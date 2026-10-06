Das Spiel zwischen Schweiz und Nordmazedonien beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schweiz gegen Nordmazedonien

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs Nordmazedonien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen der Schweiz und Nordmazedonien ist in ausgewählten Märkten live zu verfolgen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Schweiz vs. Nordmazedonien: Spielvorschau

Die Schweiz empfängt Nordmazedonien in der UEFA Nations League B, Gruppe 1. Murat Yakins Mannschaft geht als klarer Favorit in diese Partie und hat bislang eine makellose Kampagne absolviert.

Die Schweiz hat alle drei bisherigen Gruppenspiele gewonnen – darunter ein 3:0 gegen Nordmazedonien und ein 3:0 gegen Schottland in Glasgow. Zuletzt bezwang sie Slowenien mit 2:1 und bewies damit Comeback-Qualitäten nach einem frühen Rückstand.

Nordmazedonien hingegen steckt tief in der Krise. Goce Sedloskis Team hat alle drei Gruppenspiele verloren, dabei kein einziges Tor erzielt und neun Gegentreffer kassiert. Auch das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Schottland.

Für Nordmazedonien geht es in dieser Partie darum, zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Ein Sieg gegen die formstarken Schweizer wäre eine faustdicke Überraschung – die bisherigen Auftritte lassen wenig Hoffnung aufkommen.

Alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann, gibt es im Folgenden.





Schweiz vs. Nordmazedonien: Aufstellungen

Form

Die Schweiz präsentiert sich in herausragender Verfassung und hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:3 gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft. In der Nations League ist Yakins Elf noch ungeschlagen: Nach Siegen gegen Nordmazedonien (3:0) und Schottland (3:0) folgte zuletzt ein 2:1 gegen Slowenien. Über die letzten fünf Spiele erzielte die Schweiz insgesamt neun Tore.

Nordmazedonien hat dagegen vier der letzten fünf Spiele verloren und nur ein Unentschieden geholt. Die Mannschaft traf in diesem Zeitraum kein einziges Mal und kassierte insgesamt neun Gegentreffer. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Schottland, zuvor eine 0:3-Niederlage gegen die Schweiz und ein 0:4 gegen die Türkei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 UEFA Nations League B Nordmazedonien MKD 0 Schweiz SUI 3 END 3 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen in diesem Datensatz fand in der laufenden Nations-League-Kampagne statt: Am 26. September 2026 gewann die Schweiz das Heimspiel gegen Nordmazedonien mit 3:0. Die Bilanz aus diesem Vergleich spricht damit klar für die Eidgenossen.

Schweiz vs. Nordmazedonien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweiz SUI 3 3 0 0 8 1 +7 9 S S S 2 Slowenien SVN 3 1 1 1 3 2 +1 4 N S U 3 Schottland SCO 3 1 1 1 2 3 -1 4 S N U 4 Nordmazedonien MKD 3 0 0 3 0 7 -7 0 N N N Aufstieg Play-offs Aufstieg Abstieg Play-offs Abstieg

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