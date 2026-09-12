Das Spiel zwischen Saarbrücken und Ingolstadt beginnt am 12.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als Livestream verfolgen.

Saarbrücken vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Der 1. FC Saarbrücken empfängt den FC Ingolstadt in der 3. Liga. Saarbrücken geht als Tabellenzweiter in die Partie und will die starke Saisonform vor eigenem Publikum bestätigen.

Unter Trainer Argirios Giannikis hat sich Saarbrücken als einer der formstärksten Klubs der Liga etabliert. Der jüngste 6:1-Kantersieg gegen Meppen unterstrich die Offensivstärke der Saarländer eindrucksvoll.

Ingolstadt reist als Tabellen-13. an und befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Sabrina Wittmann muss ihre Mannschaft nach der 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen neu ausrichten.

Die Gäste aus Ingolstadt zeigten zuletzt Stabilität in der Mitte der Tabelle, schwanken aber zwischen soliden Leistungen und deutlichen Rückschlägen. Ein Auswärtssieg in Saarbrücken wäre eine echte Überraschung.

Saarbrücken hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass es zu den ernsthaften Aufstiegskandidaten gehört. Ein weiterer Heimsieg würde den Anschluss an die Tabellenspitze festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr nachfolgend.





Saarbrücken vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Form

Saarbrücken kommt auf drei Siege, eine Niederlage und einen DFB-Pokal-Ausscheiden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub zu Hause mit 6:1 gegen Meppen – ein deutliches Ausrufezeichen. Zuvor gab es eine 2:4-Niederlage gegen Hansa Rostock sowie einen 1:0-Auswärtssieg bei Jahn Regensburg. In der Liga erzielte Saarbrücken in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte acht.

Ingolstadt verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete mit einer 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen. Davor gab es einen 2:0-Auswärtssieg gegen Sonnenhof Großaspach sowie ein 1:1 gegen Preußen Münster. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 5. April 2026 in der 3. Liga statt: Saarbrücken gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Ingolstadt. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Saarbrücken dreimal, Ingolstadt zweimal – darunter ein 2:3-Auswärtssieg der Ingolstädter in Saarbrücken im August 2024.

Saarbrücken vs. Ingolstadt: Die Tabellen

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