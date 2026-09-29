Das Spiel zwischen Schottland und Schweiz beginnt am 29.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schottland gegen Schweiz

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

Wer zeigt / überträgt Schottland vs Schweiz heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Streaming-Optionen für Schottland vs. Schweiz sind unten aufgeführt. Das Spiel wird auf DAZN sowie auf SRF zwei übertragen.

Schottland vs. Schweiz: Spielvorschau

Schottland empfängt die Schweiz am Dienstag, den 29. September im Hampden Park in Glasgow zum Auftakt der UEFA Nations League B – ein Duell zweier Mannschaften, die nach einem anstrengenden WM-Sommer in unterschiedlicher Verfassung in den Wettbewerb starten.

Sébastien Pocognoli gibt als neuer schottischer Nationaltrainer sein Heimdebüt vor der Tartan Army. Die Schotten schieden bei der WM 2026 in der Gruppenphase aus, trotz eines Auftaktsiegs gegen Haiti folgten Niederlagen gegen Marokko und Brasilien. Das Nations-League-Heimspiel gegen die Schweiz bietet die erste Gelegenheit, vor eigenem Publikum eine Reaktion zu zeigen.

Die Schweiz reist als Gruppenführer an und befindet sich in starker Form. Murat Yakins Mannschaft erreichte bei der WM das Viertelfinale – das beste Abschneiden seit 72 Jahren – und gewann das Auftaktspiel der Nations League auswärts gegen Nordmazedonien mit 3:0. Die Schweizer sind das Team mit dem klaren Aufwärtstrend.

Allerdings wurde der Schweizer Kader zuletzt von einer Affäre um gefälschte COVID-Zertifikate erschüttert. Sowohl Granit Xhaka als auch Breel Embolo wurden aus dem Aufgebot gestrichen – zwei Absenzen, die erheblichen Einfluss auf die Qualität des Schweizer Spiels haben könnten.

Schottland hingegen hat auf heimischem Boden zuletzt überzeugt. In der WM-Qualifikation 2025 gewann die Mannschaft drei aufeinanderfolgende Heimspiele gegen Griechenland, Weißrussland und Dänemark im Hampden Park – ein Zeichen dafür, dass die eigene Kulisse einen Unterschied macht.

Das Duell steht im Zeichen zweier Nationen, die in der Gruppe noch Boden gutmachen wollen. Schottland steht auf Rang zwei, die Schweiz führt die Gruppe an – ein Sieg für den Gastgeber würde die Verhältnisse umkehren.

Nachfolgend alle Informationen, wie und wo das Spiel live verfolgt werden kann.





Schottland vs. Schweiz: Aufstellungen

Form

Schottland kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen Slowenien in der Nations League. Zuvor verlor die Mannschaft bei der WM 0:3 gegen Brasilien und 0:1 gegen Marokko, gewann aber 1:0 gegen Haiti und 4:0 gegen Bolivien. Insgesamt erzielte Schottland in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte vier.

Die Schweiz präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien bei einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:0 gegen Nordmazedonien. Davor unterlag sie Argentinien im WM-Viertelfinale 1:3, besiegte zuvor aber Kolumbien im Elfmeterschießen nach 0:0, Algerien 2:0 und Kanada 2:1. In diesen fünf Spielen traf die Schweiz neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juni 2024 in der Gruppenphase der UEFA Euro 2024 statt und endete 1:1. Scott McTominay brachte Schottland in Führung, ehe Xherdan Shaqiri mit einem sehenswerten Schlenzer ausglich. Das einzige weitere dokumentierte Duell datiert aus dem März 2006, als die Schweiz ein Freundschaftsspiel gegen Schottland mit 3:1 gewann. Über beide Begegnungen hinweg ist die Bilanz ausgeglichen – je ein Sieg pro Mannschaft, dazu ein Unentschieden.

Schottland vs. Schweiz: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweiz SUI 1 1 0 0 3 0 +3 3 S 2 Schottland SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 U 3 Slowenien SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 U 4 Nordmazedonien MKD 1 0 0 1 0 3 -3 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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