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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

Schalke 04 - Bayern München
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In der Bundesliga spielt Schalke 04 gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Bayern München beginnt am 05.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Schalke 04 und Bayern München ist live bei Sky WOW zu sehen. Wer kein klassisches TV-Abonnement hat, kann die Partie bequem per Livestream verfolgen.

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Schalke 04 vs. Bayern München: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt Schalke 04 am 2. Bundesliga-Spieltag den FC Bayern München. Für die Knappen ist es nach dem Wiederaufstieg eine frühe Standortbestimmung gegen den Titelverteidiger.

Schalke geht mit einer schweren Last in die Partie. Das 0:3 zum Bundesliga-Auftakt gegen Augsburg war ein ernüchternder Einstand für Trainer Miron Muslic, der mit seiner Mannschaft nun den Rekordmeister vor heimischem Publikum empfangen muss.

Auf Seiten der Münchner läuft es dagegen nach Wunsch. Vincent Kompanys Mannschaft fegte den VfB Stuttgart zum Saisonauftakt mit 5:1 vom Platz und setzte sich unter der Woche im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück mit 4:1 durch.

Harry Kane steht nach seinen beiden Treffern in Osnabrück bei 148 Pflichtspieltoren im Bayern-Trikot. Der Engländer ist in bestechender Form und wird auch in Gelsenkirchen als zentraler Angriffsspieler erwartet.

Für Schalke war das Transferfenster turbulent. Neuzugang Hwang Hee-chan wurde erst 35 Sekunden vor Transferschluss offiziell registriert und könnte gegen Bayern sein Debüt feiern. Ob er von Beginn an spielt, bleibt abzuwarten.

Bayern reist als klarer Favorit an, doch Derbystimmung und die Unterstützung der Schalker Fans können Faktoren sein. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.


Schalke 04 vs. Bayern München: Aufstellungen

Schalke 04 vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
1L. Karius5T. Becker4H. Kurucay25N. Katic13S. Tanaka29E. Ebimbe24A. Aouchiche33V. Becker23S. El-Faouzi21D. Ljubicic10E. Dzeko1M. Neuer19A. Davies2D. Upamecano4J. Tah27K. Laimer14L. Diaz6J. Kimmich45A. Pavlovic17M. Olise34I. Saibari9H. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
3-4-2-1
Schalke 04

Startelf

Bayern München

Trainer

  • M. Muslic
  • V. Kompany

Form

S04

S04 - Form

HES
S0-5
ATA
N0-3
RMA
N0-3
HAL
S2-5
FCA
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCB

FCB - Form

RBL
S3-1
HDH
S2-4
BVB
S1-2
VFB
S5-1
OSN
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Schalke 04 kommt mit einer schwachen Bilanz in das Spiel: Aus den letzten fünf Partien holten die Knappen nur zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt gab es beim Bundesliga-Auftakt gegen Augsburg eine 0:3-Niederlage. Der einzige Pflichtspielsieg gelang im DFB-Pokal gegen den Hallescher FC mit 5:2 nach Verlängerung. In den fünf Spielen erzielte Schalke insgesamt acht Tore, kassierte aber zwölf.

Bayern München präsentiert sich in glänzender Verfassung: fünf Spiele, fünf Siege. Zuletzt wurde Osnabrück im DFB-Pokal mit 4:1 besiegt. Davor gab es in der Bundesliga ein 5:1 gegen Stuttgart. In den fünf Partien netzte Bayern 16-mal ein und ließ lediglich neun Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenBayern München
0
0
5
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
0Erzielte Tore21
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 13. Mai 2023, als Bayern in der Bundesliga mit 6:0 gewann. Aus den letzten fünf direkten Duellen – allesamt in Bundesliga und DFB-Pokal – entschied Bayern vier für sich, Schalke keines. Das einzige Schalker Ergebnis ohne Niederlage war ein 0:0, das in der vorliegenden Datenbasis nicht enthalten ist. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt 23 Tore, Schalke blieb viermal ohne Treffer.

Schalke 04 vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
10
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
11
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
12
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
13
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
16
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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