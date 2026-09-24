Das Spiel zwischen Serbien und Griechenland beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Serbien gegen Griechenland

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Wer zeigt / überträgt Serbien vs Griechenland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Serbien und Griechenland wird live auf DAZN übertragen.

Serbien vs. Griechenland: Spielvorschau

Im Stadion Rajko Mitić in Belgrad empfängt Serbien die griechische Nationalmannschaft in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen unter Druck, Punkte zu sammeln, und das Duell verspricht intensive Zweikämpfe und taktische Spannung.

Serbien hat zuletzt eine wechselhafte Phase durchlebt. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die in der Offensive durchaus für Tore sorgen kann, defensiv aber anfällig wirkt. Trainer Veljko Paunovic wird sein Team auf einen Gegner einstellen müssen, der trotz eigener Formprobleme schwer zu bespielen ist.

Bei Serbien sorgt die Rückkehr von Dusan Tadic für Aufsehen. Der erfahrene Spielmacher hat sein Comeback in der Nationalmannschaft nach zweijähriger Pause bestätigt und steht laut der voraussichtlichen Aufstellung wieder im Kader.

Griechenland reist unter Trainer Ivan Jovanovic nach Belgrad und befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen nicht gewonnen und tat sich vor allem im Angriff schwer, Tore zu erzielen.

Dennoch ist Griechenland kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Die defensive Stabilität der Mannschaft – nur drei Gegentore in den letzten fünf Spielen – macht sie zu einem unbequemen Kontrahenten für jeden Angriff.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Serbien vs. Griechenland: Aufstellungen

Form

Serbien kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Mexiko. Zuvor unterlag die Mannschaft sowohl gegen Kap Verde als auch gegen Spanien jeweils mit 0:3. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, beide mit 2:1. Insgesamt erzielte Serbien in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber 14 Gegentreffer.

Griechenland hat in den letzten fünf Spielen keinen Sieg eingefahren und kommt auf drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden sowie torlose Remis gegen Ungarn und Weißrussland. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum außer gegen Italien war ein 0:1 gegen Paraguay. Griechenland traf nur zweimal und kassierte drei Gegentore in diesen fünf Spielen.

Bilanz direkte Duelle

In der jüngeren Vergangenheit haben sich beide Mannschaften zweimal gegenübergestanden, wobei Serbien die Nase vorn hatte. Das letzte Aufeinandertreffen fand im November 2014 statt, als Griechenland ein Freundschaftsspiel mit 0:2 verlor. Davor gewann Griechenland im August 2010 ein Freundschaftsspiel in Belgrad mit 1:0. Die Serie ist damit ausgeglichen: je ein Sieg für jede Seite aus den vorliegenden Daten.

Serbien vs. Griechenland: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Deutschland GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Griechenland GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Niederlande NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbien SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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