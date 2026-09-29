Das Spiel zwischen Spanien und Kroatien beginnt am 29.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Spanien gegen Kroatien

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

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Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend finden sich die verfügbaren Übertragungsoptionen.

Spanien vs. Kroatien: Spielvorschau

Weltmeister Spanien empfängt Kroatien im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla zum Auftakt der UEFA Nations League A 2026/27. Die Partie gehört zur Gruppe A3, in der auch England und Tschechien vertreten sind.

Spanien kommt als amtierender Weltmeister in diese Begegnung – ein Status, der dem Duell erhebliches Gewicht verleiht. Die Mannschaft von Luis de la Fuente hat zuletzt auch in der Nations League überzeugt und beim 3:2-Heimsieg gegen England gezeigt, dass die Form aus dem Turnier nahtlos anhält.

Kroatien hingegen reist mit frischen Eindrücken aus der Nations League an: Die Mannschaft von Slaven Bilić setzte sich zum Auftakt mit 2:1 gegen Tschechien durch und bewies damit, dass das Team trotz des WM-Ausscheidens im Achtelfinale gegen Portugal Qualität besitzt.

Luka Modrić bleibt die zentrale Figur im kroatischen Spiel. Davor Šuker hat öffentlich gewarnt, Kroatien zu unterschätzen, und den erfahrenen Mittelfeldstrategen als potenziellen Unruhestifter für die spanische Defensive bezeichnet.

Die Partie in Sevilla war bereits ausverkauft, bevor sie angepfiffen wurde – ein Beleg für das enorme Interesse rund um den neuen Weltmeister. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.





Spanien vs. Kroatien: Aufstellungen

Form

Spanien kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:2 gegen England in der Nations League, zuvor sicherte sich die Mannschaft mit einem 1:0 gegen Argentinien den WM-Titel. Weitere Erfolge gegen Frankreich (2:0), Belgien (2:1) und Portugal (1:0) unterstreichen die Konstanz. Insgesamt erzielte Spanien in diesen fünf Spielen neun Treffer und kassierte lediglich zwei.

Kroatien weist aus den vergangenen fünf Partien drei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:1 gegen Tschechien in der Nations League, zuvor schied sie bei der WM mit 1:2 gegen Portugal aus. Siege gegen Ghana (2:1) und Panama (1:0) stehen einer 2:4-Niederlage gegen England gegenüber. In der Summe erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand bei der Euro 2024 statt, wo Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams im Juni 2023 in einem Nations-League-Spiel in Kroatien torlos. Über die letzten fünf direkten Duelle hält Spanien die klar bessere Bilanz – das deutlichste Ergebnis war ein 6:0-Heimsieg im September 2018.

Spanien vs. Kroatien: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 1 1 0 0 3 2 +1 3 S 2 Kroatien CRO 1 1 0 0 2 1 +1 3 S 3 England ENG 1 0 0 1 2 3 -1 0 N 4 Tschechien CZE 1 0 0 1 1 2 -1 0 N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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