Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Waldhof Mannheim beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Sonnenhof Großaspach gegen Waldhof Mannheim

Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Dort kann die Partie als Livestream empfangen werden.

Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Sonnenhof Großaspach auf Waldhof Mannheim. Beide Teams befinden sich in einer Phase der Saison, in der Punkte dringend gebraucht werden.

Größaspach-Trainer Pascal Reinhardt steht mit seiner Mannschaft unter Druck. Die jüngsten Ergebnisse waren durchwachsen, und die Heimstärke muss her, um Anschluss an die vorderen Tabellenplätze zu finden.

Waldhof Mannheim reist mit etwas mehr Rückenwind an. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft zuletzt stabilisiert, auch wenn die Form nicht durchgehend überzeugend war.

Die Begegnung verspricht ein offenes Duell zweier Teams, die sich aus vergangenen Aufeinandertreffen gut kennen. Waldhof hat in der jüngeren Vergangenheit die Nase vorn gehabt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Form

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Saarbrücken, nachdem zuvor zwei Remis gegen SC Verl und TSV Havelse geholt worden waren. Insgesamt erzielte Großaspach in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte sieben.

Waldhof Mannheim weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf, wobei zwei der jüngsten Begegnungen Testspiele waren. In der Liga gewann Waldhof zuletzt mit 2:0 gegen Preußen Münster, verlor aber zuvor mit 1:2 gegen RW Essen. Die Mannschaft von Rui Mota erzielte in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Juni 2020 in der 3. Liga statt, als Waldhof Mannheim mit 3:2 die Oberhand behielt. Blickt man auf die fünf bekannten Duelle zurück, hat Waldhof die Nase vorn, darunter auch ein deutliches 3:0 bei Großaspach im November 2019. Großaspach konnte die Serie jedoch unterbrechen und zeigte sich in einzelnen Begegnungen durchaus konkurrenzfähig.

Sonnenhof Großaspach vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.