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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Saarbrücken - MSV Duisburg
Saarbrücken
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Saarbrücken gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Saarbrücken und MSV Duisburg beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und MSV Duisburg wird live auf MagentaSport übertragen. Den TV-Kanal und den Livestream findet ihr in der Übersicht unten.

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Hier ansehen

Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken den MSV Duisburg. Der Tabellenführer aus Duisburg reist mit breiter Brust ins Saarland – und trifft auf einen Gastgeber, der sich in der Spit

zengruppe festsetzen will.

Saarbrücken belegt aktuell den fünften Tabellenplatz und hat zuletzt gemischte Ergebnisse geliefert. Trainer Argirios Giannikis wird seine Mannschaft auf ein Duell einstellen, in dem ein Sieg den Anschluss nach oben herstellen würde.

Duisburg reist als Spitzenreiter an. Trainer Dietmar Hirsch hat die Zebras in eine starke Verfassung gebracht – vier Siege aus den letzten fünf Auswärtsspielen sprechen für sich.

Das Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs hat in der 3. Liga stets Substanz. Saarbrücken braucht Punkte, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht weiter wachsen zu lassen. Duisburg will die Führung verteidigen.

Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es hier.


Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Saarbrücken vs MSV Duisburg Aufstellungen

4-4-2
Saarbrücken crest
Saarbrücken
SAB
page.match.formation.title
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
3-4-2-1
M. BignettiM. Bignettiteam-logoS. Voetteam-logoN. Bretschneiderteam-logoP. Fahrnerteam-logoM. Cvjetinovicteam-logoZ. Shuaibteam-logoF. PickD. GleiberD. Gleiberteam-logoK. Caliskanerteam-logoK. Meiselteam-logoA. StaffM. BrauneM. Brauneteam-logoN. Jessenteam-logoT. Flecksteinteam-logoB. Schlicketeam-logoA. Casarteam-logoConor Noßteam-logoD. Kotherteam-logoJ. Bitterteam-logoR. Bulicteam-logoF. Christensenteam-logoL. Lobinger
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
4-4-2
Saarbrücken

Startelf

MSV Duisburg

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Giannikis
  • D. Hirsch

Form

SAB

SAB - Form

SVM
S1-6
FCI
N0-1
PRM
U3-3
SHG
S2-1
FOK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DUI

DUI - Form

SSV
S1-2
F95
N2-1
HAV
S2-1
SVW
S1-4
TSG
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Saarbrücken kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Fortuna Köln, davor folgte ein 2:1-Heimerfolg gegen Sonnenhof Großaspach. Auch ein 6:1-Auswärtssieg gegen Meppen steht in dieser Serie zu Buche. Insgesamt traf Saarbrücken in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte elf Gegentreffer.

Duisburg präsentiert sich in starker Form: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Ligapartien. Zuletzt gewann der Spitzenreiter 3:2 gegen Hoffenheim II, davor folgte ein 4:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. In fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SaarbrückenUnentschiedenMSV Duisburg
0
3
2
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
4
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
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MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt: Duisburg gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen Saarbrücken. Aus den letzten fünf Duellen gehen zwei Siege für Duisburg, zwei Unentschieden und kein Sieg für Saarbrücken hervor – darunter ein torloses Remis im September 2025 sowie ein 2:0-Erfolg für Duisburg im März 2024.

Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
9711229+1322
U
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311712+518
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94411715+216
U
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94321912+715
U
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141613+313
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241516-111
S
U
U
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
924389-110
N
U
S
N
U
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251117-68
U
N
N
S
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
17
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
18
MeppenMeppenSVM
9225916-78
U
U
N
N
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261020-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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