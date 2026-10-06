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UEFA Nations League B
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Wer zeigt / überträgt Schottland vs. Slowenien heute live im TV und Livestream?

Schottland - Slowenien
Schottland
Slowenien
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Schottland gegen Slowenien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schottland und Slowenien beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schottland gegen Slowenien

Wer zeigt / überträgt Schottland vs Slowenien heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Streaming-Optionen für Schottland vs. Slowenien sind unten aufgeführt.

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Schottland vs. Slowenien: Spielvorschau

Schottland empfängt Slowenien in der UEFA Nations League B, Gruppe 1 – ein Duell, das für beide Seiten richtungsweisend ist.

Sébastien Pocognoli hat mit dem 2:0-Auswärtssieg in Nordmazedonien seinen ersten Pflichtspielerfolg als schottischer Nationaltrainer gefeiert. Andy Robertson krönte diesen Abend mit seinem 100. Länderspiel und trat damit in die Fußstapfen von Kenny Dalglish.

Doch der Rückstand auf die Tabellenspitze ist noch beträchtlich. Die 0:3-Heimniederlage gegen die Schweiz – verschärft durch den frühen Platzverweis gegen Jack Hendry – hat Spuren hinterlassen, und Pocognoli weiß, dass weitere Punkte dringend benötigt werden.

Slowenien reist als Tabellenzweiter an, steht aber ebenfalls unter Druck. Boštjan Cesars Mannschaft verlor zuletzt 1:2 gegen die Schweiz in Luzern, nachdem Dan Ndoye den entscheidenden Treffer für die Eidgenossen erzielte. Zuvor hatte Slowenien mit einem 2:0-Erfolg über Nordmazedonien überzeugt.

Die Ausgangslage ist klar: Schottland braucht einen Heimsieg, um den Anschluss nach oben zu wahren. Slowenien will die eigene Position im Rennen um den Gruppensieg festigen.

Hier erfahrt ihr alles zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Schottland vs. Slowenien: Aufstellungen

Schottland vs Slowenien Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Schottland crest
Schottland
SCO
Aufstellung
Slowenien crest
Slowenien
SVN
5-4-1
A. GunnA. Gunnteam-logoL. GrahamL. BinksL. BinksS. WelshS. WelshB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakL. FergusonL. FergusonB. GilmourB. GilmourJ. McGinnJ. McGinnA. RobertsonA. RobertsonR. ChristieR. ChristieK. BowieK. BowieJ. OblakJ. Oblakteam-logoD. ZecJ. BalkovecJ. BalkovecV. DrkusicV. DrkusicJ. BijolJ. Bijolteam-logoZ. Karnicnikteam-logoA. MatkoM. ZabukovnikM. ZabukovnikD. SturmD. Sturmteam-logoA. Gnezda Cerinteam-logoZ. Vipotnik
Slowenien crest
Slowenien
SVN
3-4-2-1
Schottland

Startelf

Slowenien

Trainer

  • Sébastien Pocognoli
  • B. Cesar

Form

SCO

SCO - Form

MAR
N0-1
BRA
N0-3
SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
2/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
SVN

SVN - Form

CYP
U1-1
CRO
N2-1
SCO
U0-0
MKD
S2-0
SUI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schottland kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Der jüngste Erfolg war das 2:0 in Nordmazedonien, während die Mannschaft zuvor 0:3 gegen die Schweiz verlor. In den fünf Begegnungen erzielte Schottland insgesamt ein Tor und kassierte sieben Gegentreffer – ein Muster, das die anhaltenden Offensivprobleme unterstreicht.

Slowenien weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Das 2:0 gegen Nordmazedonien war ein solider Auftritt, dem allerdings die 1:2-Niederlage gegen die Schweiz folgte. Insgesamt erzielte Slowenien in diesem Zeitraum sechs Tore und ließ vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SchottlandUnentschiedenSlowenien
2
3
0
UEFA Nations League B
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
Schottland badge
Schottland
SCO
0
END
WM-Qualifikation
Slowenien badge
Slowenien
SVN
2
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
END
Freundschaftsspiele
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
Schottland badge
Schottland
SCO
1
END
WM-Qualifikation
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
Schottland badge
Schottland
SCO
3
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete torlos – ein 0:0 in der Nations League im September 2026. Blickt man auf die letzten fünf direkten Vergleiche, so hält Schottland die bessere Bilanz mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg für Slowenien, dazu kommen zwei Unentschieden. Die Serie zeigt, dass Slowenien Schottland stets Paroli bieten kann, die Schotten aber in der Summe die Nase vorn hatten.

Schottland vs. Slowenien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
330081+79
S
S
S
2
SlowenienSlowenienSVN
311132+14
N
S
U
3
SchottlandSchottlandSCO
311123-14
S
N
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
300307-70
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Play-offs Abstieg

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