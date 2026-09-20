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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Elversberg heute live im TV und Livestream?

Schalke 04 - Elversberg
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In der Bundesliga spielt Schalke 04 gegen Elversberg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Elversberg beginnt am 20.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Elversberg

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Bundesliga - Spielwoche 4
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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und Elversberg wird live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Sonntagsspiele der Bundesliga in voller Länge – ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

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Schalke 04 vs. Elversberg: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt der FC Schalke 04 den Aufsteiger SV Elversberg zum Bundesligaduell. Beide Mannschaften befinden sich in einer frühen Saisonphase, in der jeder Punkt noch entscheidend sein kann.

Schalke geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt gab es einen bemerkenswerten 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin, doch davor hatten die Königsblauen in der Liga zu kämpfen – darunter eine 0:3-Niederlage gegen Augsburg. Immerhin gelang dem Team von Trainer Miron Muslic das 0:0 gegen Bayern München, das bundesweit für Aufsehen sorgte.

Elversberg hingegen reist als echter Überraschungsgast ins Ruhrgebiet an. Der Aufsteiger verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Bayern München – ein Spiel, das laut Bayerns Trainer Vincent Kompany auch anders hätte ausgehen können. Davor hatte die Mannschaft von Vincent Wagner mit einem 4:3 in Gladbach und einem 3:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen für Furore gesorgt.

Kompany lobte Elversberg nach dem Duell ausdrücklich: Der Aufsteiger habe mutig, intelligent und leidenschaftlich gespielt – genau so, wie Bayern es sich nicht gewünscht hatte. Diese Spielweise hat die SVE in der noch jungen Saison zu einer der attraktivsten Mannschaften der Liga gemacht.

Für beide Teams geht es darum, in der Tabelle Boden gutzumachen. Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Schalke 04 vs. Elversberg: Aufstellungen

Schalke 04 vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Aufstellung
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
L. KariusL. KariusT. BeckerT. BeckerN. KaticN. KaticH. KurucayH. KurucayE. EbimbeE. EbimbeS. TanakaS. TanakaA. AouchicheA. AouchicheR. GosensR. GosensK. KaramanK. KaramanS. El-FaouziS. El-FaouziC. AdamuC. AdamuN. KristofN. KristofM. RohrM. RohrJ. GyamerahJ. GyamerahLasse GüntherLasse GüntherL. PinckertL. PinckertF. KeidelF. KeidelN. DarvichN. DarvichM. KrattenmacherM. KrattenmacherL. PetkovL. PetkovL. PorebaL. PorebaD. MokwaD. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
3-4-2-1
Schalke 04

Startelf

Elversberg

Trainer

  • M. Muslic
  • V. Wagner

Form

S04

S04 - Form

RMA
N0-3
HAL
S2-5
FCA
N3-0
FCB
U0-0
FCU
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELV

ELV - Form

LOR
S4-1
DUI
S1-3
B04
S3-2
BMG
S3-4
FCB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Schalke kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein deutlicher 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin, zuvor hatte Schalke mit dem torlosen Remis gegen Bayern München für eine der Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs gesorgt. Schattenseiten bleiben die 0:3-Niederlage gegen Augsburg und das frühe Aus gegen Real Madrid in der Vorbereitung. Insgesamt erzielte Schalke in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte elf – eine Bilanz, die sowohl offensive Stärke als auch defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Elversberg reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen an und hat in dieser Zeit 15 Tore erzielt und nur sieben kassiert. Nach dem knappen 1:2 gegen Bayern München zeigte die Mannschaft zuvor eindrucksvolle Ergebnisse: ein 4:3 in Gladbach, ein 3:2 gegen Bayer Leverkusen und ein 3:1 im DFB-Pokal gegen MSV Duisburg. Die Torbilanz unterstreicht den mutigen, offensiven Fußball, den Elversberg in dieser Saison konsequent spielt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenElversberg
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
END
Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt, als Schalke auswärts bei Elversberg mit 2:1 gewann. In den fünf bislang dokumentierten Duellen – allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen – holte Schalke drei Siege, Elversberg einen, ein Spiel endete unentschieden. Die Bilanz spricht leicht für die Königsblauen, doch beide Mannschaften begegnen sich nun erstmals auf Bundesliganiveau.

Schalke 04 vs. Elversberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
6
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
8
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
10
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
16
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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