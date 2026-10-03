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UEFA Nations League B
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Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. Slowenien heute live im TV und Livestream?

Schweiz - Slowenien
Schweiz
Slowenien
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Schweiz gegen Slowenien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schweiz und Slowenien beginnt am 03.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schweiz gegen Slowenien

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UEFA Nations League B - Spielwoche 3
Swissporarena

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs Slowenien heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Streaming-Optionen für Schweiz vs. Slowenien sind nachfolgend aufgeführt.

DAZN

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Schweiz vs. Slowenien: Spielvorschau

Die Schweiz empfängt Slowenien in der UEFA Nations League B in der Swissporarena in Luzern. Beide Mannschaften treffen in einem Gruppenspiel aufeinander, das für die weitere Entwicklung der Gruppe 1 richtungsweisend sein könnte.

Murat Yakin hat die Schweiz zuletzt in starker Verfassung präsentiert. Nach dem Erreichen des WM-Viertelfinals – dem besten Abschneiden seit 72 Jahren – startete die Nati mit zwei überzeugenden Siegen in die Nations League: erst ein 3:0 gegen Nordmazedonien, dann ein 3:0 gegen Schottland in Glasgow.

Slowenien hingegen zeigt sich in dieser Nations-League-Kampagne noch unbeständig. Unter Boštjan Cesar startete die Mannschaft mit einem torlosen Remis gegen Schottland, ehe sie zuletzt Nordmazedonien mit 2:0 bezwang – ein Sieg, der etwas Schwung in die Kampagne brachte.

Die Schweiz reist als klarer Tabellenführer nach Luzern und hat in dieser Gruppe noch keinen Punkt abgegeben. Für Slowenien geht es darum, den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen.

Es folgen alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream für das Spiel.


Schweiz vs. Slowenien: Aufstellungen

Schweiz vs Slowenien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Schweiz crest
Schweiz
SUI
Aufstellung
Slowenien crest
Slowenien
SVN
5-4-1
G. KobelG. KobelM. AkanjiM. AkanjiZ. AthekameZ. AthekameR. RodriguezR. RodriguezN. ElvediN. ElvediD. NdoyeD. NdoyeA. JashariA. JashariJ. ManzambiJ. ManzambiR. FreulerR. FreulerM. AebischerM. AebischerZ. AmdouniZ. AmdouniJ. OblakJ. Oblakteam-logoD. BrekaloJ. BijolJ. Bijolteam-logoZ. KarnicnikV. DrkusicV. Drkusicteam-logoE. Janzateam-logoA. Gnezda Cerinteam-logoT. BegicS. LovricS. LovricD. SturmD. Sturmteam-logoZ. Vipotnik
Slowenien crest
Slowenien
SVN
4-2-3-1
Schweiz

Startelf

Slowenien

Trainer

  • M. Yakin
  • B. Cesar

Form

SUI

SUI - Form

ALG
S2-0
COL
S0-0
ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SVN

SVN - Form

MTN
S2-3
CYP
U1-1
CRO
N2-1
SCO
U0-0
MKD
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Die Schweiz kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Die jüngsten Ergebnisse umfassen ein 3:0 gegen Schottland und ein 3:0 gegen Nordmazedonien in der Nations League, bevor das WM-Viertelfinale mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien endete. Davor gab es Siege gegen Kolumbien im Elfmeterschießen und Algerien mit 2:0. Über diese fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf.

Slowenien verzeichnet aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen Nordmazedonien in der Nations League, davor gab es ein 0:0 gegen Schottland. In dieser Fünfer-Serie erzielte Slowenien sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SchweizUnentschiedenSlowenien
3
1
1
WM-Qualifikation
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
WM-Qualifikation
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
END
European Championship Qualification
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
2
END
European Championship Qualification
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
WM-Qualifikation
Schweiz badge
Schweiz
SUI
1
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Oktober 2025 statt: In der WM-Qualifikation trennten sich Slowenien und die Schweiz 0:0. Zuvor hatte die Schweiz im September 2025 das Heimspiel im gleichen Wettbewerb mit 3:0 gewonnen. Aus den letzten fünf direkten Duellen hält die Schweiz drei Siege, Slowenien einen – dazu kommt ein Remis.

Schweiz vs. Slowenien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
220060+66
S
S
2
SlowenienSlowenienSVN
211020+24
S
U
3
SchottlandSchottlandSCO
201103-31
N
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
200205-50
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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