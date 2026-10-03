Das Spiel zwischen Schweiz und Slowenien beginnt am 03.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schweiz gegen Slowenien

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Swissporarena

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs Slowenien heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Streaming-Optionen für Schweiz vs. Slowenien sind nachfolgend aufgeführt.

Schweiz vs. Slowenien: Spielvorschau

Die Schweiz empfängt Slowenien in der UEFA Nations League B in der Swissporarena in Luzern. Beide Mannschaften treffen in einem Gruppenspiel aufeinander, das für die weitere Entwicklung der Gruppe 1 richtungsweisend sein könnte.

Murat Yakin hat die Schweiz zuletzt in starker Verfassung präsentiert. Nach dem Erreichen des WM-Viertelfinals – dem besten Abschneiden seit 72 Jahren – startete die Nati mit zwei überzeugenden Siegen in die Nations League: erst ein 3:0 gegen Nordmazedonien, dann ein 3:0 gegen Schottland in Glasgow.

Slowenien hingegen zeigt sich in dieser Nations-League-Kampagne noch unbeständig. Unter Boštjan Cesar startete die Mannschaft mit einem torlosen Remis gegen Schottland, ehe sie zuletzt Nordmazedonien mit 2:0 bezwang – ein Sieg, der etwas Schwung in die Kampagne brachte.

Die Schweiz reist als klarer Tabellenführer nach Luzern und hat in dieser Gruppe noch keinen Punkt abgegeben. Für Slowenien geht es darum, den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen.

Es folgen alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream für das Spiel.





Schweiz vs. Slowenien: Aufstellungen

Form

Die Schweiz kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Die jüngsten Ergebnisse umfassen ein 3:0 gegen Schottland und ein 3:0 gegen Nordmazedonien in der Nations League, bevor das WM-Viertelfinale mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien endete. Davor gab es Siege gegen Kolumbien im Elfmeterschießen und Algerien mit 2:0. Über diese fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf.

Slowenien verzeichnet aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen Nordmazedonien in der Nations League, davor gab es ein 0:0 gegen Schottland. In dieser Fünfer-Serie erzielte Slowenien sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Oktober 2025 statt: In der WM-Qualifikation trennten sich Slowenien und die Schweiz 0:0. Zuvor hatte die Schweiz im September 2025 das Heimspiel im gleichen Wettbewerb mit 3:0 gewonnen. Aus den letzten fünf direkten Duellen hält die Schweiz drei Siege, Slowenien einen – dazu kommt ein Remis.

Schweiz vs. Slowenien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweiz SUI 2 2 0 0 6 0 +6 6 S S 2 Slowenien SVN 2 1 1 0 2 0 +2 4 S U 3 Schottland SCO 2 0 1 1 0 3 -3 1 N U 4 Nordmazedonien MKD 2 0 0 2 0 5 -5 0 N N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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