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UEFA Nations League B
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Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream?

Schweiz - Nordmazedonien
Schweiz
Nordmazedonien
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Schweiz gegen Nordmazedonien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schweiz und Nordmazedonien beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schweiz gegen Nordmazedonien

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs Nordmazedonien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen der Schweiz und Nordmazedonien ist in ausgewählten Märkten live zu verfolgen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Schweiz vs. Nordmazedonien: Spielvorschau

Die Schweiz empfängt Nordmazedonien in der UEFA Nations League B, Gruppe 1. Murat Yakins Mannschaft geht als klarer Favorit in diese Partie und hat bislang eine makellose Kampagne absolviert.

Die Schweiz hat alle drei bisherigen Gruppenspiele gewonnen – darunter ein 3:0 gegen Nordmazedonien und ein 3:0 gegen Schottland in Glasgow. Zuletzt bezwang sie Slowenien mit 2:1 und bewies damit Comeback-Qualitäten nach einem frühen Rückstand.

Nordmazedonien hingegen steckt tief in der Krise. Goce Sedloskis Team hat alle drei Gruppenspiele verloren, dabei kein einziges Tor erzielt und neun Gegentreffer kassiert. Auch das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Schottland.

Für Nordmazedonien geht es in dieser Partie darum, zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Ein Sieg gegen die formstarken Schweizer wäre eine faustdicke Überraschung – die bisherigen Auftritte lassen wenig Hoffnung aufkommen.

Alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann, gibt es im Folgenden.


Schweiz vs. Nordmazedonien: Aufstellungen

Schweiz vs Nordmazedonien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Schweiz crest
Schweiz
SUI
Aufstellung
Nordmazedonien crest
Nordmazedonien
MKD
3-4-2-1
G. KobelG. KobelEray CömertEray CömertS. BritschgiS. BritschgiM. AkanjiM. AkanjiZ. AthekameZ. AthekameD. SowD. SowD. NdoyeD. NdoyeA. JashariA. JashariM. AebischerM. AebischerJ. ManzambiJ. Manzambiteam-logoW. BoteliS. DimitrievskiS. DimitrievskiV. MusliuV. Musliuteam-logoA. Meljichiteam-logoM. Mladenovskiteam-logoM. Gashtarovteam-logoB. IlievskiE. ElmasE. Elmasteam-logoL. Stankovskiteam-logoE. Bardhiteam-logoS. Herrerateam-logoB. Miovski
Nordmazedonien crest
Nordmazedonien
MKD
4-2-3-1
Schweiz

Startelf

Nordmazedonien

Trainer

  • M. Yakin
  • G. Sedloski

Form

SUI

SUI - Form

COL
S0-0
ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MKD

MKD - Form

BIH
U0-0
TUR
N4-0
SUI
N0-3
SVN
N2-0
SCO
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
0/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Die Schweiz präsentiert sich in herausragender Verfassung und hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:3 gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft. In der Nations League ist Yakins Elf noch ungeschlagen: Nach Siegen gegen Nordmazedonien (3:0) und Schottland (3:0) folgte zuletzt ein 2:1 gegen Slowenien. Über die letzten fünf Spiele erzielte die Schweiz insgesamt neun Tore.

Nordmazedonien hat dagegen vier der letzten fünf Spiele verloren und nur ein Unentschieden geholt. Die Mannschaft traf in diesem Zeitraum kein einziges Mal und kassierte insgesamt neun Gegentreffer. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Schottland, zuvor eine 0:3-Niederlage gegen die Schweiz und ein 0:4 gegen die Türkei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SchweizUnentschiedenNordmazedonien
1
0
0
UEFA Nations League B
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
3Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen in diesem Datensatz fand in der laufenden Nations-League-Kampagne statt: Am 26. September 2026 gewann die Schweiz das Heimspiel gegen Nordmazedonien mit 3:0. Die Bilanz aus diesem Vergleich spricht damit klar für die Eidgenossen.

Schweiz vs. Nordmazedonien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
330081+79
S
S
S
2
SlowenienSlowenienSVN
311132+14
N
S
U
3
SchottlandSchottlandSCO
311123-14
S
N
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
300307-70
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Play-offs Abstieg

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