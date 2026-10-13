Das Spiel zwischen Saarbrücken und MSV Duisburg beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und MSV Duisburg wird live auf MagentaSport übertragen. Den TV-Kanal und den Livestream findet ihr in der Übersicht unten.

Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken den MSV Duisburg. Der Tabellenführer aus Duisburg reist mit breiter Brust ins Saarland – und trifft auf einen Gastgeber, der sich in der Spit

zengruppe festsetzen will.

Saarbrücken belegt aktuell den fünften Tabellenplatz und hat zuletzt gemischte Ergebnisse geliefert. Trainer Argirios Giannikis wird seine Mannschaft auf ein Duell einstellen, in dem ein Sieg den Anschluss nach oben herstellen würde.

Duisburg reist als Spitzenreiter an. Trainer Dietmar Hirsch hat die Zebras in eine starke Verfassung gebracht – vier Siege aus den letzten fünf Auswärtsspielen sprechen für sich.

Das Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs hat in der 3. Liga stets Substanz. Saarbrücken braucht Punkte, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht weiter wachsen zu lassen. Duisburg will die Führung verteidigen.

Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es hier.





Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Form

Saarbrücken kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Fortuna Köln, davor folgte ein 2:1-Heimerfolg gegen Sonnenhof Großaspach. Auch ein 6:1-Auswärtssieg gegen Meppen steht in dieser Serie zu Buche. Insgesamt traf Saarbrücken in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte elf Gegentreffer.

Duisburg präsentiert sich in starker Form: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Ligapartien. Zuletzt gewann der Spitzenreiter 3:2 gegen Hoffenheim II, davor folgte ein 4:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. In fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt: Duisburg gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen Saarbrücken. Aus den letzten fünf Duellen gehen zwei Siege für Duisburg, zwei Unentschieden und kein Sieg für Saarbrücken hervor – darunter ein torloses Remis im September 2025 sowie ein 2:0-Erfolg für Duisburg im März 2024.

Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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