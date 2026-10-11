Das Spiel zwischen Sassuolo und AC Mailand beginnt am 11.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Sassuolo gegen AC Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 12:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

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Sassuolo gegen AC Mailand wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Sassuolo vs. AC Mailand: Spielvorschau

AC Mailand gastiert am Sonntag im Mapei Stadium in Reggio Emilia beim Sassuolo Calcio. Die Partie ist das erste Pflichtspiel der Rossoneri nach der langen Länderspielpause und findet im Rahmen des sechsten Spieltags der Serie A statt.

Ruben Amorim führt ein Mailand-Team ins Feld, das in der Liga noch ungeschlagen ist. Zuletzt gewann der Klub vor der Pause souverän mit 3:0 gegen Lecce – ein Ergebnis, das Amorim Rückenwind für die Rückkehr in den Ligabetrieb gibt.

Sassuolo ist kein leichter Gegner. Die Neroverdi haben unter Alberto Aquilani zuhause bereits Juventus besiegt und zeigen, dass sie im eigenen Stadion für Überraschungen gut sind.

Für Mailand stehen mehrere personelle Fragezeichen im Raum. Die Verletzungen von Alexis Saelemaekers und Pervis Estupinán zwingen Amorim zu taktischen Anpassungen – der Portugiese stellt auf eine Viererkette um.

Christian Pulisic rückt in dieser Phase besonders in den Fokus. Der Amerikaner blieb während der Länderspielpause in Milanello und hat sich körperlich gut entwickelt. Er dürfte in den kommenden Wochen, einschließlich des Derby della Madonnina am 31. Oktober, eine tragende Rolle spielen.

Diego Moreira könnte durch die Saelemaekers-Verletzung seinen Platz in der Startelf festigen. Der belgische Außenstürmer, der im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von 51 Millionen Euro verpflichtet wurde, steht vor seinem bisher wichtigsten Einsatz im Mailand-Trikot.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.





Sassuolo vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

Sassuolo kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete mit einem 2:1 gegen Monza, davor schlug Sassuolo Juventus mit 3:2. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

AC Mailand verzeichnet in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der letzte Auftritt war das 3:0 gegen Lecce. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Lazio und ein 1:1 gegen Juventus. Die einzige Niederlage in dieser Serie kam mit dem 0:2 gegen Benfica in der Europa League. Mailand traf in diesen fünf Spielen acht Mal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 3. Mai 2026 in der Serie A statt – Sassuolo gewann damals zuhause mit 2:0. Davor trennten sich die Mannschaften im Dezember 2025 mit einem 2:2 in Mailand. In den letzten fünf direkten Vergleichen – darunter auch ein Coppa-Italia-Duell – gewann Mailand zweimal, Sassuolo einmal, und zwei Partien endeten unentschieden.

Sassuolo vs. AC Mailand: Die Tabellen

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