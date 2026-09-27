Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoSerbien
Stadion Rajko Mitic
team-logoNiederlande
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. Niederlande heute live im TV und Livestream?

Serbien - Niederlande
Serbien
Niederlande
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Serbien gegen Niederlande. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Serbien und Niederlande beginnt am 27.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Serbien gegen Niederlande

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Stadion Rajko Mitic

Wer zeigt / überträgt Serbien vs Niederlande heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Serbien und den Niederlanden ist in Deutschland und weiteren Regionen über DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Serbien vs. Niederlande: Spielvorschau

Im Stadion Rajko Mitic in Belgrad empfängt Serbien die Niederlande in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen in Gruppe 2 unter Druck – ein Sieg ist für die weiteren Ambitionen in der Gruppe unerlässlich.

Serbien befindet sich in einer schwierigen Phase. Vier der letzten fünf Spiele gingen verloren, darunter ein 1:2 gegen Griechenland in der Nations League zuletzt. Trainer Veljko Paunovic steht vor der Aufgabe, seine Mannschaft zu stabilisieren.

Die Niederlande dagegen reist mit gemischten Gefühlen an. Nach einem 1:1 gegen Deutschland in der Nations League zuletzt und einer Weltmeisterschaft, bei der das Aus im Achtelfinale gegen Marokko folgte, sucht die Mannschaft von Trainer Xavi Hernández nach Konstanz.

Mit Spielern wie Virgil van Dijk, Cody Gakpo und Ryan Gravenberch verfügt die niederländische Auswahl über individuelle Klasse. Doch die Ergebnisse spiegeln das Potenzial des Kaders bislang nicht vollständig wider.

Auf serbischer Seite trägt Dusan Tadic als erfahrener Akteur Verantwortung, während Sergej Milinkovic-Savic im Mittelfeld das Spiel lenken soll. Das Heimrecht könnte im engen Gruppenrennen den entscheidenden Vorteil bringen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.


Serbien vs. Niederlande: Aufstellungen

Serbien vs Niederlande Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Serbien crest
Serbien
SER
Aufstellung
Niederlande crest
Niederlande
NED
4-2-3-1
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-Savicteam-logoS. Erakovicteam-logoN. SimicS. PavlovicS. PavlovicA. TerzicA. TerzicF. KosticF. KosticS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicS. LukicS. LukicA. ZivkovicA. ZivkovicD. TadicD. TadicL. JovicL. JovicB. VerbruggenB. VerbruggenV. van DijkV. van DijkJ. van HeckeJ. van HeckeM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesT. KoopmeinersT. KoopmeinersT. ReijndersT. ReijndersC. SummervilleC. SummervilleC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchM. MeerdinkM. Meerdink
Niederlande crest
Niederlande
NED
4-4-2
Serbien

Startelf

Niederlande

Trainer

  • V. Paunovic
  • Xavi Hernández

Form

SER

SER - Form

ESP
N3-0
KSA
S2-1
CPV
N3-0
MEX
N5-1
GRI
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NED

NED - Form

JPN
U2-2
SWE
S5-1
TUN
S1-3
MAR
N1-1
GER
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Serbien kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage, ein 1:2 gegen Griechenland in der Nations League, setzte die Serie fort. Davor verlor die Mannschaft mit 1:5 gegen Mexiko und 0:3 gegen Kap Verde – insgesamt kassierte Serbien in diesem Zeitraum elf Gegentore und erzielte selbst nur zehn.

Die Niederlande steht besser da, auch wenn die Ergebnisse nicht durchweg überzeugten. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennte sie sich 1:1 von Deutschland, zuvor schied sie bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Marokko aus. Beim 5:1 gegen Schweden zeigte die Niederlande ihre offensiven Qualitäten deutlich.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SerbienUnentschiedenNiederlande
0
0
1
Weltmeisterschaft
Serbien badge
Serbien
SER
0
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
0Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Die jüngste Begegnung beider Mannschaften liegt weit zurück: Bei der Weltmeisterschaft 2006 setzte sich die Niederlande mit 1:0 gegen Serbien durch. Aus dem vorliegenden Datensatz geht nur diese eine direkte Begegnung hervor – die Niederlande gewann dieses Duell.

Serbien vs. Niederlande: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
110021+13
S
2
DeutschlandDeutschlandGER
10101101
U
3
NiederlandeNiederlandeNED
10101101
U
4
SerbienSerbienSER
100112-10
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen