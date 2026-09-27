Das Spiel zwischen Serbien und Niederlande beginnt am 27.09.2026, 18:00.
Anstoßzeit Serbien gegen Niederlande
Wer zeigt / überträgt Serbien vs Niederlande heute live im TV und Livestream?
Das Spiel zwischen Serbien und den Niederlanden ist in Deutschland und weiteren Regionen über DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.
Serbien vs. Niederlande: Spielvorschau
Im Stadion Rajko Mitic in Belgrad empfängt Serbien die Niederlande in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen in Gruppe 2 unter Druck – ein Sieg ist für die weiteren Ambitionen in der Gruppe unerlässlich.
Serbien befindet sich in einer schwierigen Phase. Vier der letzten fünf Spiele gingen verloren, darunter ein 1:2 gegen Griechenland in der Nations League zuletzt. Trainer Veljko Paunovic steht vor der Aufgabe, seine Mannschaft zu stabilisieren.
Die Niederlande dagegen reist mit gemischten Gefühlen an. Nach einem 1:1 gegen Deutschland in der Nations League zuletzt und einer Weltmeisterschaft, bei der das Aus im Achtelfinale gegen Marokko folgte, sucht die Mannschaft von Trainer Xavi Hernández nach Konstanz.
Mit Spielern wie Virgil van Dijk, Cody Gakpo und Ryan Gravenberch verfügt die niederländische Auswahl über individuelle Klasse. Doch die Ergebnisse spiegeln das Potenzial des Kaders bislang nicht vollständig wider.
Auf serbischer Seite trägt Dusan Tadic als erfahrener Akteur Verantwortung, während Sergej Milinkovic-Savic im Mittelfeld das Spiel lenken soll. Das Heimrecht könnte im engen Gruppenrennen den entscheidenden Vorteil bringen.
Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.
Serbien vs. Niederlande: Aufstellungen
Serbien vs Niederlande Voraussichtliche Aufstellungen
Startelf
Trainer
- V. Paunovic
- Xavi Hernández
Form
Serbien kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage, ein 1:2 gegen Griechenland in der Nations League, setzte die Serie fort. Davor verlor die Mannschaft mit 1:5 gegen Mexiko und 0:3 gegen Kap Verde – insgesamt kassierte Serbien in diesem Zeitraum elf Gegentore und erzielte selbst nur zehn.
Die Niederlande steht besser da, auch wenn die Ergebnisse nicht durchweg überzeugten. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennte sie sich 1:1 von Deutschland, zuvor schied sie bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Marokko aus. Beim 5:1 gegen Schweden zeigte die Niederlande ihre offensiven Qualitäten deutlich.
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
Die jüngste Begegnung beider Mannschaften liegt weit zurück: Bei der Weltmeisterschaft 2006 setzte sich die Niederlande mit 1:0 gegen Serbien durch. Aus dem vorliegenden Datensatz geht nur diese eine direkte Begegnung hervor – die Niederlande gewann dieses Duell.
Serbien vs. Niederlande: Die Tabellen
Grp. 2
|#
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