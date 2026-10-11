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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Sassuolo vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Sassuolo - AC Mailand
Sassuolo
AC Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Sassuolo gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sassuolo und AC Mailand beginnt am 11.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Sassuolo gegen AC Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 6
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Wer zeigt / überträgt Sassuolo vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Sassuolo gegen AC Mailand wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Sassuolo vs. AC Mailand: Spielvorschau

AC Mailand gastiert am Sonntag im Mapei Stadium in Reggio Emilia beim Sassuolo Calcio. Die Partie ist das erste Pflichtspiel der Rossoneri nach der langen Länderspielpause und findet im Rahmen des sechsten Spieltags der Serie A statt.

Ruben Amorim führt ein Mailand-Team ins Feld, das in der Liga noch ungeschlagen ist. Zuletzt gewann der Klub vor der Pause souverän mit 3:0 gegen Lecce – ein Ergebnis, das Amorim Rückenwind für die Rückkehr in den Ligabetrieb gibt.

Sassuolo ist kein leichter Gegner. Die Neroverdi haben unter Alberto Aquilani zuhause bereits Juventus besiegt und zeigen, dass sie im eigenen Stadion für Überraschungen gut sind.

Für Mailand stehen mehrere personelle Fragezeichen im Raum. Die Verletzungen von Alexis Saelemaekers und Pervis Estupinán zwingen Amorim zu taktischen Anpassungen – der Portugiese stellt auf eine Viererkette um.

Christian Pulisic rückt in dieser Phase besonders in den Fokus. Der Amerikaner blieb während der Länderspielpause in Milanello und hat sich körperlich gut entwickelt. Er dürfte in den kommenden Wochen, einschließlich des Derby della Madonnina am 31. Oktober, eine tragende Rolle spielen.

Diego Moreira könnte durch die Saelemaekers-Verletzung seinen Platz in der Startelf festigen. Der belgische Außenstürmer, der im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von 51 Millionen Euro verpflichtet wurde, steht vor seinem bisher wichtigsten Einsatz im Mailand-Trikot.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.


Sassuolo vs. AC Mailand: Aufstellungen

Sassuolo vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Aufstellung
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
A. MuricA. Muricteam-logoF. LeysenD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. CinquegranoK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoArmand LaurientéArmand LaurientéD. BerardiD. BerardiM. MaignanM. MaignanS. PavlovicS. PavlovicM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterL. ModricL. Modricteam-logoD. MoreiraD. BartesaghiD. BartesaghiS. ChukwuezeS. ChukwuezeC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
4-3-3
Sassuolo

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • A. Aquilani
  • R. Amorim

Form

SAS

SAS - Form

TOR
S2-1
FRC
S1-1
BOL
U2-2
JUV
S3-2
MON
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
MIL

MIL - Form

VEN
S2-0
JUV
U1-1
LAZ
U2-2
BEN
N0-2
LEC
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sassuolo kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete mit einem 2:1 gegen Monza, davor schlug Sassuolo Juventus mit 3:2. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

AC Mailand verzeichnet in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der letzte Auftritt war das 3:0 gegen Lecce. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Lazio und ein 1:1 gegen Juventus. Die einzige Niederlage in dieser Serie kam mit dem 0:2 gegen Benfica in der Europa League. Mailand traf in diesen fünf Spielen acht Mal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SassuoloUnentschiedenAC Mailand
1
2
2
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
6
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
END
8Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 3. Mai 2026 in der Serie A statt – Sassuolo gewann damals zuhause mit 2:0. Davor trennten sich die Mannschaften im Dezember 2025 mit einem 2:2 in Mailand. In den letzten fünf direkten Vergleichen – darunter auch ein Coppa-Italia-Duell – gewann Mailand zweimal, Sassuolo einmal, und zwei Partien endeten unentschieden.

Sassuolo vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
6510188+1016
S
U
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
5410143+1113
U
S
S
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
541083+513
S
U
S
S
S
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
S
S
S
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
5320104+611
S
U
U
S
S
6
SSC NeapelSSC NeapelNAP
6312106+410
S
U
S
N
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
531184+410
S
N
U
S
S
8
ComoComoCOM
531196+310
N
S
S
S
U
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
N
S
U
S
S
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
N
S
U
S
N
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
520357-26
N
N
N
S
S
12
LecceLecceLEC
5203510-56
N
S
N
N
S
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
N
N
N
S
U
14
FC TurinFC TurinTOR
511358-34
U
N
S
N
N
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
S
N
U
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
6114511-64
S
N
U
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
U
N
U
N
N
20
VenedigVenedigVEN
5005413-90
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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