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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Sonnenhof Großaspach - Waldhof Mannheim
Sonnenhof Großaspach
Waldhof Mannheim
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Sonnenhof Großaspach gegen Waldhof Mannheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Waldhof Mannheim beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Sonnenhof Großaspach gegen Waldhof Mannheim

Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Dort kann die Partie als Livestream empfangen werden.

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Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Sonnenhof Großaspach auf Waldhof Mannheim. Beide Teams befinden sich in einer Phase der Saison, in der Punkte dringend gebraucht werden.

Größaspach-Trainer Pascal Reinhardt steht mit seiner Mannschaft unter Druck. Die jüngsten Ergebnisse waren durchwachsen, und die Heimstärke muss her, um Anschluss an die vorderen Tabellenplätze zu finden.

Waldhof Mannheim reist mit etwas mehr Rückenwind an. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft zuletzt stabilisiert, auch wenn die Form nicht durchgehend überzeugend war.

Die Begegnung verspricht ein offenes Duell zweier Teams, die sich aus vergangenen Aufeinandertreffen gut kennen. Waldhof hat in der jüngeren Vergangenheit die Nase vorn gehabt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Sonnenhof Großaspach vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Reinhardt

Form

SHG

SHG - Form

FCI
N0-2
TSG
S1-0
HAV
U2-2
VEL
U1-1
SAB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WMA

WMA - Form

SVW
S0-1
ESN
N1-2
PRM
S2-0
ELV
S2-1
M05
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Saarbrücken, nachdem zuvor zwei Remis gegen SC Verl und TSV Havelse geholt worden waren. Insgesamt erzielte Großaspach in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte sieben.

Waldhof Mannheim weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf, wobei zwei der jüngsten Begegnungen Testspiele waren. In der Liga gewann Waldhof zuletzt mit 2:0 gegen Preußen Münster, verlor aber zuvor mit 1:2 gegen RW Essen. Die Mannschaft von Rui Mota erzielte in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sonnenhof GroßaspachUnentschiedenWaldhof Mannheim
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
END
Deutschland 4
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
3
END
Deutschland 4
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
END
Deutschland 4
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
END
9Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Juni 2020 in der 3. Liga statt, als Waldhof Mannheim mit 3:2 die Oberhand behielt. Blickt man auf die fünf bekannten Duelle zurück, hat Waldhof die Nase vorn, darunter auch ein deutliches 3:0 bei Großaspach im November 2019. Großaspach konnte die Serie jedoch unterbrechen und zeigte sich in einzelnen Begegnungen durchaus konkurrenzfähig.

Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
7601197+1218
S
S
N
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
73311515012
U
S
N
U
S
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
73131110+110
S
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
72328809
S
N
U
U
S
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
71151015-54
N
N
U
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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