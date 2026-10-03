Das Spiel zwischen Spanien und Tschechien beginnt am 03.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Spanien gegen Tschechien

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Wer zeigt / überträgt Spanien vs Tschechien heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Spanien vs. Tschechien: Spielvorschau

Spanien empfängt Tschechien im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo in der UEFA Nations League Gruppe 3. Der amtierende Weltmeister geht als klarer Favorit in diese Partie und hat in dieser Spielzeit noch keine Punkte abgegeben.

Luis de la Fuentes Mannschaft kommt in blendender Verfassung. Zuletzt bezwang Spanien Kroatien mit 4:1 und setzte sich zuvor mit 3:2 gegen England durch – ein weiterer Beweis dafür, dass La Roja nach dem WM-Triumph in Nordamerika nichts von ihrer Schlagkraft eingebüßt hat.

Ein Wermutstropfen für den Gastgeber: Nico Williams hat sich mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Kader zurückgezogen. De la Fuente deutete zudem an, Lamine Yamal möglicherweise zu schonen, auch wenn der Barça-Youngster jederzeit entscheidend eingreifen kann.

Tschechien hingegen steckt tief in der Krise. Santi Denias Mannschaft hat alle drei bisherigen Nations-League-Spiele verloren und reist als Tabellenletzter nach Oviedo. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen England.

Für Tschechien geht es darum, nicht noch weiter abgehängt zu werden. Für Spanien ist es die nächste Gelegenheit, die Tabellenführung zu festigen und die Dominanz der vergangenen Monate zu bestätigen.

Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.





Spanien vs. Tschechien: Aufstellungen

Form

Spanien präsentiert sich in dieser Saison in Topform und gewann alle fünf der jüngsten Pflichtspiele. Nach den WM-Siegen gegen Belgien (2:1), Frankreich (2:0) und Argentinien (1:0) setzte die Mannschaft diese Serie in der Nations League nahtlos fort – mit einem 3:2 gegen England und zuletzt einem 4:1 gegen Kroatien. In diesen fünf Partien erzielte Spanien 12 Tore und kassierte lediglich vier.

Tschechien kommt dagegen mit einer Bilanz von einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Beim WM-Auftakt gab es ein 1:1 gegen Südafrika, doch danach folgten Niederlagen gegen Südkorea (1:2), Mexiko (0:3), Kroatien (1:2) und zuletzt England (0:2). In diesen Spielen traf Tschechien nur fünfmal, kassierte aber neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt: Spanien gewann damals mit 2:0. Zuvor trennten sich die Teams im gleichen Wettbewerb mit 2:2. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen – darunter auch Begegnungen bei der EM 2016 sowie in der EM-Qualifikation – hat Spanien dreimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, ohne eine einzige Niederlage.

Spanien vs. Tschechien: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 S S 2 England ENG 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 3 Kroatien CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 N S 4 Tschechien CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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