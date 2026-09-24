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Wer zeigt / überträgt Serbien vs. Griechenland heute live im TV und Livestream?

Serbien - Griechenland
Serbien
Griechenland
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Serbien gegen Griechenland. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Serbien und Griechenland beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Serbien gegen Griechenland

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Stadion Rajko Mitic

Wer zeigt / überträgt Serbien vs Griechenland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Serbien und Griechenland wird live auf DAZN übertragen.

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Serbien vs. Griechenland: Spielvorschau

Im Stadion Rajko Mitić in Belgrad empfängt Serbien die griechische Nationalmannschaft in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen unter Druck, Punkte zu sammeln, und das Duell verspricht intensive Zweikämpfe und taktische Spannung.

Serbien hat zuletzt eine wechselhafte Phase durchlebt. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die in der Offensive durchaus für Tore sorgen kann, defensiv aber anfällig wirkt. Trainer Veljko Paunovic wird sein Team auf einen Gegner einstellen müssen, der trotz eigener Formprobleme schwer zu bespielen ist.

Bei Serbien sorgt die Rückkehr von Dusan Tadic für Aufsehen. Der erfahrene Spielmacher hat sein Comeback in der Nationalmannschaft nach zweijähriger Pause bestätigt und steht laut der voraussichtlichen Aufstellung wieder im Kader.

Griechenland reist unter Trainer Ivan Jovanovic nach Belgrad und befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen nicht gewonnen und tat sich vor allem im Angriff schwer, Tore zu erzielen.

Dennoch ist Griechenland kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Die defensive Stabilität der Mannschaft – nur drei Gegentore in den letzten fünf Spielen – macht sie zu einem unbequemen Kontrahenten für jeden Angriff.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Serbien vs. Griechenland: Aufstellungen

Serbien vs Griechenland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Serbien crest
Serbien
SER
Aufstellung
Griechenland crest
Griechenland
GRI
4-2-3-1
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicS. PavlovicS. Pavlovicteam-logoS. ErakovicK. NedeljkovicK. Nedeljkovicteam-logoS. BukinacA. ZivkovicA. ZivkovicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicS. LukicS. LukicF. KosticF. KosticD. TadicD. TadicL. JovicL. JovicK. TzolakisK. TzolakisG. VagiannidisG. VagiannidisK. KoulierakisK. KoulierakisK. TsimikasK. TsimikasK. MavropanosK. MavropanosC. TzolisC. Tzolisteam-logoC. MouzakitisG. MasourasG. MasourasC. ZafeirisC. ZafeirisK. KaretsasK. KaretsasA. DouvikasA. Douvikas
Griechenland crest
Griechenland
GRI
4-2-3-1
Serbien

Startelf

Griechenland

Trainer

  • V. Paunovic
  • I. Jovanovic

Form

SER

SER - Form

LET
S2-1
ESP
N3-0
KSA
S2-1
CPV
N3-0
MEX
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GRI

GRI - Form

WEI
U0-0
PAR
N0-1
HUN
U0-0
SWE
U2-2
ITA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
2/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Serbien kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Mexiko. Zuvor unterlag die Mannschaft sowohl gegen Kap Verde als auch gegen Spanien jeweils mit 0:3. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, beide mit 2:1. Insgesamt erzielte Serbien in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber 14 Gegentreffer.

Griechenland hat in den letzten fünf Spielen keinen Sieg eingefahren und kommt auf drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden sowie torlose Remis gegen Ungarn und Weißrussland. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum außer gegen Italien war ein 0:1 gegen Paraguay. Griechenland traf nur zweimal und kassierte drei Gegentore in diesen fünf Spielen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SerbienUnentschiedenGriechenland
1
0
1
Freundschaftsspiele
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
Serbien badge
Serbien
SER
2
END
Freundschaftsspiele
Serbien badge
Serbien
SER
0
Griechenland badge
Griechenland
GRI
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

In der jüngeren Vergangenheit haben sich beide Mannschaften zweimal gegenübergestanden, wobei Serbien die Nase vorn hatte. Das letzte Aufeinandertreffen fand im November 2014 statt, als Griechenland ein Freundschaftsspiel mit 0:2 verlor. Davor gewann Griechenland im August 2010 ein Freundschaftsspiel in Belgrad mit 1:0. Die Serie ist damit ausgeglichen: je ein Sieg für jede Seite aus den vorliegenden Daten.

Serbien vs. Griechenland: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
DeutschlandDeutschlandGER
00000000
2
GriechenlandGriechenlandGRI
00000000
3
NiederlandeNiederlandeNED
00000000
4
SerbienSerbienSER
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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