Das Spiel zwischen San Marino und Albanien beginnt am 29.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit San Marino gegen Albanien

UEFA Nations League C - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

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Die Partie ist über DAZN live zu sehen. TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

San Marino vs. Albanien: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico San Marino in Serravalle empfängt San Marino die albanische Nationalmannschaft in der Gruppe 1 der UEFA Nations League C. Beide Teams bringen unterschiedliche Vorzeichen in diese Partie – und doch haben beide Gründe, auf einen Sieg zu drängen.

Roberto Cevoli und seine Mannschaft stecken tief in einer Formschwäche. San Marino hat aus den letzten fünf Spielen nur einen einzigen Punkt geholt und kassiert in dieser Zeit deutlich mehr Tore als es erzielt. Das 0:7 gegen Finnland im jüngsten Nations-League-Spiel war ein schmerzhafter Rückschlag.

Albanien reist nach einem 2:0-Sieg gegen Weißrussland als Tabellenzweiter an und hat damit zuletzt Stabilität gezeigt. Trotzdem bleibt die Bilanz der vergangenen Monate zweischneidig: Rolando Marans Team hat in dieser Saison sowohl Stärken als auch erhebliche Schwächen offenbart.

Die historische Bilanz zwischen diesen beiden Nationen spricht eine klare Sprache. Albanien hat sämtliche bekannten Begegnungen gewonnen – zuletzt mit einem deutlichen 5:0 in der WM-Qualifikation 2021. San Marino wartet noch auf seinen ersten Punktgewinn gegen den Nachbarn vom Balkan.

Für San Marino geht es darum, die Heimkulisse zu nutzen und das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten. Albanien will den Schwung des letzten Sieges mitnehmen und sich in der Gruppe oben festsetzen. Wo und wie man die Partie live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.





San Marino vs. Albanien: Aufstellungen

Form

San Marino hat aus den letzten fünf Partien nur einen Punkt geholt – ein torloses Remis gegen Andorra war das einzige Mal, dass die Mannschaft nicht verlor. Die jüngste Niederlage, ein 0:7 gegen Finnland in der Nations League, verdeutlicht die Anfälligkeit der Defensive. Über alle fünf Spiele hinweg erzielte San Marino lediglich vier Treffer und kassierte 16 – eine Bilanz, die den Abstand zur Konkurrenz in dieser Gruppe unterstreicht.

Albanien präsentiert sich in einer anderen Verfassung. Der 2:0-Sieg gegen Weißrussland im jüngsten Nations-League-Spiel war der erste Sieg aus den letzten fünf Partien – zuvor gab es vier Niederlagen in Serie, darunter ein 0:1 gegen Luxemburg und eine 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Polen. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte fünf, wobei der Sieg gegen Weißrussland einen deutlichen Aufwärtstrend signalisiert.

Bilanz direkte Duelle

Die Bilanz zwischen diesen beiden Nationen ist eindeutig: Albanien hat alle vier dokumentierten Begegnungen gewonnen, zuletzt ein 5:0 in der WM-Qualifikation im September 2021. Auch das Heimspiel von San Marino im März desselben Jahres endete mit einem 0:2. San Marino hat in dieser Serie noch keinen einzigen Punkt geholt und auch noch kein Tor gegen Albanien erzielt.

San Marino vs. Albanien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Finnland FIN 1 1 0 0 7 0 +7 3 S 2 Albanien ALB 1 1 0 0 2 0 +2 3 S 3 Weissrussland WEI 1 0 0 1 0 2 -2 0 N 4 San Marino SMR 1 0 0 1 0 7 -7 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Möglicher Abstieg

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