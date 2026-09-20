Das Spiel zwischen Schalke 04 und Elversberg beginnt am 20.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Elversberg

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Schalke 04 vs. Elversberg: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt der FC Schalke 04 den Aufsteiger SV Elversberg zum Bundesligaduell. Beide Mannschaften befinden sich in einer frühen Saisonphase, in der jeder Punkt noch entscheidend sein kann.

Schalke geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt gab es einen bemerkenswerten 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin, doch davor hatten die Königsblauen in der Liga zu kämpfen – darunter eine 0:3-Niederlage gegen Augsburg. Immerhin gelang dem Team von Trainer Miron Muslic das 0:0 gegen Bayern München, das bundesweit für Aufsehen sorgte.

Elversberg hingegen reist als echter Überraschungsgast ins Ruhrgebiet an. Der Aufsteiger verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Bayern München – ein Spiel, das laut Bayerns Trainer Vincent Kompany auch anders hätte ausgehen können. Davor hatte die Mannschaft von Vincent Wagner mit einem 4:3 in Gladbach und einem 3:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen für Furore gesorgt.

Kompany lobte Elversberg nach dem Duell ausdrücklich: Der Aufsteiger habe mutig, intelligent und leidenschaftlich gespielt – genau so, wie Bayern es sich nicht gewünscht hatte. Diese Spielweise hat die SVE in der noch jungen Saison zu einer der attraktivsten Mannschaften der Liga gemacht.

Für beide Teams geht es darum, in der Tabelle Boden gutzumachen. Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Schalke 04 vs. Elversberg: Aufstellungen

Form

Schalke kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein deutlicher 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin, zuvor hatte Schalke mit dem torlosen Remis gegen Bayern München für eine der Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs gesorgt. Schattenseiten bleiben die 0:3-Niederlage gegen Augsburg und das frühe Aus gegen Real Madrid in der Vorbereitung. Insgesamt erzielte Schalke in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte elf – eine Bilanz, die sowohl offensive Stärke als auch defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Elversberg reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen an und hat in dieser Zeit 15 Tore erzielt und nur sieben kassiert. Nach dem knappen 1:2 gegen Bayern München zeigte die Mannschaft zuvor eindrucksvolle Ergebnisse: ein 4:3 in Gladbach, ein 3:2 gegen Bayer Leverkusen und ein 3:1 im DFB-Pokal gegen MSV Duisburg. Die Torbilanz unterstreicht den mutigen, offensiven Fußball, den Elversberg in dieser Saison konsequent spielt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt, als Schalke auswärts bei Elversberg mit 2:1 gewann. In den fünf bislang dokumentierten Duellen – allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen – holte Schalke drei Siege, Elversberg einen, ein Spiel endete unentschieden. Die Bilanz spricht leicht für die Königsblauen, doch beide Mannschaften begegnen sich nun erstmals auf Bundesliganiveau.

Schalke 04 vs. Elversberg: Die Tabellen

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