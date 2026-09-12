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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Saarbrücken - Ingolstadt
Saarbrücken
Ingolstadt
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Saarbrücken gegen Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Ingolstadt beginnt am 12.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen Ingolstadt

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als Livestream verfolgen.

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Saarbrücken vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Der 1. FC Saarbrücken empfängt den FC Ingolstadt in der 3. Liga. Saarbrücken geht als Tabellenzweiter in die Partie und will die starke Saisonform vor eigenem Publikum bestätigen.

Unter Trainer Argirios Giannikis hat sich Saarbrücken als einer der formstärksten Klubs der Liga etabliert. Der jüngste 6:1-Kantersieg gegen Meppen unterstrich die Offensivstärke der Saarländer eindrucksvoll.

Ingolstadt reist als Tabellen-13. an und befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Sabrina Wittmann muss ihre Mannschaft nach der 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen neu ausrichten.

Die Gäste aus Ingolstadt zeigten zuletzt Stabilität in der Mitte der Tabelle, schwanken aber zwischen soliden Leistungen und deutlichen Rückschlägen. Ein Auswärtssieg in Saarbrücken wäre eine echte Überraschung.

Saarbrücken hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass es zu den ernsthaften Aufstiegskandidaten gehört. Ein weiterer Heimsieg würde den Anschluss an die Tabellenspitze festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr nachfolgend.


Saarbrücken vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Saarbrücken vs Ingolstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Giannikis

Form

SAB

SAB - Form

ESN
S5-2
SSV
S0-1
BSC
N1-1
HRO
N2-4
SVM
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCI

FCI - Form

RBL
N1-0
WUK
U2-2
PRM
U1-1
SHG
S0-2
ALA
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Saarbrücken kommt auf drei Siege, eine Niederlage und einen DFB-Pokal-Ausscheiden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub zu Hause mit 6:1 gegen Meppen – ein deutliches Ausrufezeichen. Zuvor gab es eine 2:4-Niederlage gegen Hansa Rostock sowie einen 1:0-Auswärtssieg bei Jahn Regensburg. In der Liga erzielte Saarbrücken in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte acht.

Ingolstadt verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete mit einer 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen. Davor gab es einen 2:0-Auswärtssieg gegen Sonnenhof Großaspach sowie ein 1:1 gegen Preußen Münster. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SaarbrückenUnentschiedenIngolstadt
1
0
4
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
3
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 5. April 2026 in der 3. Liga statt: Saarbrücken gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Ingolstadt. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Saarbrücken dreimal, Ingolstadt zweimal – darunter ein 2:3-Auswärtssieg der Ingolstädter in Saarbrücken im August 2024.

Saarbrücken vs. Ingolstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
7
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
420224-26
S
N
N
S
11
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
13
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
41127704
N
N
S
U
15
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
411224-24
U
S
N
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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