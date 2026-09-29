Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoSchottland
Hampden Park
team-logoSchweiz
Ansehen auf DAZNAnsehen auf SRF zwei
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Schottland vs. Schweiz heute live im TV und Livestream?

Schottland - Schweiz
Schottland
Schweiz
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Schottland gegen Schweiz. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schottland und Schweiz beginnt am 29.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Schottland gegen Schweiz

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 2
Hampden Park

Wer zeigt / überträgt Schottland vs Schweiz heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Streaming-Optionen für Schottland vs. Schweiz sind unten aufgeführt. Das Spiel wird auf DAZN sowie auf SRF zwei übertragen.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

SRF zwei

SRF zwei

Hier ansehen

Schottland vs. Schweiz: Spielvorschau

Schottland empfängt die Schweiz am Dienstag, den 29. September im Hampden Park in Glasgow zum Auftakt der UEFA Nations League B – ein Duell zweier Mannschaften, die nach einem anstrengenden WM-Sommer in unterschiedlicher Verfassung in den Wettbewerb starten.

Sébastien Pocognoli gibt als neuer schottischer Nationaltrainer sein Heimdebüt vor der Tartan Army. Die Schotten schieden bei der WM 2026 in der Gruppenphase aus, trotz eines Auftaktsiegs gegen Haiti folgten Niederlagen gegen Marokko und Brasilien. Das Nations-League-Heimspiel gegen die Schweiz bietet die erste Gelegenheit, vor eigenem Publikum eine Reaktion zu zeigen.

Die Schweiz reist als Gruppenführer an und befindet sich in starker Form. Murat Yakins Mannschaft erreichte bei der WM das Viertelfinale – das beste Abschneiden seit 72 Jahren – und gewann das Auftaktspiel der Nations League auswärts gegen Nordmazedonien mit 3:0. Die Schweizer sind das Team mit dem klaren Aufwärtstrend.

Allerdings wurde der Schweizer Kader zuletzt von einer Affäre um gefälschte COVID-Zertifikate erschüttert. Sowohl Granit Xhaka als auch Breel Embolo wurden aus dem Aufgebot gestrichen – zwei Absenzen, die erheblichen Einfluss auf die Qualität des Schweizer Spiels haben könnten.

Schottland hingegen hat auf heimischem Boden zuletzt überzeugt. In der WM-Qualifikation 2025 gewann die Mannschaft drei aufeinanderfolgende Heimspiele gegen Griechenland, Weißrussland und Dänemark im Hampden Park – ein Zeichen dafür, dass die eigene Kulisse einen Unterschied macht.

Das Duell steht im Zeichen zweier Nationen, die in der Gruppe noch Boden gutmachen wollen. Schottland steht auf Rang zwei, die Schweiz führt die Gruppe an – ein Sieg für den Gastgeber würde die Verhältnisse umkehren.

Nachfolgend alle Informationen, wie und wo das Spiel live verfolgt werden kann.


Schottland vs. Schweiz: Aufstellungen

Schottland vs Schweiz Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-1-2
Schottland crest
Schottland
SCO
Aufstellung
Schweiz crest
Schweiz
SUI
4-2-3-1
A. GunnA. GunnJ. HendryJ. HendryS. McKennaS. McKennaS. WelshS. WelshA. HickeyA. HickeyB. GilmourB. GilmourJ. McGinnJ. McGinnL. FergusonL. FergusonA. RobertsonA. RobertsonO. McBurnieO. McBurnieK. BowieK. BowieG. KobelG. KobelZ. AthekameZ. AthekameN. ElvediN. ElvediR. RodriguezR. RodriguezM. AkanjiM. AkanjiA. JashariA. JashariR. FreulerR. FreulerF. RiederF. RiederJ. ManzambiJ. ManzambiD. NdoyeD. NdoyeZ. AmdouniZ. Amdouni
Schweiz crest
Schweiz
SUI
3-4-1-2
Schottland

Startelf

Schweiz

Trainer

  • Sébastien Pocognoli
  • M. Yakin

Form

SCO

SCO - Form

BOL
S0-4
HAI
S0-1
MAR
N0-1
BRA
N0-3
SVN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
SUI

SUI - Form

CAN
S2-1
ALG
S2-0
COL
S0-0
ARG
N3-1
MKD
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Schottland kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen Slowenien in der Nations League. Zuvor verlor die Mannschaft bei der WM 0:3 gegen Brasilien und 0:1 gegen Marokko, gewann aber 1:0 gegen Haiti und 4:0 gegen Bolivien. Insgesamt erzielte Schottland in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte vier.

Die Schweiz präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien bei einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:0 gegen Nordmazedonien. Davor unterlag sie Argentinien im WM-Viertelfinale 1:3, besiegte zuvor aber Kolumbien im Elfmeterschießen nach 0:0, Algerien 2:0 und Kanada 2:1. In diesen fünf Spielen traf die Schweiz neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SchottlandUnentschiedenSchweiz
0
1
1
Europameisterschaft
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
1
END
Freundschaftsspiele
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
2Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Juni 2024 in der Gruppenphase der UEFA Euro 2024 statt und endete 1:1. Scott McTominay brachte Schottland in Führung, ehe Xherdan Shaqiri mit einem sehenswerten Schlenzer ausglich. Das einzige weitere dokumentierte Duell datiert aus dem März 2006, als die Schweiz ein Freundschaftsspiel gegen Schottland mit 3:1 gewann. Über beide Begegnungen hinweg ist die Bilanz ausgeglichen – je ein Sieg pro Mannschaft, dazu ein Unentschieden.

Schottland vs. Schweiz: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
110030+33
S
2
SchottlandSchottlandSCO
10100001
U
3
SlowenienSlowenienSVN
10100001
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen