0) und Argentinien (1:0) setzte die Mannschaft diese Serie in der Nations League nahtlos fort – mit einem 3:2 gegen England und zuletzt einem 4:1 gegen Kroatien. In diesen fünf Partien erzielte Spanien 12 Tore und kassierte lediglich vier.

Tschechien kommt dagegen mit einer Bilanz von einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Beim WM-Auftakt gab es ein 1:1 gegen Südafrika, doch danach folgten Niederlagen gegen Südkorea (1:2), Mexiko (0:3), Kroatien (1:2) und zuletzt England (0:2). In diesen Spielen traf Tschechien nur fünfmal, kassierte aber neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SpanienUnentschiedenTschechien
4
1
0
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
2
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
END
UEFA Nations League A
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
1
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
END
European Championship Qualification
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
European Championship Qualification
Spanien badge
Spanien
ESP
2
Tschechien badge
Tschechien
CZE
1
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt: Spanien gewann damals mit 2:0. Zuvor trennten sich die Teams im gleichen Wettbewerb mit 2:2. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen – darunter auch Begegnungen bei der EM 2016 sowie in der EM-Qualifikation – hat Spanien dreimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, ohne eine einzige Niederlage.

Spanien vs. Tschechien: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpanienSpanienESP
220073+46
S
S
2
EnglandEnglandENG
210143+13
S
N
3
KroatienKroatienCRO
210135-23
N
S
4
TschechienTschechienCZE
200214-30
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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